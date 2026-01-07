Eugenio Derbez revela cómo ayudó a su hija Aislinn a transitar el duelo por la muerte de su madre

En un año marcado por la tragedia, la actriz pasó Navidad y Año Nuevo junto a su padre y hermanos. (@aislinnderbez, Instagram)

Los Derbez pasaron una Navidad atípica en 2025. La familia tomó la decisión de reunirse para cobijar a Aislinn Derbez, cuyas fechas coincidieron con un proceso de duelo por la muerte de su madre, Gabriela Michel.

A un mes del fallecimiento de la actriz de doblaje, Eugenio Derbez —su expareja— habló sobre el proceso de acompañamiento emocional que la familia ha brindado a su hija para transitar la pérdida. El actor compartió que el apoyo ha sido constante y cercano, especialmente durante fechas sensibles como Navidad y Año Nuevo.

El respaldo familiar en los días más difíciles

En entrevista con Ventaneando, Eugenio Derbez explicó que el núcleo familiar se mantuvo unido para arropar a Aislinn durante las celebraciones de fin de año. “La estamos conteniendo mucho, abrazando, consintiendo mucho estas fiestas, se la pasó con nosotros, la apapachamos mucho”, afirmó el actor.

Derbez subrayó que la presencia de la familia fue clave para sostener a su hija mayor en un momento emocionalmente complejo. Aun así, destacó avances en su proceso personal: “Ya la veo mucho más tranquila”, señaló, al referirse a cómo Aislinn ha enfrentado el duelo con el paso de las semanas.

Eugenio Derbez explicó que el núcleo familiar se mantuvo unido para arropar a Aislinn durante las celebraciones de fin de año. (@aislinnderbez, Instagram)

Aislinn Derbez y su despedida pública

Poco después de la muerte de su madre, Aislinn Derbez compartió un mensaje en redes sociales que reflejó la complejidad del vínculo entre ambas y el inicio de su proceso de sanación. “Tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras… creo que aún no es ese momento. Sin duda la relación más compleja de mi vida”, escribió la actriz.

En ese mismo texto, Aislinn se despidió de Gabriela Michel con palabras cargadas de aceptación y afecto: “Te dejo ir con amor. Con perdón. Con compasión. Y con profunda aceptación y gratitud”.

La publicación generó una oleada de mensajes de apoyo por parte de colegas y amigos del medio artístico. Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, comentó “hermosas palabras”, mientras que figuras como Angélica Rivera, Sofía Castro, Dolores Heredia y Jaime Camil expresaron su solidaridad.

Aislinn Derbez destaca las enseñanzas sobre fortaleza personal y autoconocimiento que recibió de su madre Gabriela Michel (IG)

Un duelo acompañado y sin prisas

Eugenio Derbez dejó claro que el proceso de su hija se ha respetado sin presiones ni tiempos impuestos. Mientras Aislinn disfruta de un viaje a Sudáfrica junto a su amiga Lety Sahagún, el actor reiteró que la familia continúa atenta y disponible para ella.

La postura de Derbez refleja una visión empática del duelo: acompañar, escuchar y permitir que cada persona encuentre su propio ritmo para sanar. Para el actor, lo más importante ha sido estar presente y ofrecer contención emocional en un momento que marcó profundamente la vida de su hija.