‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este Día de Reyes 2026 con peluches, toallas y todo tipo de producto para niños

La cinta animada fue la sensación en México tras su estreno gracias a la canción ‘Golden’

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este Día de Reyes 2026 con peluches, toallas y todo tipo de producto para niños (RS)

La celebración del Día de Reyes Magos en México este martes 6 de enero de 2026 destacó por una tendencia que inundó redes sociales y hogares.

Padres de familia compartieron imágenes y relatos sobre cómo los productos inspirados en Las Guerreras K-pop se convirtieron en los regalos favoritos para niñas y niños, confirmando el impacto de la cinta de origen asiático y su canción principal ‘Golden’ en el país.

Regalos sin distinción de género: Las Guerreras K-pop conquistan Día de Reyes

Madres y padres coincidieron en redes sociales en que los juguetes y artículos de Las Guerreras K-pop se distribuyeron entre hijos e hijas, sin distinción de género. Entre los obsequios más mencionados aparecen peluches, toallas, mochilas, cuadernos y accesorios escolares, todos con la imagen de las protagonistas de la película.

Regalos sin distinción de género: Las Guerreras K-pop conquistan Día de Reyes (X)

“No importa si es niño o niña, lo que les gusta es lo que cuenta, y Las Guerreras K-pop están en la lista de todos”, publicó una usuaria en X, antes Twitter, en un comentario que recibió múltiples respuestas de acuerdo y apoyo.

Este enfoque refleja una tendencia creciente entre padres actuales, quienes sostienen que los juguetes no tienen género.

La fiebre de Las Guerreras K-pop en México

La película Las Guerreras K-pop y su banda sonora, en particular el tema ‘Golden’, han alcanzado gran popularidad en territorio mexicano. La cinta ha ocupado los primeros lugares de taquilla desde su estreno, y la canción principal se colocó en el top 5 de las listas de reproducción infantil en plataformas digitales.

El fenómeno no solo se ha limitado a la venta de productos licenciados. Cadenas de tiendas reportaron incrementos notables en la demanda de artículos relacionados con la película, desde ropa hasta loncheras y papelería. La presencia de Las Guerreras K-pop se extendió incluso a pasteles temáticos y decoraciones para fiestas infantiles, confirmando su penetración en el mercado mexicano.

Gente acamparía en el Centro Histórico de la CDMX para comparar muñecas de las Guerreras K-pop (Captura de pantalla/TikTok)

Padres, protagonistas en la elección de regalos

En la conversación generada en redes sociales, padres y madres detallaron cómo sus hijos pidieron específicamente productos de Las Guerreras K-pop para este Día de Reyes 2026.

Las historias compartidas por los usuarios de Facebook e Instagram destacaron la expectativa generada en torno a la llegada de los Reyes Magos y la emoción al descubrir muñecas, peluches y libretas de la película entre los obsequios.

El K-pop y la apertura cultural en la infancia

El éxito de Las Guerreras K-pop al interés de los niños mexicanos por la música y la cultura asiática. La película ha servido de puente para acercar a nuevas generaciones a ritmos y estéticas del K-pop, mientras promueve mensajes de diversidad y trabajo en equipo.

El Día de Reyes 2026 marcó un punto de inflexión en las preferencias de los más pequeños, con Las Guerreras K-pop posicionándose como el tema dominante en juguetes y artículos escolares.

Reportan negociaciones entre Pachuca y

Autoridades federales buscan que distribuidores

Transferencias electrónicas bajo la lupa

Chivas vs Pachuca: día, horario

"No es por ego": Pepe
"No es por ego": Pepe

Penta Zero Miedo, Dragón Lee

