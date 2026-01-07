México

César Bono sufrió aparatosa caída y fractura de costillas, pero se niega a dejar de trabajar: “Cómo me duele”

A pesar de la fuerte caída y los intensos malestares, el querido comediante mexicano continúa con las funciones de ‘Defendiendo al cavernícola’, demostrando un compromiso inquebrantable con su público y su pasión artística

César Bono ha estelarizado el monólogo "Defendiendo al cavernícola" por más de 20 años (Foto: Instagram)

A pocas semanas de haber sufrido un accidente doméstico, César Bono decidió mantenerse en escena con dos costillas fracturadas y un intenso dolor, reafirmando su compromiso con el público y su resistencia ante la adversidad.

Durante el evento de la partida de rosca en Día de Reyes de Defendiendo al cavernícola en el Teatro Libanés, el actor confirmó a la prensa mexicana que continúa presentando la obra, haciendo frente a las molestias físicas que le dejó la caída.

Según narró Bono, el accidente ocurrió días antes del 24 de diciembre de 2025, cuando resbaló en un baño de granito y se golpeó con fuerza. El propio intérprete describió el incidente con humor:

“El baño está hecho de granito y ch*ngue a su madre (se cae) su compañero (yo). Se lo dije solito: ‘Ah, qué p*tazo me di’”, relató ante los medios.

César Bono sufre fractura de dos costillas pero continúa con las funciones de Defendiendo al cavernícola en el Teatro Libanés (Cuartoscuro)

En consecuencia, se fracturó la sexta y séptima costillas, lo que le provoca malestar aún al mover un pie o levantar el brazo. Bono detalló: “Estoy acostadito y muevo uno de los pies y me duelen las ching*das costillas y digo yo: ‘¿Qué ching*do tiene que ver mi pie con las costillas?’ (...) Ay, ay, ay, cómo me duele”.

Dice ‘No’ a dejar el teatro

A pesar de la gravedad de la lesión, César Bono rechazó detener su actividad laboral. El actor reconoció: “No, una ching*da. Vine a trabajar”, y enfatizó que no dejará los escenarios, aunque persista el dolor.

En su encuentro con la prensa, narró otros episodios similares, como la ocasión en que terminó una función después de caer y lastimarse, o cuando presentó una obra con un codo roto, situación que sí requirió atención médica. Frente a los cuestionamientos sobre su negativa a acudir al hospital, Bono fue tajante: “No, yo no voy a los hospitales. Que ch*nguen a su madre”.

El actor César Bono relata cómo un accidente doméstico intensificó sus dolores físicos pese a seguir en escena (Foto: X/@cesarbono)

La dedicación del actor a su oficio lo llevó a subrayar los riesgos de abandonar el trabajo. Al recordar la experiencia de otros actores mayores, relató: “Como no lo dejaron trabajar, se murió”, refiriéndose a un compañero de la Casa del Actor. Bono aseguró que no teme ni a la soledad ni a la muerte, y que, aún con dolor, seguirá presentando sus funciones. Reiteró: “De la ching*da me duele”.

Los retos de salud del entrañable actor

A lo largo de los años, César Bono ha enfrentado una serie de problemas de salud severos. En 2018, sufrió ocho infartos cerebrales y uno al miocardio, evento que derivó en un daño neurológico irreversible.

Debido a ello, perdió la movilidad de la mano izquierda, que permanece espástica, y mantiene dificultades para caminar, dependiendo del uso de silla de ruedas en ocasiones. Este cuadro se agravó con el dolor crónico nocturno, y aunque ha recibido terapias físicas, estas no han logrado revertir el daño.

El comediante mexicano enfrenta limitaciones físicas, dolores crónicos y la necesidad de silla de ruedas por episodios médicos previos

Su historial médico incluye episodios recientes de gravedad. En 2022 fue hospitalizado por una úlcera estomacal que causó una hemorragia, así como por una infección intestinal originada por la bacteria Clostridium difficile.

El año anterior, superó el contagio de COVID-19. La fractura de costillas de 2025 incrementó la incomodidad física y marcó un nuevo reto en su ya delicado estado de salud.

