“Tal vez nada vuelva a ser como antes”: Aislinn Derbez recuerda los momentos que marcaron su 2025

La actriz perdió a su madre en noviembre

(IG: @aislinnderbez)
Aislinn Derbez reapareció en redes sociales para compartir una reflexión sobre los momentos que marcaron su 2025.

La actriz, quien se encuentra atravesando por la muerte de su madre, habló tanto de las bendiciones como de los aprendizajes que recibió a lo largo del año.

“Por cierto, ¿quién más sintió que el 2025 fue… detector implacable de incoherencias, de verdades incómodas pero necesarias, de colapsos internos y externos, de desmontaje de identidades, de finales inevitables, de narrativas falsas cayéndose solas, de confusión y desorientación, de agotamiento, de duelos, de crecimiento acelerado, de ordenar lo que llevaba años postergándose, de rendición absoluta?”, comenzó.

(IG: @aislinnderbez)
Aislinn Derbez no mencionó a su madre, pero sí habló sobre un vacío que embarga su corazón y la necesidad que tiene de llenarlo.

“Y como que el año pasado no paró de repartir put&$s a todo aquel que seguía viviendo en fantasías y nos arrancó todo aquello que ya no se sostenía. Y después de todo eso…queda espacio. Un espacio raro. Vacío. A veces incómodo. El vacío siempre se llena, es inevitable. La pregunta es con qué”, continuó.

La protagonista de películas como “A la mala” y “Hazlo como hombre” concluyó con unas palabras de comprensión y resignación: “Tal vez nada vuelva a ser como antes. Y eso está bien”.

(IG: @aislinnderbez)
Eso no fue todo, la actriz acompañó su mensaje con fotografías de su 2025. En estas, aparece junto a su hija Kailani, su padre Eugenio Derbez, sus hermanos José Eduardo y Vadhir, así como sus hermanas Michelle y Chiara.

Aislinn Derbez comparte unas palabras en memoria de su madre Gabriela Michel

Días antes, la intérprete mexicana publicó un mensaje en memoria de su madre, reconocida actriz de doblaje que murió en noviembre de 2025 a los 65 años de edad tras sufrir un infarto.

“Mamá, tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras… creo que aún no es ese momento. Sin duda la relación más compleja de mi vida. Una en la que aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces hasta convertirme en quien soy hoy“, escribió.

(IG: @aislinnderbez)
En esa ocasión, Aislinn Derbez también compartió fotografías inéditas de su madre, entre las cuales destacó una en especial porque mostró a sus padres, Gabriela Michel y Eugenio Derbez, cuando eran pareja.

Se desconoce la fecha exacta en la que se tomó dicha fotografía, no obstante, se especula que data de los 80, pues Aislinn Derbez, quien nació en 1986, aparece cuando era bebé.

(IG: @aislinnderbez)
