Tunden a Andrés Johnson por aplaudir una hipotética invasión estadounidense a México

El tiktoker fue duramente criticado por apoyar el hecho (andres.gjohnson/instagram)

La controversia en torno a Andrés Johnson creció en redes sociales, después de un video suyo sobre una hipotética invasión de Estados Unidos a México.

Sus comentarios desencadenaron una oleada de críticas y cuestionamientos sobre los límites del humor en la política digital, pues su respuesta fue polémica.

En el clip, Johnson responde primero con un rotundo “no” a la pregunta “¿Qué harías si Estados Unidos invadiera México?”, pero de inmediato cambia a un “sí quiero”, en tono aparentemente sarcástico.

Este cambio abrupto fue interpretado como una postura contradictoria y poco seria frente a un asunto que afectaría la soberanía y la historia nacional.

El tiktoker habló sobre posibilidad de invasión estadounidense a México Crédito: andres.gjohnson/Instagram

La polémica se agravó cuando Johnson mencionó que Estados Unidos “solo quiere entrar por nuestro petróleo”, para luego restar importancia al recurso al afirmar: “En mi vida he visto el petróleo”.

Estas frases intensificaron las críticas, pues muchos usuarios consideraron que trivializan décadas de conflictos regionales y la relevancia del petróleo para la economía mexicana.

Contexto de la funa a Andrés Johnson

La percepción general en redes fue que el influencer mostró desconocimiento sobre el impacto de los recursos naturales en la política internacional.

El video, lejos de generar simpatía, disparó la indignación colectiva.

El silencio de Johnson ante la controversia solo ha aumentado la tensión, ya que hasta ahora no ha ofrecido disculpas ni ha contextualizado sus comentarios.

Los mexicanos consideraron que el tiktoker no comprende sobre política internacional y la seriedad de una intervención extranjera REUTERS/Raquel Cunha/File Photo/File Photo

La reacción digital incluyó también rumores y referencias a la situación política en Venezuela, mencionando incluso al ahora detenido Nicolás Maduro.

El caso reavivó el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido en México.

Algunos seguidores de Andrés Johnson trataron de justificar el video como un intento de humor sarcástico.

No obstante, la mayoría de las respuestas en línea rechazaron el tono empleado y señalaron la gravedad de trivializar escenarios de violencia o invasión.

Qué está pasando en Venezuela

El impacto que dejó la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos se tradujo en una cifra alarmante: 55 militares venezolanos y cubanos muertos.

Los balances oficiales de Caracas y La Habana no solo confirmaron la magnitud de las bajas, sino que también detallaron la participación activa de personal cubano en la protección del mandatario depuesto.

El Ministerio de Defensa venezolano comunicó la pérdida de 23 miembros de sus fuerzas armadas en el operativo del sábado.

El capturado presidente venezolano Nicolás Maduro es escoltado, mientras se dirige a una corte de Manhattan para una comparecencia inicial para enfrentar cargos federales de Estados Unidos incluyendo narcoterrorismo, conspiración, narcotráfico, lavado de dinero y otros en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 5 de enero de 2026. REUTERS/Adam Gray

Por su parte, el régimen cubano reconoció la muerte de 32 de sus efectivos, pertenecientes tanto a las Fuerzas Armadas como al Ministerio del Interior, todos desplegados en tareas estratégicas dentro de Venezuela.

El despliegue incluyó bombardeos a instalaciones militares y la irrupción de fuerzas especiales estadounidenses.

Estas unidades capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y otros delitos.

De acuerdo con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, la mayoría de los cubanos fallecidos formaban parte del círculo de seguridad personal de Maduro.