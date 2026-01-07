México

Descarrilamiento del Tren Interoceánico: PAN denuncia a Gonzalo López Beltrán, hijo de AMLO, por homicidio

Los legisladores presentaron denuncias ante la FGR y la Auditoría Superior contra Gonzalo López Beltrán y varios funcionarios, señalándolos por presunta corrupción y homicidio culposo

Diputados del PAN presentaron una denuncia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, señalando a Gonzalo López Beltrán y otros personajes. (Anayeli Tapia/Infobae)

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca. El accidente dejó como saldo 14 personas fallecidas y decenas de lesionados.

Acusan corrupción, omisión y homicidio culposo

La denuncia formal, presentada por los diputados Estefanía Gutiérrez, Federico Döring y Héctor Saúl Téllez, también señala a otros funcionarios y empresarios, entre ellos:

  • Amílcar Olán Aparicio
  • Pedro Salazar Beltrán
  • El secretario de Marina Raymundo Pedro Morales
  • El exsecretario de Marina Rafael Ojeda
  • El vicealmirante Octavio Sánchez Guillén
  • Alan Cruz Saba
  • Jorge Amílcar Olán Aparicio
  • Así como a quienes resulten responsables.

Cabe apuntar que Gonzalo López Beltrán fue mencionado por el mismo AMLO como asesor honorífico y supervisor del proyecto.

De acuerdo con el documento, los señalados enfrentarían cargos por delitos de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, tráfico de influencias, homicidio culposo, lesiones culposas y omisión de deberes de servidores públicos.

El PAN argumenta que la falta de mantenimiento, la compra de trenes en condiciones deficientes y la omisión de observaciones previas de auditoría sobre la seguridad de las vías derivaron en condiciones inseguras que culminaron en la tragedia.

Gonzalo López Beltrán. Foto: Cuartoscuro
Gonzalo López Beltrán. Foto: Cuartoscuro

“No queremos que esto quede en la impunidad. Por eso, el grupo parlamentario del PAN llevará a cabo muchas acciones legislativas y denuncias que garanticen que haya justicia, que los responsables enfrenten las consecuencias y que tengamos la certeza de que todos puedan usar el transporte público en este país sin poner en riesgo sus vidas”, declaró Federico Döring.

El grupo parlamentario también exigió que la FGR investigue al grupo de marinos que tripulaba el tren en el momento del accidente.

“Lo que queremos es que se investigue y que no quede en la impunidad de que salgan con la pirueta de que la caja negra dijo que simplemente fue un error humano por exceso de velocidad, agregó Döring.

Piden auditorías integrales y revisión de recursos

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec experimentó recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca.

Además de la denuncia penal, los diputados panistas iniciaron procesos administrativos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Solicitaron auditorías especiales, exhaustivas e integrales sobre los recursos públicos ejercidos en la construcción y operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con énfasis en los contratos, erogaciones y posibles sobrecostos relacionados con el Tren Interoceánico.

Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra subrayó la necesidad de una auditoría especial: “Las víctimas requieren justicia, requieren verdad y requieren responsabilidades claras. Por eso hemos presentado ante la Auditoría Superior de la Federación una denuncia para que se esclarezca y se rinda cuentas sobre las auditorías anteriores que ya había y que se cree una auditoría especial de manera íntegra y exhaustiva”.

En el desglose presentado por la fracción, se advirtió que existen 71.5 millones de pesos por aclarar en el proyecto entre 2019 y 2024, según revisiones previas de la Cuenta Pública.

El accidente en el Tren Interoceánico dejó 14 personas fallecidas. (Redes sociales)

La Cuenta Pública de 2020 registró la mayor parte de los recursos pendientes por aclarar, con 30.42 millones de pesos, y la de 2023, con 28.85 millones.

Para 2025, el PAN señala que existió subejercicio para provisiones del desarrollo regional (cero millones) y para operación de cuerpos de seguridad (113.1 millones).

“Estos subejercicios indican ineficiencia en la utilización de recursos, posiblemente derivada de la falta de planeación o malversación”, acusaron los legisladores.

Héctor Saúl Téllez Hernández, también del PAN, puntualizó: “La tragedia del Tren Interoceánico no puede ser tomada a la ligera. Hemos determinado realizar una serie de acciones para darle justicia a las familias de las víctimas...”.

Además, en el presupuesto de egresos del 2026 pasado se aprobó una bolsa de 25 mil 122.9 millones de pesos para la obra, que posteriormente fue recortada por la Secretaría de Hacienda a 3 mil 940.6 millones.

