Este es el estado más feminista en México, según IMCO

Ciudad de México, México, universitarias, e integrantes de colectivas feministas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participaron en el performance denominado “Un violador en tu camino” (Foto: Galo Cañas/cuartoscuro)

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó un listado de los estados más feministas en México, basado en la cuarta edición de su herramienta Estados #ConLupaDeGénero, el cual mide las 32 entidades del país a través de 16 indicadores agrupados en los pilares de entrada, permanencia y autonomía económica, con el objetivo de dimensionar las diferencias estatales y fortalecer el diseño de políticas públicas locales.

Según informó el IMCO, la participación económica de las mujeres constituye un motor para el crecimiento y la competitividad nacional.

Sin embargo, factores como la calidad del empleo, la disponibilidad de servicios de cuidados, los niveles de violencia, la brecha educativa y la desigualdad de género en el trabajo no remunerado mantienen a 29 millones de mujeres fuera de la economía remunerada.

De acuerdo con el reporte, ninguna entidad ofrece condiciones óptimas para las mujeres a lo largo de su trayectoria profesional, pues incluso los estados que facilitan el acceso al empleo no siempre garantizan la permanencia ni generan un entorno propicio para la autonomía económica.

Entonces, ¿Cuál es el estado más feminista?

El análisis señala que la Ciudad de México encabeza la medición por su alto nivel educativo entre mujeres, menor incidencia de embarazo adolescente y mayor equidad en las labores de cuidado.

En contraste, Oaxaca ocupa el último lugar, al registrar tasas elevadas de informalidad, pobreza laboral y bajos niveles de autonomía económica para las mujeres.

El pilar de entrada examina las barreras que enfrentan las mujeres para incorporarse al mercado laboral. Más de la mitad de las mujeres en Ciudad de México, Baja California Sur y Sinaloa cuenta con al menos bachillerato, mientras que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas la proporción ronda el 30%.

Además, las mujeres dedican casi 60% más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, aunque la menor brecha se observa en la Ciudad de México, donde alcanza 48%. El informe advierte que la inseguridad reduce las oportunidades económicas: en Colima y Estado de México, más de un tercio de las mujeres dejó de usar transporte público por temor a un delito, lo que afecta su movilidad y acceso al empleo.

Respecto al pilar de permanencia, el IMCO destaca que la informalidad deteriora la calidad del empleo femenino. En Oaxaca y Guerrero, más de 75% de las mujeres trabaja sin seguridad social, mientras que en Chihuahua y Baja California esa proporción es cercana a un tercio.

Persisten brechas salariales

El instituto destacó que a nivel nacional, las mujeres ganan en promedio 13% menos que los hombres, con diferencias que van de 5% en Chiapas a 23% en Guerrero.

La cobertura de servicios de cuidado infantil también resulta insuficiente: únicamente 38% de los niños de 0 a 5 años asiste a un centro de atención, y en Colima, la entidad con mayor cobertura, menos de la mitad de la población infantil recibe este servicio.

En el pilar de autonomía económica, el IMCO señala que la falta de ingresos propios limita la independencia de las mujeres. En Veracruz, 38% de ellas no percibe ingresos directos, frente a 17% en Baja California Sur.

El emprendimiento formal femenino destaca en Querétaro (36%) y Aguascalientes (32%), mientras que Guerrero (7%) y Oaxaca (5%) presentan los niveles más bajos.

Además, la acumulación de activos muestra rezagos: en Estado de México, solo 12% de las mujeres cuenta con propiedad o copropiedad de vivienda, frente a 23% en Campeche.

¿Cómo se podría impulsar la participación de las mujeres en la economía?

El Instituto Mexicano para la Competitividad calcula que, si México elevara la participación económica femenina de 46% al promedio de la OCDE (67%), sería necesario incorporar a 18,6 millones de mujeres al mercado laboral, lo que podría aumentar el PIB nacional en 6.9 billones de pesos hacia 2035.

El impacto sería mayor en entidades con menor participación, como Chiapas, donde el PIB podría incrementarse hasta 21% si se duplicara la fuerza laboral femenina. En promedio, los estados podrían incrementar su PIB en 4,9% al avanzar hacia una mayor igualdad laboral.

Para impulsar la participación económica de las mujeres, el IMCO propone ampliar la cobertura y calidad de los sistemas estatales de cuidados, extender los permisos de paternidad más allá de los cinco días actuales y crear programas para formalizar los negocios de emprendedoras, en coordinación con cámaras empresariales, con el fin de facilitar el acceso al crédito y el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres.