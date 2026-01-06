México

Pierna mechada con costra de ciruela, un platillo clásico y jugoso

Una propuesta culinaria con carnes curadas, lácteos y frutas pensada para compartir en familia

Pierna de cerdo mechada un
Pierna de cerdo mechada un corte jugoso lleno de sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay recetas que necesitan tiempo y la pierna mechada con costra de ciruela es una de ellas, ya que es un plato que se construye desde la paciencia y que termina siendo una opción con aromas intensos y una textura que se desarma al corte.

Pensada para reuniones numerosas o mesas celebratorias, esta preparación se convierte en el punto de encuentro.

Al servirla en rebanadas, revela un interior que demuestra el trabajo y un exterior brillante que invita a degustar.

Receta de pierna mechada con costra de ciruela

Un platillo que combina sabores
Un platillo que combina sabores que contrastan de la manera perfecta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar en el perfil web de Larousse Cocina. Su preparación consta de aproximadamente cuatro horas y el rendimiento final de 12 porciones.

Ingredientes

  • 3 kg de pierna de cerdo, deshuesada
  • sal y pimienta negra molida, al gusto
  • 150 g de tocino
  • 100 g de almendras, peladas
  • 100 g de pasitas
  • 100 g de aceitunas verdes, deshuesadas
  • cantidad suficiente de aceite de oliva
  • 250 ml de sidra de manzana
  • 100 ml de ciruela pasa, deshidratada y deshuesada

Preparación

  • Coloca la pierna de cerdo sobre una tabla de trabajo y realiza cortes longitudinales sin llegar al fondo para crear aberturas. Salpimienta la carne
  • Introduce en las aberturas las tiras de tocino, las almendras, las pasas y las aceitunas
  • En una olla grande, calienta el aceite de oliva y dora la pierna por todos sus lados para sellar los jugos, aproximadamente 10 minutos. Retira la carne y reserva
  • En la misma olla, agrega las ciruelas, la sidra y el jugo de naranja. Cocina a fuego medio durante 5 minutos, retira de la olla y licua hasta obtener una salsa tersa.
  • Cubre la pierna con la salsa obtenida y colócala en una charola para horno cubierta con papel aluminio. Hornea a 180º durante 1 hora y media o hasta que esté cocida la carne
  • Retire del horno y corte en rebanadas. Puede servir con salsa de arándanos y puré de papa

La carne de cerdo como un ingrediente especial

La carne de cerdo se
La carne de cerdo se conoce por su facilidad al momento de cocinarla - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carne de cerdo es uno de los productos más utilizados en la cocina tradicional y contemporánea. Se distingue por su versatilidad, ya que permite aplicar diferentes técnicas sin perder jugosidad ni sabor.

En cortes grandes como la pierna, su equilibrio entre carne y grasa permite cocciones largas que resultan en texturas suaves y sabores intensos. Además, su capacidad de absorber condimentos y rellenos la vuelve ideal para las preparaciones mechadas.

En esta receta el cerdo actúa como soporte, integrando el relleno y la salsa sin que ninguno opaque al otro, logrando un resultado agradable.

¿Para qué sirve la pimienta?

La pimienta es el elemento
La pimienta es el elemento perfecto para condimentar y aportar más sabor - (Freepik)

La pimienta negra molida cumple una función clave como potenciador del sabor. No busca dominar, sino acompañar y realzar las características naturales de la carne.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), “la pimienta, en grano o molida, es la especie gastronómica de mayor consumo en las cocinas de todo el mundo, aromatiza las preparaciones más variopintas de comidas o bebidas de cualquier cultura”.

En platos de cocción prolongada, la pimienta mantiene presencia sin perder intensidad, creando un perfil aromático y equilibrado.

