Sheinbaum celebra Día de Reyes con visita de niños y niñas en ‘La Mañanera’: esto le preguntaron

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el tradicional Día de Reyes, que se festeja cada 6 de enero, junto con niñas y niños que acudieron a Palacio Nacional e incluso, presenciaron su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.

Los menores de edad que asistieron a la conferencia son los hijos de los periodistas que acuden regularmente y también le realizaron diversas preguntas a la mandataria sobre varios temas, entre ellos la medida contra la comida chatarra y bebidas azucaradas en escuelas.

Información en desarrollo...