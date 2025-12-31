Policía de Michoacán localiza cilindro de gas cloro robado en Morelia

Predio donde fue localizado el cilindro con gas cloro. (FOTO: Especial)

El día de hoy miércoles 31 de diciembre, las autoridades de Michoacán confirmaron la localización del cilindro con gas cloro robado en Morelia el pasado 30 de diciembre.

De acuerdo con los primeros reportes de las dependencias de seguridad, el operativo contó con la participación de los tres niveles de gobierno quienes ubicaron el cilindro de 68 kilogramos en un terreno baldío de la Avenida Río Grande, colonia Dr. Miguel Silva González, en Morelia. Tras el hallazgo, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia se encargaron de su aseguramiento.

Al momento de su robo, el contenedor estaba al 50% de su capacidad y según las indagatorias, fue sustraído de una instalación del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del pozo “El Retiro”.

Robo del cilindro de gas cloro encendió alertas rojas en al menos seis estados de México

Tras un par de horas del reporte de robo del cilindro con gas cloro, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta etiquetada con nivel de riesgo alto por su capacidad de ser fatal y tóxico para las personas que inhalen o tengan contacto con el material.

Comunicado oficial de las autoridades. (FOTO: Especial)

La CNPC estableció un cerco de seguridad en:

Colima

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Guerrero

Tras alertar a las autoridades, la Coordinación Nacional emitió las siguientes medidas:

La policía estatal y municipal se desplegaron en cada uno de los estados por chatarreras, baldíos y negocios donde pudiera comercializarse el producto o el material del cilindro, con el apoyo de la Guardia Nacional

Se notificó por correo electrónico a las Unidades de Protección Civil de las Entidades Federativas donde podría llegar a localizarse el cilindro

A través de medios de comunicación y redes sociales se llevó a cabo la difusión de las características del cilindro y de los números telefónicos de emergencia

Peligrosidad del gas cloro

El gas cloro es una sustancia altamente tóxica. La exposición puede producir efectos graves en la salud, incluso con concentraciones bajas.

Tras el robo se realizó una alerta a 6 estados por los peligros que puede traer el mal uso. Crédito: Coordinación Nacional de Protección Civil

Según reportes, inhalar este gas o absorberlo por la piel puede causar irritación severa en ojos, nariz, garganta y pulmones, dificultad respiratoria, tos, dolor de pecho y, en casos extremos, daño pulmonar agudo y la muerte.

El contacto directo con el gas o con superficies contaminadas puede provocar quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Debido a su alta toxicidad, se considera fatal si no se toman medidas de protección inmediatas ante una exposición. Por esta razón, las autoridades recomiendan no manipular el cilindro y alejarse en caso de encontrarlo.

Plan Michoacán; autoridades reportan grandes decomisos

Las fuerzas federales y estatales han detenido a 278 personas y asegurado más de 700 kilos de droga en Michoacán durante los operativos coordinados en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, según datos oficiales.

Acciones del plan Michoacán. Crédito: Gabinete de Seguridad

De acuerdo con el reporte de la SSPC, los resultados del operativo conjunto incluyen el aseguramiento de los siguientes objetos:

766 kilos de metanfetamina

77 kilos de marihuana

140 armas de fuego

11 mil 204 cartuchos

598 cargadores

238 vehículos

190 artefactos explosivos caseros

53 kilos de material explosivo

28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilogramos de sustancias químicas empleadas en la elaboración de drogas sintéticas