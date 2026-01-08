México

Autoridades hacen cerco sanitario por gusano barrenador en San Luis Potosí

La detección de esta plaga en Ébano y Tamuín activó el cerco en la región de la Huasteca

La presencia del gusano barrenador del ganado en dos municipios de la Huasteca encendió las alertas sanitarias en San Luis Potosí y obligó a una reacción inmediata de las autoridades estatales y federales, en coordinación con productores y organizaciones ganaderas.

Tras confirmarse los primeros casos en Ébano y posteriormente en Tamuín, se estableció un cerco sanitario con el objetivo de contener la propagación de esta plaga, considerada de alto impacto para la actividad pecuaria.

El gusano barrenador, causado por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, representa una amenaza grave, ya que se alimenta de tejido vivo del ganado, provocando infecciones severas que pueden derivar en la muerte de los animales si no se atienden oportunamente.

Autoridades sanitarias habían advertido desde meses atrás que la llegada de esta mosca a la región era inminente, debido a factores climáticos y de movilidad del ganado.

Acciones preventivas con ganaderos

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos SLP (FB)

Desde la detección del primer caso, productores locales, autoridades municipales y personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) actuaron de manera coordinada.

La Dirección de Sanidad Animal de la Sedarh, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), desplegaron brigadas informativas y de vigilancia a partir del 27 de diciembre de 2025.

Estas brigadas recorren ranchos, ejidos y comunidades rurales con el fin de capacitar a los ganaderos en la detección temprana de la enfermedad, así como en la aplicación de protocolos sanitarios para reducir riesgos.

La estrategia también contempla una campaña de difusión que abarca las cuatro regiones del estado, con mensajes claros sobre prevención, atención inmediata y notificación obligatoria de cualquier caso sospechoso.

Recomendaciones de las autoridades

Autoridades llevan a cabo pláticas y capacitaciones a ganaderos para tratar contrarrestar al gusano barredor (Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos SLP/FB)

Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentra la revisión diaria y minuciosa del ganado, especialmente en zonas donde los animales puedan presentar heridas.

Se instruyó a los productores a limpiar y curar cuidadosamente cualquier lesión, utilizando desinfectantes y cicatrizantes adecuados, ya que las heridas abiertas son el principal punto de infestación para la mosca.

Asimismo, se pidió evitar prácticas que puedan provocar lesiones innecesarias al ganado, como el descorne, la marcación o el herrado, al menos mientras persista el riesgo sanitario.

En caso de detectar gusaneras, los productores deben reportar de inmediato a las autoridades correspondientes para activar los protocolos de control y evitar que el brote se extienda a otros hatos.

Ganaderos y autoridades trabajan de manera conjunta para erradicar al gusano barredor en SLP (Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos SLP/FB)

El reforzamiento de la vigilancia sanitaria no se limita a los municipios afectados. Autoridades estatales informaron que el monitoreo se amplió a otras zonas de la Huasteca y del resto del estado, con la participación de autoridades municipales, comisariados ejidales y líderes ganaderos. El objetivo es mantener una respuesta rápida y coordinada ante cualquier nuevo caso.

Como parte del seguimiento a la contingencia, se programaron reuniones estratégicas para evaluar la efectividad de las medidas implementadas. Este jueves 8 de enero se llevará a cabo un encuentro en Ciudad Valles; el viernes 9 en Matlapa y el domingo 11 en Tamuín. En estas reuniones se presentarán informes detallados sobre las acciones de control, el manejo del ganado y los resultados obtenidos desde el inicio del cerco sanitario.

Las autoridades reiteraron que la colaboración de los productores es clave para contener la plaga y proteger la sanidad pecuaria del estado. Advirtieron que, de no actuar de manera oportuna y responsable, el gusano barrenador podría generar pérdidas económicas significativas y comprometer la producción ganadera en amplias zonas de San Luis Potosí.

