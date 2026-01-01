México

Aislinn Derbez comparte foto inédita de sus padres Eugenio Derbez y Gabriela Michel cuando eran pareja

La actriz de doblaje murió en noviembre de 2025 a los 65 años tras sufrir un infarto

(IG: @aislinnderbez)
(IG: @aislinnderbez)

Aislinn Derbez sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una publicación muy especial.

Se trata nada más y nada menos que de un conmovedor mensaje en memoria de su madre, la actriz de doblaje Gabriela Michel, quien murió a finales de noviembre de 2025 a los 65 años de edad tras sufrir un infarto.

"Mamá, tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras… creo que aún no es ese momento. Sin duda la relación más compleja de mi vida. Una en la que aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces hasta convertirme en quien soy hoy“, escribió.

(IG: @aislinnderbez)
(IG: @aislinnderbez)

La actriz acompañó su mensaje con fotografías inéditas de su madre, entre las cuales destacó una en especial.

Así lucían Eugenio Derbez y Gabriela Michel cuando eran pareja

Aislinn Derbez incluyó, en su publicación, una fotografía de cuando sus padres eran pareja.

En esta aparecen Eugenio Derbez y Gabriel Michel sentados a la orilla del mar y con trajes de baño de la época; en medio de ellos se puede ver a la actriz cuando tan solo era una bebé.

(IG: @aislinnderbez)
(IG: @aislinnderbez)

La imagen desató controversia en redes sociales, pues en internet existen muy pocas fotografías de Eugenio Derbez y Gabriela Michel juntos.

Cabe recordar que los actores tuvieron un tórrido romance a mediados de la década de los 80. Según Derbez, se conocieron cuando él daba clases de baile, pues ella era su alumna.

“Gabriela entra a la escuela como alumna y ahí la conozco, era mi alumna, yo era el maestro (...) Nos enamoramos, empezamos de novios y luego unos dos, tres años después se embaraza; todavía no vivía con ella. Ahí es donde decidimos empezar a vivir juntos y así fue la historia”, contó el actor para “El Minuto que Cambió Mi Destino”.

Eugenio Derbez y Gabriela Michelle
Eugenio Derbez y Gabriela Michelle cargando a Aislinn cuando era una bebé (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

Lamentablemente, su romance no prosperó y terminó poco tiempo después.

¿Quién fue Gabriela Michel?

Se desconoce mucha información sobre la vida privada de la actriz de doblaje más allá de su romance con Eugenio Derbez y el señor Aguilera de “En Familia con Chabelo”. Solo se sabe que tuvo tres hijas: Aislinn, Michelle y Chiara.

Respecto a su trayectoria profesional, se sabe que le prestó su voz a icónicos personajes como Samantha Jones -personaje interpretado por Kim Cattrall- de la serie “Sex and the City”.

Entre los proyectos que participó, destaca películas como "Cuentos que no son cuento", donde fue la voz en español de Donna Hynde. También interpretó a Maggie Wheeler en "Juego de Gemelas" y a la Reina Clarion en la saga animada de "Tinker Bell".

