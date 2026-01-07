México

Aseguran tortugas, serpientes y aves en operativo ambiental por Día de Reyes en Michoacán: las reubican en el zoológico de Morelia

La directora del IMPA pide integrar medidas en el Plan Michoacán para proteger a especies en el estado

Distintas autoridades llevaron a cabo operativo de Día de Reyes donde aseguraron distintas especies en Morelia, Michoacán. (Cortesía IMPA)

Una serie de acciones coordinadas permitió que decenas de especies protegidas fueran rescatadas de la venta ilegal en Morelia durante los festejos del Día de Reyes. Una vez que se llevaron a cabo acciones para salvaguardar la vida de varias especies, el destino de estos ejemplares será el Zoológico de Morelia, donde recibirán atención y vigilancia especializada.

Operativo conjunto contra la venta ilegal de fauna

El Gobierno de Morelia, mediante el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), impulsó un operativo preventivo con el fin de frenar el comercio clandestino de animales en la vía pública. La labor se centró en puntos estratégicos como el Auditorio Municipal, el Mercado Independencia y el tianguis de la avenida Pedregal.

La directora del IMPA, Minerva Bautista Gómez, encabezó la operación junto con la Policía Morelia, la Profepa y otras dependencias municipales. Estas instancias reiteraron su compromiso con el bienestar animal a través de acciones firmes y coordinadas.

Bautista Gómez en entrevista para Infobae México dio a conocer que el IMPA se encuentra rebasado, ya que solo en 2025 recibieron 2 mil 088 reportes de rescate, de los cuales el 35% fue por abandono animal.

IMPA recibió más de 2 millones de reportes por rescate animal en 2025. (Cortesía IMPA)

Entre el llamado que hizo al Congreso del estado se encuentra la petición sobre “regulación para prohibir la venta de animal... ya que hay falta de justicia para los animales más allá de los castigos que se pueda dar a una persona”.

Animales asegurados y destino en el zoológico

Durante las inspecciones se decomisaron 26 tortugas de una especie protegida y un periquito atolero, ejemplares que serán enviados al Zoológico de Morelia para su valoración y cuarentena. Así lo confirmaron las autoridades, que buscan garantizar la salud de los animales antes de cualquier posible reintegración a su hábitat natural.

Por otro lado, el operativo permitió la recuperación de seis pieles de víbora de cascabel, las cuales quedaron bajo resguardo para impedir su comercialización.

“Hoy se tiene que pensar en un refugio para animales rescatados debido a que están saturados”, comentó la titular del IMPA, añadiendo que en estos momentos, desde el gobierno federal también se podrían agregar acciones en el Plan Michoacán.

Especies aseguradas fueron resguardadas en el Zoológico de Morelia. (Cortesía IMPA)

Llamado a la conciencia y la adopción responsable

La titular del IMPA resaltó que estas acciones buscan proteger a los animales y sensibilizar a la población sobre la importancia de no considerar a la fauna silvestre como objetos de regalo, destacó que estos operativos se llevan a cabo desde la administración pasada.

Autoridades de los tres ordenes de gobierno han exhortado a la ciudadanía a rechazar la compra de animales silvestres y advirtió sobre los riesgos asociados a la ilegalidad, incluidos conflictos o hechos violentos en espacios no regulados.

Puntos destacados del operativo ambiental en Morelia

  • Se decomisaron 26 tortugas y un periquito atolero en venta ilegal.
  • Los animales serán evaluados y recibirán cuarentena en el Zoológico de Morelia.
  • Se aseguraron seis pieles de víbora de cascabel para evitar su tráfico.
  • El operativo fue encabezado por el IMPA, en coordinación con la Policía Morelia, PROFEPA y dependencias municipales.
  • Se remarcó la importancia de la adopción responsable y el rechazo al comercio ilegal de fauna.

