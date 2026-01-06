Pierna mechada con costra de ciruela, un platillo clásico y jugoso

Hay recetas que necesitan tiempo y la pierna mechada con costra de ciruela es una de ellas, ya que es un plato que se construye desde la paciencia y que termina siendo una opción con aromas intensos y una textura que se desarma al corte.
Pensada para reuniones numerosas o mesas celebratorias, esta preparación se convierte en el punto de encuentro.
Al servirla en rebanadas, revela un interior que demuestra el trabajo y un exterior brillante que invita a degustar.
Receta de pierna mechada con costra de ciruela
Esta receta la puedes encontrar en el perfil web de Larousse Cocina. Su preparación consta de aproximadamente cuatro horas y el rendimiento final de 12 porciones.
Ingredientes
- 3 kg de pierna de cerdo, deshuesada
- sal y pimienta negra molida, al gusto
- 150 g de tocino
- 100 g de almendras, peladas
- 100 g de pasitas
- 100 g de aceitunas verdes, deshuesadas
- cantidad suficiente de aceite de oliva
- 250 ml de sidra de manzana
- 100 ml de ciruela pasa, deshidratada y deshuesada
Preparación
- Coloca la pierna de cerdo sobre una tabla de trabajo y realiza cortes longitudinales sin llegar al fondo para crear aberturas. Salpimienta la carne
- Introduce en las aberturas las tiras de tocino, las almendras, las pasas y las aceitunas
- En una olla grande, calienta el aceite de oliva y dora la pierna por todos sus lados para sellar los jugos, aproximadamente 10 minutos. Retira la carne y reserva
- En la misma olla, agrega las ciruelas, la sidra y el jugo de naranja. Cocina a fuego medio durante 5 minutos, retira de la olla y licua hasta obtener una salsa tersa.
- Cubre la pierna con la salsa obtenida y colócala en una charola para horno cubierta con papel aluminio. Hornea a 180º durante 1 hora y media o hasta que esté cocida la carne
- Retire del horno y corte en rebanadas. Puede servir con salsa de arándanos y puré de papa
La carne de cerdo como un ingrediente especial
La carne de cerdo es uno de los productos más utilizados en la cocina tradicional y contemporánea. Se distingue por su versatilidad, ya que permite aplicar diferentes técnicas sin perder jugosidad ni sabor.
En cortes grandes como la pierna, su equilibrio entre carne y grasa permite cocciones largas que resultan en texturas suaves y sabores intensos. Además, su capacidad de absorber condimentos y rellenos la vuelve ideal para las preparaciones mechadas.
En esta receta el cerdo actúa como soporte, integrando el relleno y la salsa sin que ninguno opaque al otro, logrando un resultado agradable.
¿Para qué sirve la pimienta?
La pimienta negra molida cumple una función clave como potenciador del sabor. No busca dominar, sino acompañar y realzar las características naturales de la carne.
De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), “la pimienta, en grano o molida, es la especie gastronómica de mayor consumo en las cocinas de todo el mundo, aromatiza las preparaciones más variopintas de comidas o bebidas de cualquier cultura”.
En platos de cocción prolongada, la pimienta mantiene presencia sin perder intensidad, creando un perfil aromático y equilibrado.