México

Acabar con 100 años de ‘PRIAN’: el objetivo en la mira de Andrea Chávez en Chihuahua

La senadora anunció que se separará temporalmente de su escaño para concentrarse en actividades políticas en el estado

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Andrea Chávez durante un acto político de Claudia Sheinbaum. (Imagen ilustrativa | Andrea Chávez)
Andrea Chávez durante un acto político de Claudia Sheinbaum. (Imagen ilustrativa | Andrea Chávez)

Este miércoles, la senadora morenista Andrea Chávez anunció que dejará temporalmente su escaño en la Cámara Alta para enfocarse en actividades políticas en Chihuahua, donde planteó como objetivo enfrentar lo que describió como décadas de “corrupción, venganza y nóminas secretas” durante los últimos gobiernos del PRI y el PAN en la entidad.

La legisladora sostuvo que su salida no es definitiva y anticipó su regreso al cargo. Vinculó su decisión con una estrategia de presencia territorial en el estado, en el contexto del proceso interno de Morena para definir candidaturas a gubernaturas. En su posicionamiento, cuestionó prácticas que atribuye a administraciones anteriores y planteó la necesidad de un cambio político en Chihuahua.

“Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua. No me voy, regreso. Los que se van son ellos. ¡Llegará la Primavera Chihuahuense!”, publicó en su cuenta de X.

Horas después, el Senado aprobó su solicitud de licencia por tiempo indefinido, con lo que se formalizó su separación del cargo a partir de este miércoles 15 de abril. Chávez se convirtió en la primera senadora de Morena en solicitar permiso en esta etapa previa a definiciones internas.

En el mismo escenario, otros legisladores del partido también han manifestado interés en competir por gobiernos estatales, entre ellos Ana Lilia Rivera, en Tlaxcala, e Imelda Castro, en Sinaloa.

Chávez sostuvo que su salida no es definitiva y anticipó su regreso a su escaño en el Senado. (Crédito: X | @AndreaChavezTre)
Chávez sostuvo que su salida no es definitiva y anticipó su regreso a su escaño en el Senado. (Crédito: X | @AndreaChavezTre)

Durante la sesión, senadores de Morena y del Partido Verde expresaron respaldo a Chávez y señalaron que su decisión le permitirá recorrer el territorio estatal para posicionar su proyecto político de cara a la contienda interna.

“Las encuestas dirán”: Claudia Sheinbaum

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las aspiraciones políticas de la senadora, pero evitó pronunciarse de forma directa. Señaló que dentro de Morena existen reglas claras para la selección de candidaturas y que serán los mecanismos internos, como las encuestas, los que determinen a los perfiles que competirán.

La mandataria recordó que el partido cuenta con lineamientos aprobados por su Consejo General desde mayo de 2025, diseñados para regular la participación de sus integrantes en procesos electorales, en un escenario donde previamente se habían señalado posibles actos anticipados de campaña por parte de funcionarios.

Balance general de la administración en Chihuahua

El escenario político en Chihuahua se desarrolla sobre un historial reciente marcado por el deterioro financiero de la entidad. Durante el gobierno de César Duarte (PRI, 2010–2016), la deuda estatal creció de poco más de 12 mil millones de pesos a más de 49 mil millones. En la administración de Javier Corral (PAN, 2016–2021) se impulsaron investigaciones por desvío de recursos y se recuperaron fondos mediante procesos judiciales.

Bajo el actual gobierno de Maru Campos, también del PAN y en funciones desde 2021, el estado mantiene niveles históricos de endeudamiento, por encima de los 60 mil millones de pesos, en un contexto de pasivos acumulados en administraciones previas, en paralelo a un desempeño exportador que lo coloca entre las principales entidades del país, con ventas al exterior superiores a los 47 mil millones de dólares.

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