México

¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas de Televisa? Rosy Ocampo revela qué dijo la famosa sobre la oferta millonaria

La productora de telenovelas trabajó con la ex actrices en exitosos proyectos del pasado

¿Allisson Lozz regresa a las
¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas de Televisa? Rosy Ocampo revela qué dijo la famosa sobre la oferta (Televisa/ Instagram/@_allisson_lozz)

La posibilidad de un regreso de Allisson Lozz a las telenovelas de Televisa se ha convertido en un tema de interés tras las declaraciones recientes de la productora Rosy Ocampo.

Durante una entrevista con la periodista Shanik Berman, la productora confirmó que la actriz fue contactada para una participación especial en la telenovela “Papás por siempre”. Sin embargo, Lozz rechazó la oferta millonaria y reafirmó su decisión de mantenerse alejada de la actuación.

“Yo creo que a Allisson nunca le gustó la actuación. Yo pienso que a quien le gustaba era a la mamá”, expresó Ocampo en la conversación difundida por Shanik Berman.

La productora también señaló que la joven actriz “sufría la carrera” y valoró la determinación que mostró al apartarse de los reflectores para dedicarse a otros proyectos personales.

La productora de telenovelas trabajó
La productora de telenovelas trabajó con la ex actrices en exitosos proyectos del pasado (Foto: instagram/@allisson.gtz)

Un retiro definitivo: Allisson Lozz&nbsp;le dice ‘no’ a Televisa

Allisson Marian Lozano Núñez, conocida como Allisson Lozz, se retiró del mundo del espectáculo en 2009, después de protagonizar la telenovela “En nombre del amor”.

Su salida de Televisa marcó el fin de una etapa en la que se consolidó como una de las figuras infantiles y juveniles más reconocidas de la pantalla mexicana.

La actriz se mudó a Colorado, en Estados Unidos, donde comenzó una nueva etapa como empresaria en la industria de los cosméticos. Desde entonces, ha mantenido distancia del medio artístico y ha reiterado su decisión de no volver a la actuación.

Nueva vida en Estados Unidos y éxito empresarial: qué fue de Allisson Lozz

En su faceta actual, Lozz participa activamente en la empresa de belleza , en la que ha logrado construir un equipo de trabajo y alcanzar altos ingresos. La exactriz destaca en redes sociales la autonomía que le brinda su rol de empresaria, así como la posibilidad de establecer sus propios horarios y prioridades.

Nueva vida en Estados Unidos
Nueva vida en Estados Unidos y éxito empresarial: qué fue de Allisson Lozz (Instagram/@allisson.gtz)

En 2023, compartió una imagen en la que se muestra con un cheque por más de un millón de pesos, agradeciendo el apoyo de su familia y su equipo. “Simplemente todo es gracias a mi Dios, a mi familia y a mi maravilloso equipo, trabajando 4 días a la semana y sin tener que pedir permiso a ningún jefe para poder tener mis prioridades en orden. No es el cheque, es la libertad de tiempo”, escribió Lozz en sus redes sociales.

Trayectoria en la televisión mexicana de Allisson Lozz

Allisson Lozz se dio a conocer tras su participación en el programa “Código F.A.M.A.”, lo que la catapultó como protagonista de “Alegrijes y Rebujos”. Luego formó parte de proyectos como “Misión S.O.S.”, donde trabajó junto a Diego Boneta y Maribel Guardia, y de producciones posteriores como “Rebelde”, “Nace una estrella” y “La Rosa de Guadalupe”.

Sus papeles en “Al diablo con los guapos” y, especialmente, en “En nombre del amor” la consolidaron como una de las actrices principales de la televisión juvenil de Televisa.

Motivos detrás del retiro de Allisson Lozz de las telenovelas

Durante una transmisión para sus redes sociales, Lozz explicó que su decisión de alejarse de la actuación estuvo relacionada con el trato recibido en algunas producciones.

Motivos detrás del retiro de
Motivos detrás del retiro de Allisson Lozz de las telenovelas (Foto: Televisa)

“Hay producciones que te cuidan, pero esta (En nombre del amor) no fue una de ellas. La realidad es que no les importaba ni mi salud ni nada de mí, y yo tenía 16 años”, afirmó la exactriz.

