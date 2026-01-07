Pati Chapoy conmueve tras video de su reencuentro con la hija del fallecido Daniel Bisogno: “Tiene su cara”

Pati Chapoy conmueve tras video de su reencuentro con la hija del fallecido Daniel Bisogno. (Instagram/@ventaneandouno)

El pasado martes 6 de enero, durante la celebración del Día de los Reyes Magos en México, la conductora de televisión Pati Chapoy protagonizó un emotivo momento tras reencontrarse con Michaela Bisogno, hija del fallecido Daniel Bisogno, en los camerinos de Ventaneando.

El encuentro, grabado detrás de cámaras, fue difundido por redes sociales y generó múltiples reacciones entre seguidores del programa y del periodista fallecido.

El momento detrás de cámaras entre Pati Chapoy y Michaela Bisogno

La escena, ocurrida antes de la transmisión en vivo, mostró a Pati Chapoy acercándose a saludar a Michaela Bisogno mientras la menor era peinada para el especial del programa. “¿Quién es esa preciosura? ¡Qué bonita!”, expresó la titular de Ventaneando al ver a la hija de su excompañero. Michaela respondió con un simple “Gracias”, manteniendo la conversación en un tono cálido y relajado.

La titular de ‘Ventaneando’ compartió un momento íntimo con Michaela Bisogno previo a salir al aire. Crédito: Instagram/ Ventaneando

Durante el breve diálogo, Chapoy elogió a la niña: “¡Qué bonita muñeca!”, a lo que Michaela agradeció nuevamente. La conductora no dudó en destacar el crecimiento de la menor y bromeó acerca del tamaño de sus pies, preguntando si los zapatos pertenecían a su madre.

Michaela respondió: “Son de mi mamá”, provocando la risa de la periodista, quien agregó: “Al rato te vas a poner la ropa de tu mamá”. La niña respondió que ya usa la ropa de su madre, lo que causó simpatía entre quienes presenciaron el intercambio.

Recuerdos y complicidad: Pati Chapoy y Daniel Bisogno

El diálogo continuó con un tema personal: Chapoy preguntó a Michaela sobre una reciente experiencia de esquí. “¿Cómo te fue en la esquiada?”, consultó la conductora. Michaela contestó con entusiasmo: “Muy bien. Fui por una neva”.

Tras una advertencia de Chapoy sobre la delicadeza de esa actividad, la menor insistió en que fue una experiencia divertida y compartió que había asistido junto a su madre, dejando ver la cercanía familiar que mantiene tras la muerte de su padre.

(Facebook/VentaneandoOficial)

“Ya sabes perfectamente dar vuelta… Frenar…”, le dijo la conductora, a lo que Michaela asintió. La interacción culminó con un comentario sobre el peinado de la niña y la premura de Chapoy por regresar al set. El fragmento fue compartido por usuarios en redes sociales, quienes resaltaron la humanidad y afecto mostrados por la periodista en este contexto.

Fans de Daniel Bisogno aseguran que Pati Chapoy ve como una nieta a su hija

En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, el video del encuentro superó miles de reproducciones. Diversos usuarios expresaron que Chapoy mostró su “lado más humano” y que la escena reflejó el cariño que mantiene por la familia de Daniel Bisogno. Afirman que la conductora se mostró dulce y atenta con Michaela, a quien muchos identifican con las facciones y el sentido del humor de su padre.

“Tiene su cara”, comentaron varios seguidores, haciendo referencia al parecido físico entre la menor y el exconductor de Ventaneando. Otros usuarios recordaron el estilo pícaro de Daniel Bisogno, señalando que Michaela heredó tanto su personalidad como su carisma, factores que contribuyeron a la popularidad nacional de su padre.

La huella de Daniel Bisogno en Ventaneando

La partida de Daniel Bisogno impactó profundamente en el equipo del programa y en la audiencia. Durante el reencuentro, Chapoy evocó indirectamente la memoria de su excompañero, al tratar a Michaela con especial afecto y naturalidad. Este gesto fue interpretado en redes como una forma de rendir homenaje a la presencia de Bisogno y a su legado dentro de TV Azteca.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas sorprendió al incluir una fotografía inédita de Daniel Bisogno en el In Memoriam de los Premios Ariel (Captura)

El episodio, aunque breve, dejó patente la importancia de los lazos personales en el mundo del espectáculo y la televisión mexicana. La interacción entre Chapoy y Michaela Bisogno se convirtió en un testimonio de la cercanía y el respeto que persisten más allá de la pantalla.