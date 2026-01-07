Localizan el cuerpo de un recién nacido abandonado en límites de Iztapalapa y Tláhuac

El cuerpo del recién nacido estaba dentro de una maleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 6 de enero fue encontrado el cuerpo de un recién nacido dentro de una maleta negra en las inmediaciones del volcán Xaltepec, en los límites de Iztapalapa y Tláhuac, en la Ciudad de México.

El descubrimiento ocurrió en la mañana del 6 de enero, el primer avistamiento fue por parte de trabajadores y vecinos que transitaban por la zona, quienes alertaron a las autoridades tras notar la presencia del equipaje abandonado bajo un árbol y entre los arbustos.

La ubicación exacta corresponde al Cerro de Las Calabacitas, un área ejidal de difícil acceso, sin pavimentar ni iluminación, utilizada principalmente por personas que se dirigen a las minas cercanas o practican ejercicio.

Qué se sabe sobre el bebé abandonado en Iztapalapa

La ausencia de vigilancia y cámaras de seguridad en el camino viejo a las minas dificultó la identificación de posibles testigos o responsables.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos del ERUM arribaron rápidamente al lugar tras el aviso.

Los servicios de emergencia confirmaron que el bebé, envuelto en una cobija y depositado dentro de la maleta, no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los reportes citados por Telediario, los primeros análisis médicos revelaron señales de asfixia como posible causa de muerte.

Las autoridades acordonaron la zona y trasladaron el cuerpo del menor al anfiteatro de la agencia ministerial.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables.

Los trabajos de búsqueda de pruebas se centran en revisar cámaras de videovigilancia en las calles aledañas de la colonia Buenavista, aunque hasta ahora no se ha localizado evidencia directa sobre quién abandonó la maleta.

Buscan frenar el abandono de bebés

El Congreso de la Ciudad de México analiza una propuesta que podría cambiar el rumbo de la protección a la infancia: se discute un aumento en las sanciones para quienes abandonen a bebés recién nacidos.

Esta iniciativa, impulsada por la diputada Iliana Ivón Sánchez Chávez del Partido Verde Ecologista de México, busca modificar la legislación local ante una serie de episodios que han alarmado a la población y a las autoridades.

La exposición de motivos de la diputada señala que el abandono de menores, especialmente de menos de un año, constituye un fenómeno persistente en la capital.

La legisladora mencionó que la mayoría de los casos recientes se concentran en menores de 12 meses, un dato que resalta la urgencia de la reforma.

Durante los últimos meses, se han reportado hechos en distintas alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

En agosto, una bebé fue hallada en los baños de la estación UAM Iztapalapa y, a pesar de la atención médica, falleció.

Otro caso ocurrió en la colonia Tacubaya, donde un niño de cuatro meses fue abandonado y sus padres enfrentan prisión preventiva.

En Gustavo A. Madero, la situación de una recién nacida permanece bajo reserva por cuestiones legales.

La legisladora destacó que la pobreza, los embarazos en adolescentes y las malformaciones físicas o psicológicas son factores que suelen estar relacionados con este tipo de abandono.

Sánchez Chávez explicó que la falta de registro de nacimiento y la ausencia de referencias familiares también facilitan que los responsables dejen a los menores en espacios públicos o privados, lo que complica el rastreo y la protección de las víctimas.

Los riesgos para los menores abandonados no se limitan al peligro físico. La diputada advirtió que la exposición al hambre, al frío y a agentes infecciosos puede marcar la vida de los niños, quienes además enfrentan consecuencias emocionales profundas.