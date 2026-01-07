México

Gato se acuesta sobre Rosca de Reyes y se hace viral: “Quiere ser el muñequito”

La forma del tradicional pan dio lugar a que este se convirtiera en el lugar perfecto para el descanso del felino

Guardar
Totopo se robó la atenció0n
Totopo se robó la atenció0n de los internautas al protagonizar el emotivo momento. Montaje: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Día de Reyes dejó este año no solo momentos familiares y tradiciones gastronómicas, sino también un episodio que conquistó las redes sociales. Un gato de nombre Totopo se volvió viral luego de protagonizar un tierno y divertido video en el que aparece recostado sobre una Rosca de Reyes, como si quisiera formar parte de la tradición.

El clip fue compartido en Instagram por la usuaria kettalegnar, tutora del felino, quien relató que el suceso ocurrió apenas dejó la rosca sobre la mesa por unos instantes.

En el video, que ya acumula más de 144 mil reacciones, se observa una mesa con una rosca grande de forma ovalada y, justo en el centro, a Totopo, un gato de pelaje naranja, acomodado plácidamente como si hubiera encontrado la cama perfecta.

El video fue comentado en
El video fue comentado en redes en donde usuarios reaccionaron con ternura al momento. Foto: (@jettalegnar/IG)

“Compramos una Rosca de Reyes. Solo la dejé un instante. Un instante y ya, el señor Totopo… El niño Totopo quiere ser el muñequito”, comentó la dueña del gato en la publicación, desatando una ola de risas y comentarios entre los usuarios.

La escena fue descrita por muchos como irresistible, combinando el humor con la ternura que suelen provocar los animales en redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar. Entre los comentarios más destacados se leían frases como “Tenía que ser naranjoso”, “Eres hermoso, Totopo” y “¿Por qué le dices Rosca de Reyes a la cama del michi?”, demostrando cómo el video conectó rápidamente con el público. La personalidad relajada del gato y su peculiar elección de descanso lo convirtieron en el inesperado protagonista de la celebración.

Más allá del momento viral, la escena también recordó el significado cultural de la Rosca de Reyes, uno de los símbolos más importantes del Día de Reyes en México. Este pan tradicional se comparte cada 6 de enero para conmemorar la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús. Su forma ovalada o circular representa el amor eterno y la unión, mientras que las frutas cristalizadas simbolizan las joyas de las coronas de los Reyes.

El gato se hizo viral
El gato se hizo viral al ser compartido por su tutora en redes sociales. Foto: (@kettalegnar/IG)

En el interior de la rosca se esconden pequeños muñecos que representan al Niño Jesús, una tradición que invita a la convivencia, ya que quien encuentra uno de ellos se compromete a ofrecer tamales el Día de la Candelaria, el 2 de febrero. En este caso, Totopo pareció adelantarse a la dinámica, colocándose directamente sobre la rosca como si él mismo fuera el “muñequito” sorpresa.

El video de Totopo es un ejemplo más de cómo las tradiciones mexicanas siguen vivas, ahora acompañadas por el ingenio y la espontaneidad que ofrecen las redes sociales. La combinación de una costumbre profundamente arraigada y la ternura de una mascota logró generar un momento de alegría colectiva que cruzó pantallas y provocó sonrisas.

Así, Totopo no solo encontró un lugar cómodo para descansar, sino que también se ganó el cariño de miles de internautas, recordando que, a veces, los protagonistas inesperados son los que hacen aún más especiales las tradiciones.

Temas Relacionados

GatosMascotasRosca de ReyesViralDía de Reyesmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 7 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

¿No fue Cazzu? Ángela Aguilar habría inspirado su look de los Grammy Celebration en Sabrina Carpenter

Tras su presentación, la hija de Pepe Aguilar compartió detalles de su experiencia en el evento a través de sus redes

¿No fue Cazzu? Ángela Aguilar

Descarrilamiento del Tren Interoceánico: PAN denuncia a Gonzalo López Beltrán, hijo de AMLO, por homicidio

Los legisladores presentaron denuncias ante la FGR y la Auditoría Superior contra Gonzalo López Beltrán y varios funcionarios, señalándolos por presunta corrupción y homicidio culposo

Descarrilamiento del Tren Interoceánico: PAN

Pride CDMX 2026: esta es la fecha para la Marcha del Orgullo LGBT+

El anuncio confirma que el evento se llevará a cabo en el merco de la celebración del Mundial 2026, por lo que se espera una gran asistencia y atención del público

Pride CDMX 2026: esta es

Detuvieron a tres presuntos narcomenudistas con más de cien mil pesos en piezas religiosas en la colonia Guerrero de la CDMX

Ninguno de los detenidos pudo acreditar la legal posesión de los costosos objetos

Detuvieron a tres presuntos narcomenudistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento en Durango deja dos

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por corrupción y abuso de autoridad: indagan nexos con el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

¿No fue Cazzu? Ángela Aguilar

¿No fue Cazzu? Ángela Aguilar habría inspirado su look de los Grammy Celebration en Sabrina Carpenter

Cuándo inicia la Feria León 2026 y cómo conseguir boletos gratis para el Foro Mazda

Tunden en redes a Nodal por sus propósitos para el 2026: “¿La de ser papá no te la sabes?”

Tunden a Andrés Johnson por aplaudir una hipotética invasión estadounidense a México

Muere Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, mientras jugaba béisbol

DEPORTES

México suma a los hermanos

México suma a los hermanos Urías para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Erick Gutiérrez regresaría a Pachuca para el Clausura 2026; qué se sabe de su salida de Chivas

Robert Morales se convertiría en el nuevo refuerzo de Pumas: este es el acuerdo que tienen con Toluca

Carlos Hermosillo se despide de Nacho Rivero tras salir de Cruz Azul: “Gracias por todo lo que hiciste por este club”

Marcelo Flores se aleja de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; Canadá convocó al jugador de Tigres