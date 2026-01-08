México

33 años después, Guillermo del Toro regresa a Sundance con ‘Cronos’ en función especial

El director mexicano tendrá una función restaurada en 4K en el prestigioso festival de cine e impulsará una charla sobre creatividad, justo cuando su versión de “Frankenstein” arrasa en la temporada de premios

Guillermo del Toro regresa al Festival de Sundance con una proyección especial en 4K de su ópera prima 'Cronos' (Reuters)

El próximo 27 de enero, el director mexicano Guillermo del Toro regresará al Festival de Sundance para participar en una función especial de “Cronos”, su ópera prima estrenada en 1993 y considerada la obra que lo proyectó hacia el reconocimiento internacional.

La proyección de esta película se realizará en formato 4K restaurado por Janus Films, un acontecimiento que no solo revisita el inicio de la trayectoria de Del Toro, sino que también marca un momento histórico para Sundance: será la última edición celebrada en Utah antes de su traslado a Boulder, Colorado.

En esta oportunidad, Del Toro también sostendrá una sesión de preguntas y respuestas, facilitando el diálogo entre generaciones y reafirmando su vínculo con los orígenes del festival.

La restauración de 'Cronos' marca el cierre de la última edición de Sundance en Utah antes de su traslado a Boulder, Colorado

El homenaje a “Cronos” adquiere una dimensión simbólica al convivir con el presente del cineasta, quien actualmente enfrenta la temporada de premios gracias a su reciente adaptación de “Frankenstein”.

Esta adaptación del clásico literario de Mary Shelley se estrenó el 17 de octubre de 2025 en Netflix y contó con un elenco protagonizado por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth.

Del Toro llama a los cineastas a involucrarse con su arte

En la más reciente edición de los Variety’s 10 Directors to Watch and Creative Impact Awards, celebrada durante el Palm Springs International Film Festival, Del Toro fue reconocido por su trabajo en “Frankenstein”.

Del Toro participará en una sesión de preguntas y respuestas con el público para fomentar el diálogo entre generaciones de cineastas (Infobae México)

En ese acto, el cineasta aprovechó la ocasión para enviar un mensaje directo a los nuevos creadores. Advirtió que nunca deben “escuchar cuando la gente les dice que el arte no es importante”, explicando que eso “siempre es un preludio al fascismo”.

Esta reflexión se une a su constante defensa del arte frente a “una etapa peligrosa de simplificación, deshumanización y desprecio por la creatividad” en el contexto global actual.

Durante su intervención, Del Toro enfatizó: “Sean amables, involúcrense, crean en su arte. Cuando la gente les dice que el arte no importa, eso siempre es un preludio del fascismo. Cuando les dicen que no importa, cuando les dicen que una maldita aplicación puede hacer arte, pregúntense: si no importa, ¿por qué lo quieren tanto?”

La actualización de 'Frankenstein', protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, refuerza la relevancia de Del Toro en la temporada de premios (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para el cineasta, la respuesta es inequívoca: existe un interés en degradar todo aquello que nos hace “un poco mejores, un poco más humanos”. En ese marco, volvió a defender su fascinación por los monstruos, un rasgo distintivo de su filmografía.

Subrayó que estas criaturas funcionan “como metáforas esenciales para comprender miedos, contradicciones y violencias del mundo real”, y que constituyen herramientas narrativas capaces de expresar aquello que a menudo no puede ser dicho de forma directa.

‘Cronos’, el inicio de una filmografía oscura y propositiva

Se trata de la ópera prima del cineasta tapatío, quien desde este primer largometraje demostró su interés por los mundos fantásticos, las criaturas sobrenaturales y los conflictos humanos.

La historia gira en torno a Jesús Gris, un anticuario que descubre un antiguo artefacto conocido como el “dispositivo Cronos”, creado en el siglo XVI por un alquimista. Este objeto otorga la vida eterna, pero conlleva un alto costo: convierte a quien lo utiliza en una especie de vampiro, sediento de sangre. A medida que Gris experimenta los efectos del artefacto, debe enfrentarse tanto a su transformación como a un misterioso y peligroso millonario que también busca el dispositivo.

Guillermo del Toro advierte sobre la importancia del arte como defensa frente a la deshumanización y la simplificación global (Cortesía)

La película destaca por su atmósfera oscura y su estética visual cuidada, elementos que se convertirían en sello personal de Del Toro. El relato combina el horror con el drama familiar y la alegoría sobre el paso del tiempo, la muerte y la obsesión por la inmortalidad.

El reparto incluye a Federico Luppi, Claudio Brook, Margarita Isabel y Ron Perlman. Cronos recibió elogios a nivel internacional y numerosos premios, entre ellos el Ariel a Mejor Película y el Premio de la Crítica Internacional en el Festival de Cannes, consolidando a Del Toro como una de las voces más originales del cine contemporáneo mexicano.

