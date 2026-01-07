México

Fiscalía Estatal de Guerrero abre investigación contra Abelina López, alcaldesa de Acapulco por cohecho

Tras una denuncia se turnó una orden de presentación para que acuda a rendir su declaración por los hechos

La alcaldesa es investigada por la Fiscalía del Estado por posible cohecho. ( FB/Abelina López Rodríguez)

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE), abrió una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por el delito de cohecho, en relación con el collar de la marca francesa Van Cleef & Arpels, el cual está valuado en 227 mil pesos.

De acuerdo con información obtenida por Sur Acapulco, la carpeta 12022200300020071125 se encuentra “instruida contra Abelina López Rodríguez por el hecho que la ley señala por el delito de cohecho y lo que resulte”.

Por tal denuncia, se giró una orden de presentación para que López Rodríguez acuda a rendir su declaración por los hechos.

Abelina López es criticada por portar un collar con valor de 224 mil pesos. (Fb: Abelina López Rodríguez )

Un collar de 224 mil pesos

El ex candidato a la alcaldía de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, presentó una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de cohecho en contra de Abelina López Rodríguez, actual alcaldesa de ese municipio.

Según la documentación oficial, la FGE resolvió abrir una carpeta de investigación y solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la documentación que acredita a López Rodríguez como titular del gobierno municipal.

La denuncia, fundada en el artículo 283 del Código Penal del Estado, señala que ningún servidor público puede recibir regalos de alto valor económico.

El texto legal establece que “comete el delito de cohecho el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio, dádiva o presente, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer un acto relacionado con sus funciones”.

Cuando el monto o valor sobrepasa mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la ley contempla penas de seis a 16 años de prisión y multas de 300 a 800 veces la misma unidad.

De acuerdo con la denuncia, la polémica surgió después de que López Rodríguez lució un costoso collar durante una sesión de Cabildo. Tras la difusión de imágenes en redes sociales y medios locales, la alcaldesa declaró:

“¿Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame y que me regale cosas? Me lo regalaron. ¿Y les voy a decir ‘no, no te lo acepto’? Yo agradezco su amor y cariño del pueblo”, según consta en el documento presentado ante la fiscalía.

Dos testigos presenciales y el propio denunciante comparecieron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como parte de las diligencias iniciales.

Las autoridades continúan recabando información para determinar si existen elementos suficientes para fincar responsabilidades y proceder conforme a lo dispuesto en la ley.

