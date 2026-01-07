Tributo a Las Guerreras K-Pop y Lara Campos: detalles del concierto gratuito, fecha y sede

La celebración organizada por la Alcaldía Álvaro Obregón incluirá presentaciones musicales, obsequios para niños y diversos espectáculos familiares, con el propósito de brindar entretenimiento antes del fin de las vacaciones escolares. (Instagram y Netflix)

Como parte de las celebraciones de Día de Reyes en la Ciudad de México, se realizará un tributo gratuito a Las Guerreras K-Pop, acompañado de la presencia de Lara Campos y otros personajes.

El show está diseñado para ofrecer música, obsequios y entretenimiento a familias y niños que buscan aprovechar los últimos días antes del regreso a clases tras las vacaciones de invierno.

Las guerreras k-pop se estrenará en Netflix el próximo 20 de junio. Crédito: Netflix Latinoamérica

Todo lo que debes saber sobre el concierto tributo a Las Guerreras K-Pop

De acuerdo con lo difundido por la página oficial de la Alcaldía Álvaro Obregón en Facebook, dentro de las atracciones confirmadas destacan espectáculos como el tributo a Beto y Pepo y una función especial con los payasos Frijolín y Guillotín.

De igual forma, se contará con la presencia de los tradicionales Melchor, Gaspar y Baltasar, lo que garantiza una de las propuestas familiares más completas para cerrar la temporada.

Además de las presentaciones inspiradas en reconocidos personajes infantiles, uno de los momentos más esperados por los asistentes es la repartición gratuita de regalos para los más pequeños.

El tributo gratuito a Las Guerreras K-Pop encabeza las celebraciones de Día de Reyes en la Ciudad de México con música y regalos. FB: Alcaldía Alvaro Obregón

Cuándo y dónde será el concierto tributo a Las Guerreras K-Pop y Lara Campos

El festival comenzará a las 10:00 horas en el Teatro al Aire Libre, ubicado en Prolongación Calle 10, Tolteca, Álvaro Obregón, por lo que la recomendación es llegar con antelación para acceder sin contratiempos y no perderse ninguna de las actuaciones.

Para quienes aún desean prolongar el espíritu de los Reyes Magos, la alcaldía mantiene actividades adicionales en distintas colonias como la distribución de rosca y juguetes.

Dicha iniciativa busca extender las celebraciones y permitir que las familias disfruten de los últimos días de vacaciones, facilitando el acceso a momentos de entretenimiento y convivencia comunitaria.

El fenómeno Las Guerreras K-Pop se posicionó como el regalo más solicitado en el Día de Reyes, reflejando la popularidad del K-pop y la animación en México. (Netflix)

El éxito de Las Guerreras K-Pop durante las celebraciones de Día de Reyes en México

Durante las recientes celebraciones de Reyes Magos en México, Las Guerreras K-Pop se consolidaron como el fenómeno central entre los regalos más solicitados por niños y niñas, evidenciando un impacto cultural notable vinculado al K-pop y a la película animada.

Los productos inspirados en la cinta, como peluches, toallas, mochilas, cuadernos y accesorios escolares, se convirtieron en los obsequios favoritos para el Día de Reyes.

Padres y madres compartieron en redes sociales cómo sus hijos pidieron estos juguetes, lo que refleja una tendencia de apertura y diversidad en las preferencias infantiles.

Las actividades del Día de Reyes en Álvaro Obregón buscan fomentar la convivencia comunitaria y prolongar el espíritu festivo entre las familias capitalinas. (RS)

Cadenas de tiendas reportaron notables incrementos en la demanda, llegando incluso a generarse filas y campamentos nocturnos en el Centro Histórico de CDMX para adquirir las codiciadas muñecas de la película.

Incluso plataformas como Mercado Libre y Amazon reportaron más de 40% de crecimiento en la búsqueda de estos productos respecto al año anterior.