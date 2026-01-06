México

Sheinbaum celebra Día de Reyes con visita de niños y niñas en ‘La Mañanera’: esto le preguntaron

Los menores de edad cuestionaron a la mandataria sobre diversos temas durante a conferencia mañanera

Guardar
Sheinbaum celebró Día de Reyes
Sheinbaum celebró Día de Reyes en la conferencia mañanera. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el tradicional Día de Reyes, que se festeja cada 6 de enero, junto con niñas y niños que acudieron a Palacio Nacional e incluso, presenciaron su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.

Los menores de edad que asistieron a la conferencia son los hijos de los periodistas que acuden regularmente y también le realizaron diversas preguntas a la mandataria sobre varios temas, entre ellos la medida contra la comida chatarra y bebidas azucaradas en escuelas.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumDía de ReyesLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Valor de apertura del dólar en México este 6 de enero de USD a MXN

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quién cobra hoy 6 de enero y de cuánto es el aumento?

Reciben su depósito las beneficiarias con el aumento al monto bimestral como parte de la actualización anual de los Programas para el Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quién cobra

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Jalisco

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.0 de magnitud

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de enero: Línea 3 del STC presenta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Pijijiapan

El temblor ocurrió a las 0:18 horas, a una distancia de 46 km de Pijijiapan y tuvo una profundidad de 71 km

Temblor en Chiapas hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

Asesinato de Adrián Corona en Jalisco: el empresario habría sido interceptado al azar en carretera

ENTRETENIMIENTO

“Digno de admirar”: niño regala

“Digno de admirar”: niño regala sus juguetes a los Reyes Magos

Martha Figueroa revela los secretos de Raúl Velasco en ‘Siempre en Domingo’ de Televisa: “Fui su asistente y veía todo”

“Al bote de basura”: Alfredo Adame cierra la puerta a su antigua familia en Día de Reyes

Día de Reyes Magos: estos son los mejores memes para compartir este 6 de enero

Kristoff Raczynski arremete contra influencers que hacen reseñas de cine pagadas y polémica alcanza a Gaby Meza

DEPORTES

Las Águilas de Mexicali son

Las Águilas de Mexicali son el primer equipo clasificado a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico

América Femenil pierde a una de sus grandes figuras para el Clausura 2026

León vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026

Alan Mozo advierte a Chivas en su presentación con Pachuca

Xolos vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 1 del Clausura 2026