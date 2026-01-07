Gato se acuesta sobre Rosca de Reyes y se hace viral: “Quiere ser el muñequito”

Totopo se robó la atenció0n de los internautas al protagonizar el emotivo momento. Montaje: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Día de Reyes dejó este año no solo momentos familiares y tradiciones gastronómicas, sino también un episodio que conquistó las redes sociales. Un gato de nombre Totopo se volvió viral luego de protagonizar un tierno y divertido video en el que aparece recostado sobre una Rosca de Reyes, como si quisiera formar parte de la tradición.

El clip fue compartido en Instagram por la usuaria kettalegnar, tutora del felino, quien relató que el suceso ocurrió apenas dejó la rosca sobre la mesa por unos instantes.

En el video, que ya acumula más de 144 mil reacciones, se observa una mesa con una rosca grande de forma ovalada y, justo en el centro, a Totopo, un gato de pelaje naranja, acomodado plácidamente como si hubiera encontrado la cama perfecta.

El video fue comentado en redes en donde usuarios reaccionaron con ternura al momento. Foto: (@jettalegnar/IG)

“Compramos una Rosca de Reyes. Solo la dejé un instante. Un instante y ya, el señor Totopo… El niño Totopo quiere ser el muñequito”, comentó la dueña del gato en la publicación, desatando una ola de risas y comentarios entre los usuarios.

La escena fue descrita por muchos como irresistible, combinando el humor con la ternura que suelen provocar los animales en redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar. Entre los comentarios más destacados se leían frases como “Tenía que ser naranjoso”, “Eres hermoso, Totopo” y “¿Por qué le dices Rosca de Reyes a la cama del michi?”, demostrando cómo el video conectó rápidamente con el público. La personalidad relajada del gato y su peculiar elección de descanso lo convirtieron en el inesperado protagonista de la celebración.

Más allá del momento viral, la escena también recordó el significado cultural de la Rosca de Reyes, uno de los símbolos más importantes del Día de Reyes en México. Este pan tradicional se comparte cada 6 de enero para conmemorar la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús. Su forma ovalada o circular representa el amor eterno y la unión, mientras que las frutas cristalizadas simbolizan las joyas de las coronas de los Reyes.

El gato se hizo viral al ser compartido por su tutora en redes sociales. Foto: (@kettalegnar/IG)

En el interior de la rosca se esconden pequeños muñecos que representan al Niño Jesús, una tradición que invita a la convivencia, ya que quien encuentra uno de ellos se compromete a ofrecer tamales el Día de la Candelaria, el 2 de febrero. En este caso, Totopo pareció adelantarse a la dinámica, colocándose directamente sobre la rosca como si él mismo fuera el “muñequito” sorpresa.

El video de Totopo es un ejemplo más de cómo las tradiciones mexicanas siguen vivas, ahora acompañadas por el ingenio y la espontaneidad que ofrecen las redes sociales. La combinación de una costumbre profundamente arraigada y la ternura de una mascota logró generar un momento de alegría colectiva que cruzó pantallas y provocó sonrisas.

Así, Totopo no solo encontró un lugar cómodo para descansar, sino que también se ganó el cariño de miles de internautas, recordando que, a veces, los protagonistas inesperados son los que hacen aún más especiales las tradiciones.