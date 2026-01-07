Mar Contreras se encuentra sumamente enferma y pide oraciones para mejorar su salud

La actriz dio detalles de su estado de salud en redes sociales (La Casa de los Famosos México)

El delicado estado de salud de la actriz y cantante Mar Contreras generó inquietud entre sus seguidores luego de que ella misma informara a través de sus redes sociales que permanece en cama con fiebre casi de 40 ℃ y una evolución desfavorable en los últimos días.

La artista advirtió que este viernes sería su último día bajo tratamiento antibiótico y, en caso de no mostrar mejoría, deberá continuar con otra variante del “plan” médico dispuesto.

¿Qué tiene Mar Contreras?

La ex participante de La Casa de los Famosos México enfrenta casi 40 grados de temperatura

Ante la incertidumbre por el diagnóstico, Contreras no precisó la enfermedad que la aqueja ni si atraviesa una recaída vinculada al Covid o a la influenza.

Esta falta de información concreta motivó una oleada de mensajes de aliento por parte de la comunidad digital, quienes expresaron su apoyo y preocupación en las plataformas sociales.

La ex participante de La Casa de los Famosos México y finalista de la edición más reciente explicó: “La fiebre no ha parado”, al tiempo que aseguró: “Se aceptan oraciones”.

Los seguidores de la actriz, recordada también por sus actuaciones en Mentiras: El Musical y como integrante del “Cuarto Noche” del exitoso reality, manifestaron su preocupación por la persistencia de los síntomas y la ausencia de mejoría significativa desde el inicio del año.

Hasta este momento, la intérprete no amplió detalles sobre su diagnóstico ni informó próximos pasos terapéuticos, limitándose a agradecer el respaldo recibido e informar sobre el curso de su estado clínico.

¿Qué tan peligroso es llegar a los 40 grados de fiebre?

La fiebre de 40 grados Celsius en adultos y niños representa una señal de alarma médica. Este nivel de temperatura corporal, conocido como hipertermia, indica que el organismo está respondiendo a una infección, inflamación u otra afección subyacente. Aunque la fiebre es un mecanismo de defensa natural, cuando supera los 39,5 grados puede generar complicaciones y requiere atención.

A 40 grados, el riesgo de deshidratación aumenta, ya que el cuerpo pierde fluidos a mayor velocidad. También pueden presentarse convulsiones, especialmente en niños pequeños, y existe la posibilidad de daño en órganos si la temperatura se mantiene elevada durante un tiempo prolongado. En adultos, fiebre tan alta puede provocar confusión, debilidad extrema y alteración en la conciencia.

Las causas más frecuentes de fiebre alta incluyen infecciones virales, bacterianas, golpes de calor y reacciones a medicamentos. Es fundamental vigilar otros síntomas, como dificultad para respirar, vómitos persistentes, dolor intenso, erupciones o alteraciones neurológicas.

Ante una fiebre de 40 grados, se recomienda buscar atención médica inmediata. El tratamiento puede requerir medicamentos antipiréticos y medidas para bajar la temperatura corporal, además de investigar la causa subyacente para evitar complicaciones graves.