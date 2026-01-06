Permiso de trabajo para extranjeros en México: requisitos y paso a paso para conseguir la licencia en 2026

Requisitos para que extranjeros puedan trabajar en México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

México se ha convertido en un destino relevante para personas extranjeras que buscan incorporarse al mercado laboral y mejorar su calidad de vida. Este interés está directamente ligado a los flujos migratorios recientes y a la apertura de oportunidades en distintos sectores productivos del país.

Sin embargo, acceder a un empleo formal no es un proceso automático. Trabajar dentro del territorio mexicano implica cumplir con un marco legal específico que garantiza tanto los derechos del trabajador como el cumplimiento de las normas migratorias vigentes.

Contar con la documentación correcta y realizar los trámites en tiempo y forma es indispensable. El permiso de trabajo no solo habilita la actividad laboral, también brinda certeza jurídica a quienes deciden desarrollar una actividad económica en México.

Requisitos y documentos obligatorios

Un tramite que requiere de requisitos y pasos obligatorios a seguir - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para poder trabajar legalmente en México, la persona extranjera debe contar con una autorización emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM). Este permiso es el primer paso para desempeñar cualquier actividad laboral dentro del país.

Se debe llenar y descargar el formato habilitado por el INM.

Entre los documentos que deben presentarse se encuentra la tarjeta de residente temporal o de residente temporal estudiante vigente, así como el comprobante de pago de derechos correspondiente conforme a la Ley Federal de Derechos. Estos requisitos acreditan la situación migratoria regular del solicitante.

También es indispensable presentar una oferta de empleo emitida por una persona física o moral, donde se especifique la actividad a realizar, la temporalidad, el lugar de trabajo y los datos de registro del empleador. En el caso de actividades independientes, se debe anexar un escrito bajo protesta de decir verdad que detalle la ocupación y, cuando aplique, el comprobante de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Todo esto de acuerdo a información oficial del portal del Instituto Nacional de Migración.

La vigencia de este tramite depende de la registrada en la tarjeta de la persona.

¿Quiénes pueden solicitar el permiso y en qué casos aplica?

Este tramite aplica a ciertas calidades migratrorias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este trámite es aplicable exclusivamente a personas extranjeras que cuenten con la condición de estancia de residente temporal o residente temporal estudiante y que tengan la intención de realizar una actividad remunerada en México. No todas las calidades migratorias permiten acceder a este permiso.

En el caso de los estudiantes, además de los requisitos generales, se debe presentar una carta de conformidad emitida por la institución educativa correspondiente. Para personas mayores de catorce y menores de dieciocho años, también se exigen autorizaciones adicionales conforme a la normatividad laboral.

Por otro lado, quienes ingresan al país bajo la condición de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas pueden permanecer hasta por 180 días. Esta modalidad no permite obtener beneficios económicos y el trámite puede realizarse sin acudir directamente a un consulado o embajada, utilizando medios digitales habilitados para este fin.