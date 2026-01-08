A qué albergues serán trasladados los más de 800 perros rescatados del Refugio Franciscano

CIUDAD DE MÉXICO, 07ENERO2026.- Aspectos del traslado de caninos debido al desalojo del Refugio Franciscano, esto luego de diversas denuncias por supuesto maltrato animal en dicho refugio. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El miércoles 7 de enero de 2026 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó un operativo para asegurar un inmueble identificado como Refugio Franciscano, ubicado en la carretera México–Toluca, tras una investigación por maltrato y crueldad contra animales no humanos. El procedimiento incluyó el retiro progresivo de más de ochocientos perros, quienes serán reubicados en albergues y centros veterinarios especializados, en una acción coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México.

La investigación comenzó en diciembre de 2025, cuando denuncias ciudadanas alertaron sobre condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de atención veterinaria en el refugio situado en la alcaldía Cuajimalpa. Inspecciones ministeriales y dictámenes forenses permitieron documentar probables actos de maltrato en 936 animales, en su mayoría perros, así como un grupo de gatos.

La fiscalía informó que hasta la fecha, 21 fallecieron a consecuencia del grave estado de salud en que se encontraban y 57 permanecen hospitalizados. (Foto: Gob CDMX)

Durante las valoraciones veterinarias se identificaron los siguientes casos en los caninos:

Desnutrición grave.

Caquexia.

Obesidad extrema, ambos extremos relacionados con dietas inadecuadas y ausencia de manejo nutricional.

Alopecia extensa.

Dermatitis severa.

Infecciones cutáneas.

Lesiones abiertas sin tratamiento médico.

Problemas ortopédicos y neurológicos.

Lesiones crónicas en extremidades y secuelas permanentes.

Presencia de tumores.

Masas y lesiones ulcerativas sin atención veterinaria previa.

En el caso de los felinos, se observaron signos de enfermedades respiratorias, como secreción nasal y ocular persistente, estornudos constantes y falta de aislamiento sanitario.

De acuerdo a las inspecciones realizadas por la FGJCDMX se comprobaron condiciones de hacinamiento extremo:

Espacios reducidos.

Jaulas sin ventilación ni techo.

acumulación de heces y orina.

carencia de luz natural.

Ausencia de áreas de aislamiento para animales enfermos.

Esta situación provocó dolor, sufrimiento y estrés prolongado en los ejemplares. Como consecuencia, 21 animales fallecieron tras recibir atención médica especializada y 57 permanecen hospitalizados —37 gatos y 20 perros— bajo resguardo del Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con las valoraciones veterinarias, se identificaron casos de desnutrición grave y caquexia. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Refugios a los que serán trasladados los perros y gatos

Según la fiscalía, la intervención judicial culminó el mismo miércoles 7 de enero, cuando la FGJCDMX aseguró formalmente el inmueble y, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, inició el retiro ordenado de los perros restantes. Dadas las condiciones de salud y estrés, el traslado se realiza de forma individual y gradual, para salvaguardar la seguridad de los animales y del personal involucrado.

Los animales rescatados reciben atención clínica, alimentación adecuada y condiciones dignas para su recuperación en instalaciones como la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX, el Hospital Veterinario de la Ciudad de México y el albergue canino a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).