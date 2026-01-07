México

Mar Contreras se encuentra sumamente enferma y pide oraciones para mejorar su salud

La ex participante de ‘La Casa de los Famosos México’ está delicada y no puede salir de su cama

Guardar
La actriz dio detalles de
La actriz dio detalles de su estado de salud en redes sociales (La Casa de los Famosos México)

El delicado estado de salud de la actriz y cantante Mar Contreras generó inquietud entre sus seguidores luego de que ella misma informara a través de sus redes sociales que permanece en cama con fiebre casi de 40 ℃ y una evolución desfavorable en los últimos días.

La artista advirtió que este viernes sería su último día bajo tratamiento antibiótico y, en caso de no mostrar mejoría, deberá continuar con otra variante del “plan” médico dispuesto.

¿Qué tiene Mar Contreras?

La ex participante de La
La ex participante de La Casa de los Famosos México enfrenta casi 40 grados de temperatura (La Casa de los Famosos México / ViX)

Ante la incertidumbre por el diagnóstico, Contreras no precisó la enfermedad que la aqueja ni si atraviesa una recaída vinculada al Covid o a la influenza.

Esta falta de información concreta motivó una oleada de mensajes de aliento por parte de la comunidad digital, quienes expresaron su apoyo y preocupación en las plataformas sociales.

La ex participante de La Casa de los Famosos México y finalista de la edición más reciente explicó: “La fiebre no ha parado”, al tiempo que aseguró: “Se aceptan oraciones”.

Los seguidores de la actriz, recordada también por sus actuaciones en Mentiras: El Musical y como integrante del “Cuarto Noche” del exitoso reality, manifestaron su preocupación por la persistencia de los síntomas y la ausencia de mejoría significativa desde el inicio del año.

Hasta este momento, la intérprete no amplió detalles sobre su diagnóstico ni informó próximos pasos terapéuticos, limitándose a agradecer el respaldo recibido e informar sobre el curso de su estado clínico.

¿Qué tan peligroso es llegar a los 40 grados de fiebre?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiebre de 40 grados Celsius en adultos y niños representa una señal de alarma médica. Este nivel de temperatura corporal, conocido como hipertermia, indica que el organismo está respondiendo a una infección, inflamación u otra afección subyacente. Aunque la fiebre es un mecanismo de defensa natural, cuando supera los 39,5 grados puede generar complicaciones y requiere atención.

A 40 grados, el riesgo de deshidratación aumenta, ya que el cuerpo pierde fluidos a mayor velocidad. También pueden presentarse convulsiones, especialmente en niños pequeños, y existe la posibilidad de daño en órganos si la temperatura se mantiene elevada durante un tiempo prolongado. En adultos, fiebre tan alta puede provocar confusión, debilidad extrema y alteración en la conciencia.

Las causas más frecuentes de fiebre alta incluyen infecciones virales, bacterianas, golpes de calor y reacciones a medicamentos. Es fundamental vigilar otros síntomas, como dificultad para respirar, vómitos persistentes, dolor intenso, erupciones o alteraciones neurológicas.

Ante una fiebre de 40 grados, se recomienda buscar atención médica inmediata. El tratamiento puede requerir medicamentos antipiréticos y medidas para bajar la temperatura corporal, además de investigar la causa subyacente para evitar complicaciones graves.

Temas Relacionados

Mar ContrerasLa Casa de los Famosos MéxicoFiebreSaludmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Quiénes son y cómo juegan los nuevos refuerzos de Necaxa para el Clausura 2026?

El club de Aguascalientes sorprende al sumar líderes en distintas posiciones, apostando por la experiencia internacional en una nueva etapa competitiva de la Liga MX

¿Quiénes son y cómo juegan

¿Por qué Lorenzo Faravelli ya no llegará a Necaxa?

La permanencia del mediocampista argentino no está garantizada en el cuadro celeste

¿Por qué Lorenzo Faravelli ya

César Bono sufrió aparatosa caída y fractura de costillas, pero se niega a dejar de trabajar: “Cómo me duele”

A pesar de la fuerte caída y los intensos malestares, el querido comediante mexicano continúa con las funciones de ‘Defendiendo al cavernícola’, demostrando un compromiso inquebrantable con su público y su pasión artística

César Bono sufrió aparatosa caída

Muere interno del Centro Penitenciario de Puebla tras riña: fue herido con un objeto punzocortante

El conflicto provocó acciones institucionales orientadas a proteger la integridad de quienes permanecen en custodia

Muere interno del Centro Penitenciario

El Frente Frío 27 podría causar nevadas en estos estados de la República

El miércoles 7 de enero persistirá un ambiente muy frío al amanecer y durante la noche

El Frente Frío 27 podría
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al alcalde de Cintalapa,

Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por corrupción y abuso de autoridad: indagan nexos con el crimen organizado

Las obras públicas en Guanajuato sufren retrasos por extorsiones del crimen organizado a trabajadores

Violencia en Sinaloa: grupo armado disparó contra casino en Culiacán por segunda ocasión

La Justicia de EEUU revela que la embajada de Venezuela en México facilitó vuelos privados del narcotráfico bajo protección diplomática

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

César Bono sufrió aparatosa caída

César Bono sufrió aparatosa caída y fractura de costillas, pero se niega a dejar de trabajar: “Cómo me duele”

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 6 de enero

Las películas más populares en Google México

Las telenovelas mexicanas donde apareció Fernando Carrillo, actor venezolano que confesó ser ex de Delcy Rodríguez

La Supermana afirma que La Bogue tiene un hijo abandonado en Acapulco y que golpeó a su mamá hasta causarle daño

DEPORTES

¿Quiénes son y cómo juegan

¿Quiénes son y cómo juegan los nuevos refuerzos de Necaxa para el Clausura 2026?

¿Por qué Lorenzo Faravelli ya no llegará a Necaxa?

Igor Lichnovsky no quiere dejar al club América: filtran las ofertas de clubes que rechazó

Clausura 2026: qué partidos de la jornada 1 serán transmitidos por televisión abierta

Este es el equipo que estaría a punto de adelantarse a Pumas en el fichaje de Robert Morales