Cuál es el mejor calzado para descansar tus pies en casa y evitar la fascitis plantar

Cambios sencillos en la rutina cotidiana pueden tener un impacto determinante sobre molestias físicas asociadas al uso del calzado dentro de casa. Foto: (iStock)

La fascitis plantar es una de las causas más comunes de dolor en el talón y la planta del pie. Se produce por la inflamación de la fascia plantar, un tejido que conecta el talón con los dedos y que soporta gran parte del peso corporal.

Aunque suele asociarse al uso de calzado inadecuado en exteriores, también es importante recordar que lo que se usa dentro de casa también influye de manera significativa en la prevención y el alivio de esta afección.

Contrario a la creencia popular, caminar descalzo o con pantuflas sin soporte en casa puede agravar la fascitis plantar, especialmente en pisos duros como loseta o cemento. Al no existir amortiguación ni soporte del arco, el pie recibe un impacto constante que incrementa la tensión en la fascia plantar, provocando dolor, rigidez y molestias al levantarse o caminar.

La selección inadecuada de calzado dentro de la vivienda repercute en la aparición y persistencia del dolor en el pie. Foto: (iStock)

Para descansar en casa y cuidar la salud de los pies, el calzado ideal debe contar con soporte de arco adecuado, amortiguación en el talón y una suela firme pero flexible, que permita el movimiento natural del pie sin colapsar. Además, es importante que tenga una copa de talón estable, ya que esta característica ayuda a mantener el pie alineado y reduce la presión en la zona inflamada.

En el caso de las pantuflas, se recomienda evitar aquellas completamente planas, suaves o tipo “calcetín”, ya que, aunque pueden resultar cómodas, no brindan el soporte necesario. En su lugar, existen pantuflas diseñadas con plantillas anatómicas u ortopédicas, que ofrecen estructura, absorción de impacto y estabilidad. Algunos modelos incluyen suelas rígidas similares a las de un zapato casual, lo que las convierte en una mejor opción para pasar varias horas en casa.

Las sandalias para descanso también pueden ser una alternativa adecuada, siempre que cuenten con soporte del arco y una base acolchada. Las sandalias tipo chancla tradicionales, muy delgadas y flexibles, no son recomendables para personas con fascitis plantar. En cambio, los modelos con plantillas moldeadas, materiales de recuperación y correas ajustables ayudan a distribuir el peso de forma uniforme y a reducir el estrés en el talón.

El uso de calzado doméstico sin soporte se asocia con mayor riesgo de fascitis plantar. Foto: (iStock)

Otra opción son los zuecos o calzado cerrado ligero, que ofrecen mayor estabilidad y soporte continuo. Este tipo de calzado es especialmente útil para quienes realizan actividades domésticas frecuentes y necesitan protección adicional sin sacrificar comodidad.

Especialistas señalan que el uso constante de calzado adecuado dentro de casa puede reducir el dolor matutino, mejorar la postura y prevenir recaídas. Además, combinar el calzado correcto con estiramientos, descanso adecuado y, en algunos casos, plantillas ortopédicas personalizadas, puede acelerar la recuperación.

En conclusión, descansar en casa no significa descuidar los pies. Elegir pantuflas, sandalias o calzado doméstico con buen soporte es una medida sencilla pero efectiva para prevenir y aliviar la fascitis plantar. La clave está en priorizar la salud del pie por encima de la comodidad momentánea, optando por opciones que brinden estabilidad, amortiguación y apoyo durante todo el día.