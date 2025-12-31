México

Policía de Michoacán localiza cilindro de gas cloro robado en Morelia

El material es considerado altamente tóxico y podría resultar mortal por inhalación o contacto con la piel

Guardar
Predio donde fue localizado el
Predio donde fue localizado el cilindro con gas cloro. (FOTO: Especial)

El día de hoy miércoles 31 de diciembre, las autoridades de Michoacán confirmaron la localización del cilindro con gas cloro robado en Morelia el pasado 30 de diciembre.

De acuerdo con los primeros reportes de las dependencias de seguridad, el operativo contó con la participación de los tres niveles de gobierno quienes ubicaron el cilindro de 68 kilogramos en un terreno baldío de la Avenida Río Grande, colonia Dr. Miguel Silva González, en Morelia. Tras el hallazgo, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia se encargaron de su aseguramiento.

Al momento de su robo, el contenedor estaba al 50% de su capacidad y según las indagatorias, fue sustraído de una instalación del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del pozo “El Retiro”.

Robo del cilindro de gas cloro encendió alertas rojas en al menos seis estados de México

Tras un par de horas del reporte de robo del cilindro con gas cloro, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta etiquetada con nivel de riesgo alto por su capacidad de ser fatal y tóxico para las personas que inhalen o tengan contacto con el material.

Comunicado oficial de las autoridades.
Comunicado oficial de las autoridades. (FOTO: Especial)

La CNPC estableció un cerco de seguridad en:

  • Colima
  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Estado de México
  • Guerrero

Tras alertar a las autoridades, la Coordinación Nacional emitió las siguientes medidas:

  • La policía estatal y municipal se desplegaron en cada uno de los estados por chatarreras, baldíos y negocios donde pudiera comercializarse el producto o el material del cilindro, con el apoyo de la Guardia Nacional
  • Se notificó por correo electrónico a las Unidades de Protección Civil de las Entidades Federativas donde podría llegar a localizarse el cilindro
  • A través de medios de comunicación y redes sociales se llevó a cabo la difusión de las características del cilindro y de los números telefónicos de emergencia

Peligrosidad del gas cloro

El gas cloro es una sustancia altamente tóxica. La exposición puede producir efectos graves en la salud, incluso con concentraciones bajas.

Tras el robo se realizó
Tras el robo se realizó una alerta a 6 estados por los peligros que puede traer el mal uso. Crédito: Coordinación Nacional de Protección Civil

Según reportes, inhalar este gas o absorberlo por la piel puede causar irritación severa en ojos, nariz, garganta y pulmones, dificultad respiratoria, tos, dolor de pecho y, en casos extremos, daño pulmonar agudo y la muerte.

El contacto directo con el gas o con superficies contaminadas puede provocar quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Debido a su alta toxicidad, se considera fatal si no se toman medidas de protección inmediatas ante una exposición. Por esta razón, las autoridades recomiendan no manipular el cilindro y alejarse en caso de encontrarlo.

Plan Michoacán; autoridades reportan grandes decomisos

Las fuerzas federales y estatales han detenido a 278 personas y asegurado más de 700 kilos de droga en Michoacán durante los operativos coordinados en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, según datos oficiales.

Acciones del plan Michoacán. Crédito:
Acciones del plan Michoacán. Crédito: Gabinete de Seguridad

De acuerdo con el reporte de la SSPC, los resultados del operativo conjunto incluyen el aseguramiento de los siguientes objetos:

  • 766 kilos de metanfetamina 
  • 77 kilos de marihuana 
  • 140 armas de fuego
  • 11 mil 204 cartuchos
  • 598 cargadores 
  • 238 vehículos 
  • 190 artefactos explosivos caseros
  • 53 kilos de material explosivo 
  • 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilogramos de sustancias químicas empleadas en la elaboración de drogas sintéticas

Temas Relacionados

MichoacánMoreliaGas CloroRoboNarcotráfico en MéxicoNarco en MéxicoSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

México: cotización de cierre del dólar hoy 31 de diciembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de diciembre: STC recuerda a usuarios horarios de cierre este último día del 2025

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Funcionaria municipal de Tecámac sufre ataque armado, reportes señalan que sería la directora del DIF local

El gobierno municipal informó que la servidora pública, identificada como Tania “N”, se encuentra recibiendo atención médica

Funcionaria municipal de Tecámac sufre

CDMX: camioneta a exceso de velocidad vuelca aparatosamente en Iztapalapa, cerca del Eje 5 Sur

Algunas versiones señalan que el conductor se encontraba en presunto estado de ebriedad

CDMX: camioneta a exceso de

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

En entrevista para Infobae México, Thomas Favennec y Ángel Serrano Gálvez de LAB-CO explicaron cómo el desarrollo de las dos herramientas virtuales ha sido bien recibida colectivos, activistas y hasta autoridades judiciales en distintos estados

IA forense avanza ante la
MÁS NOTICIAS

NARCO

IA forense avanza ante la

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Plan Michoacán por la Paz: detienen a 9 personas y aseguran armas durante operativos en zonas aguacateras y limoneras

Procesan a “El Dóber”, objetivo prioritario de Quintana Roo acusado de narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Ellas son las famosas mexicanas

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Paola Rojas regresa a la soltería, él es el arquitecto argentino con el que recientemente terminó

Angelique Boyer: ¿la nueva reina de las telenovelas?

¿A qué hora se estrena en México el último capítulo de Stranger Things?

Ángela Aguilar es llamada “la Taylor Swift latina” tras sorprender en los Grammy

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Cuáles son los deportistas mexicanos a seguir este 2026

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Playoffs

Checo Pérez y su salida de Red Bull: la presión interna y un proyecto enfocado en Max Verstappen

Definidos los cruces para la primera ronda de playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico