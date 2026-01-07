México

Tunden a Andrés Johnson por aplaudir una hipotética invasión estadounidense a México

El tiktoker lanzó una polémica opinión sobre una situación de política internacional

Guardar
El tiktoker fue duramente criticado
El tiktoker fue duramente criticado por apoyar el hecho (andres.gjohnson/instagram)

La controversia en torno a Andrés Johnson creció en redes sociales, después de un video suyo sobre una hipotética invasión de Estados Unidos a México.

Sus comentarios desencadenaron una oleada de críticas y cuestionamientos sobre los límites del humor en la política digital, pues su respuesta fue polémica.

En el clip, Johnson responde primero con un rotundo “no” a la pregunta “¿Qué harías si Estados Unidos invadiera México?”, pero de inmediato cambia a un “sí quiero”, en tono aparentemente sarcástico.

Este cambio abrupto fue interpretado como una postura contradictoria y poco seria frente a un asunto que afectaría la soberanía y la historia nacional.

El tiktoker habló sobre posibilidad de invasión estadounidense a México Crédito: andres.gjohnson/Instagram

La polémica se agravó cuando Johnson mencionó que Estados Unidos “solo quiere entrar por nuestro petróleo”, para luego restar importancia al recurso al afirmar: “En mi vida he visto el petróleo”.

Estas frases intensificaron las críticas, pues muchos usuarios consideraron que trivializan décadas de conflictos regionales y la relevancia del petróleo para la economía mexicana.

Contexto de la funa a Andrés Johnson

La percepción general en redes fue que el influencer mostró desconocimiento sobre el impacto de los recursos naturales en la política internacional.

El video, lejos de generar simpatía, disparó la indignación colectiva.

El silencio de Johnson ante la controversia solo ha aumentado la tensión, ya que hasta ahora no ha ofrecido disculpas ni ha contextualizado sus comentarios.

Los mexicanos consideraron que el
Los mexicanos consideraron que el tiktoker no comprende sobre política internacional y la seriedad de una intervención extranjera REUTERS/Raquel Cunha/File Photo/File Photo

La reacción digital incluyó también rumores y referencias a la situación política en Venezuela, mencionando incluso al ahora detenido Nicolás Maduro.

El caso reavivó el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido en México.

Algunos seguidores de Andrés Johnson trataron de justificar el video como un intento de humor sarcástico.

No obstante, la mayoría de las respuestas en línea rechazaron el tono empleado y señalaron la gravedad de trivializar escenarios de violencia o invasión.

Qué está pasando en Venezuela

El impacto que dejó la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos se tradujo en una cifra alarmante: 55 militares venezolanos y cubanos muertos.

Los balances oficiales de Caracas y La Habana no solo confirmaron la magnitud de las bajas, sino que también detallaron la participación activa de personal cubano en la protección del mandatario depuesto.

El Ministerio de Defensa venezolano comunicó la pérdida de 23 miembros de sus fuerzas armadas en el operativo del sábado.

El capturado presidente venezolano Nicolás
El capturado presidente venezolano Nicolás Maduro es escoltado, mientras se dirige a una corte de Manhattan para una comparecencia inicial para enfrentar cargos federales de Estados Unidos incluyendo narcoterrorismo, conspiración, narcotráfico, lavado de dinero y otros en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 5 de enero de 2026. REUTERS/Adam Gray

Por su parte, el régimen cubano reconoció la muerte de 32 de sus efectivos, pertenecientes tanto a las Fuerzas Armadas como al Ministerio del Interior, todos desplegados en tareas estratégicas dentro de Venezuela.

El despliegue incluyó bombardeos a instalaciones militares y la irrupción de fuerzas especiales estadounidenses.

Estas unidades capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y otros delitos.

De acuerdo con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, la mayoría de los cubanos fallecidos formaban parte del círculo de seguridad personal de Maduro.

Temas Relacionados

Andrés Johnsonmexico-entretenimiento

Más Noticias

Suprema Corte determina que las protestas no necesitan autorización previa

El tribunal resalta que las autoridades no pueden condicionar la realización de manifestaciones ni sancionar actos espontáneos por la ausencia de avisos

Suprema Corte determina que las

¿Qué se debe hacer con los muñequitos de plástico de la Rosca de Reyes?

Cada 6 de enero, los mexicanos llevan a cabo esta deliciosa tradición

¿Qué se debe hacer con

Beca Rita Cetina 2026: Tips durante el registro de enero para alumnos de primaria

La iniciativa abrirá una nueva convocatoria este mes para que alumnos de primaria puedan integrarse

Beca Rita Cetina 2026: Tips

Alcaldía Benito Juárez de CDMX destaca ‘saldo blanco’ durante operativo navideño

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, destacó el operativo “Navidad Segura Blindar BJ360° 2025”

Alcaldía Benito Juárez de CDMX

Resultados Sorteo Especial 308 Lotería Nacional: premio mayor y números ganadores 6 de enero 2026

Quienes cuenten con algún cachito premiado pueden reclamar su premio tanto en los centros de venta autorizados como en el edificio de la Lotería Nacional ubicado en Ciudad de México

Resultados Sorteo Especial 308 Lotería
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinaron a más de 340

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por corrupción y abuso de autoridad: indagan nexos con el crimen organizado

Las obras públicas en Guanajuato sufren retrasos por extorsiones del crimen organizado a trabajadores

Violencia en Sinaloa: grupo armado disparó contra casino en Culiacán por segunda ocasión

ENTRETENIMIENTO

Muere Gerson Leos, tecladista de

Muere Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, mientras jugaba béisbol

Encuentran un episodio perdido de El Chavo del 8 grabado en las playas de Cancún

Jay de la Cueva recuerda cuando suplió a Alex Lora y El Tri a sus 6 años: “Me subí a tocar”

Karely Ruiz rifará liposucción a una seguidora: estos son los requisitos

¿Cuándo y a qué hora se estrena el documental especial de Stranger Things en México?

DEPORTES

Erick Gutiérrez regresaría a Pachuca

Erick Gutiérrez regresaría a Pachuca para el Clausura 2026; qué se sabe de su salida de Chivas

Robert Morales se convertiría en el nuevo refuerzo de Pumas: este es el acuerdo que tienen con Toluca

Carlos Hermosillo se despide de Nacho Rivero tras salir de Cruz Azul: “Gracias por todo lo que hiciste por este club”

Marcelo Flores se aleja de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; Canadá convocó al jugador de Tigres

Héctor Herrera saldría de Toluca para el Clausura 2026 por esta razón