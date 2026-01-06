México

Quién es “la Hiena de Querétaro”, exreina de belleza y catequista que asesinó a sus hijos en casa

Tras una discusión con su esposo, la mujer le quitó la vida a tres menores de edad con un arma blanca; 30 años después fue liberada

La excatequista Claudia Mijangos Arzac
La excatequista Claudia Mijangos Arzac recuperó la libertad tras pasar treinta años internada en el penal psiquiátrico de Tepepan en Ciudad de México.

Caracterizada por tener una belleza única, Claudia Mijangos Arzac participó en certámenes de belleza en su ciudad natal, Mazatlán, Sinaloa, resultando reina de dicho concurso.

Las personas la conocían por ser catequista y una mujer atractiva, sin saber que pronto sería recordada por cometer uno de los casos que sacudirían la tranquilidad en el estado de Querétaro.

Después de pasar tres décadas internada en el área psiquiátrica del penal de Tepepan, en la Ciudad de México, recuperó la libertad, según confirmó la Secretaría de Gobernación de México.

El caso de Claudia Mijangos
El caso de Claudia Mijangos conmocionó a México en 1989, cuando asesinó a sus tres hijos durante una crisis mental en Querétaro.

Cómo ocurrió el homicidio perpetrado por La Hiena de Querétaro

El caso estremeció a la sociedad mexicana desde abril de 1989, cuando Mijangos, entonces de 33 años, atacó y asesinó a sus tres hijos con un arma blanca en su domicilio de Querétaro.

De acuerdo con BBC News Mundo, la madrugada de los hechos, Mijangos atravesaba una crisis nerviosa después de una discusión con su esposo, Alfredo Castaño.

Según la investigación, la mujer afirmó haber escuchado voces que le ordenaron atacar a sus hijos, quienes tenían once, nueve y seis años de edad.

La Secretaría de Gobernación de
La Secretaría de Gobernación de México y BBC News Mundo confirmaron la salida de Mijangos del hospital psiquiátrico luego de cumplir su sentencia.

De acuerdo con las indagatorias informadas en el año 2019, los menores de edad fallecieron debido a la pérdida de sangre que sufrieron. Estas hemorragias fueron causadas por múltiples heridas cometidas con un cuchillo.

El proceso judicial determinó que Mijangos presentaba lesiones cerebrales y esquizofrenia, lo que la llevó a ser declarada inimputable. El psiquiatra Armando Fonseca explicó a Discovery Channel que se identificó epilepsia en el lóbulo temporal de su cerebro y síntomas de desconexión con el entorno, junto con el diagnóstico de esquizofrenia.

Por esta razón, la justicia queretana decidió imponer una medida de seguridad y trasladarla al área psiquiátrica de Tepepan, en vez de una condena convencional de prisión.

La investigación judicial determinó que
La investigación judicial determinó que Claudia Mijangos sufría esquizofrenia y lesiones cerebrales, factores que influyeron en el desarrollo del crimen.

El origen de la Hiena de Querétaro

Nacida en Mazatlán, Sinaloa, en 1956, Claudia Mijangos provenía de una familia acomodada y había ganado un concurso de belleza en su juventud.

Establecida en Querétaro, era conocida como una madre devota y catequista, según recuerda el sacerdote Rigoberto Castellano en declaraciones recogidas por BBC News Mundo.

La percepción pública sobre su vida familiar contrastaba con el deterioro de su salud mental y los problemas conyugales que experimentaba poco antes del crimen.

Tras cumplir la sentencia en el penal de Tepepan, un familiar recogió a Mijangos y, según información de la época del Diario de Querétaro, fue internada en una clínica psiquiátrica. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro concluyó el proceso al declarar cerrado el caso, de acuerdo con BBC News Mundo.

