Aislinn Derbez comparte foto inédita de sus padres Eugenio Derbez y Gabriela Michel cuando eran pareja

Aislinn Derbez sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una publicación muy especial.
Se trata nada más y nada menos que de un conmovedor mensaje en memoria de su madre, la actriz de doblaje Gabriela Michel, quien murió a finales de noviembre de 2025 a los 65 años de edad tras sufrir un infarto.
"Mamá, tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras… creo que aún no es ese momento. Sin duda la relación más compleja de mi vida. Una en la que aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces hasta convertirme en quien soy hoy“, escribió.
La actriz acompañó su mensaje con fotografías inéditas de su madre, entre las cuales destacó una en especial.
Así lucían Eugenio Derbez y Gabriela Michel cuando eran pareja
Aislinn Derbez incluyó, en su publicación, una fotografía de cuando sus padres eran pareja.
En esta aparecen Eugenio Derbez y Gabriel Michel sentados a la orilla del mar y con trajes de baño de la época; en medio de ellos se puede ver a la actriz cuando tan solo era una bebé.
La imagen desató controversia en redes sociales, pues en internet existen muy pocas fotografías de Eugenio Derbez y Gabriela Michel juntos.
Cabe recordar que los actores tuvieron un tórrido romance a mediados de la década de los 80. Según Derbez, se conocieron cuando él daba clases de baile, pues ella era su alumna.
“Gabriela entra a la escuela como alumna y ahí la conozco, era mi alumna, yo era el maestro (...) Nos enamoramos, empezamos de novios y luego unos dos, tres años después se embaraza; todavía no vivía con ella. Ahí es donde decidimos empezar a vivir juntos y así fue la historia”, contó el actor para “El Minuto que Cambió Mi Destino”.
Lamentablemente, su romance no prosperó y terminó poco tiempo después.
¿Quién fue Gabriela Michel?
Se desconoce mucha información sobre la vida privada de la actriz de doblaje más allá de su romance con Eugenio Derbez y el señor Aguilera de “En Familia con Chabelo”. Solo se sabe que tuvo tres hijas: Aislinn, Michelle y Chiara.
Respecto a su trayectoria profesional, se sabe que le prestó su voz a icónicos personajes como Samantha Jones -personaje interpretado por Kim Cattrall- de la serie “Sex and the City”.
Entre los proyectos que participó, destaca películas como "Cuentos que no son cuento", donde fue la voz en español de Donna Hynde. También interpretó a Maggie Wheeler en "Juego de Gemelas" y a la Reina Clarion en la saga animada de "Tinker Bell".