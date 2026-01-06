México

Permiso de trabajo para extranjeros en México: requisitos y paso a paso para conseguir la licencia en 2026

Trámites vigentes y condiciones migratorias en forma para acceder a una oportunidad laboral legal dentro del país

Guardar
Requisitos para que extranjeros puedan
Requisitos para que extranjeros puedan trabajar en México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

México se ha convertido en un destino relevante para personas extranjeras que buscan incorporarse al mercado laboral y mejorar su calidad de vida. Este interés está directamente ligado a los flujos migratorios recientes y a la apertura de oportunidades en distintos sectores productivos del país.

Sin embargo, acceder a un empleo formal no es un proceso automático. Trabajar dentro del territorio mexicano implica cumplir con un marco legal específico que garantiza tanto los derechos del trabajador como el cumplimiento de las normas migratorias vigentes.

Contar con la documentación correcta y realizar los trámites en tiempo y forma es indispensable. El permiso de trabajo no solo habilita la actividad laboral, también brinda certeza jurídica a quienes deciden desarrollar una actividad económica en México.

Requisitos y documentos obligatorios

Un tramite que requiere de
Un tramite que requiere de requisitos y pasos obligatorios a seguir - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para poder trabajar legalmente en México, la persona extranjera debe contar con una autorización emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM). Este permiso es el primer paso para desempeñar cualquier actividad laboral dentro del país.

Se debe llenar y descargar el formato habilitado por el INM.

Entre los documentos que deben presentarse se encuentra la tarjeta de residente temporal o de residente temporal estudiante vigente, así como el comprobante de pago de derechos correspondiente conforme a la Ley Federal de Derechos. Estos requisitos acreditan la situación migratoria regular del solicitante.

También es indispensable presentar una oferta de empleo emitida por una persona física o moral, donde se especifique la actividad a realizar, la temporalidad, el lugar de trabajo y los datos de registro del empleador. En el caso de actividades independientes, se debe anexar un escrito bajo protesta de decir verdad que detalle la ocupación y, cuando aplique, el comprobante de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Todo esto de acuerdo a información oficial del portal del Instituto Nacional de Migración.

La vigencia de este tramite depende de la registrada en la tarjeta de la persona.

¿Quiénes pueden solicitar el permiso y en qué casos aplica?

Este tramite aplica a ciertas
Este tramite aplica a ciertas calidades migratrorias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este trámite es aplicable exclusivamente a personas extranjeras que cuenten con la condición de estancia de residente temporal o residente temporal estudiante y que tengan la intención de realizar una actividad remunerada en México. No todas las calidades migratorias permiten acceder a este permiso.

En el caso de los estudiantes, además de los requisitos generales, se debe presentar una carta de conformidad emitida por la institución educativa correspondiente. Para personas mayores de catorce y menores de dieciocho años, también se exigen autorizaciones adicionales conforme a la normatividad laboral.

Por otro lado, quienes ingresan al país bajo la condición de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas pueden permanecer hasta por 180 días. Esta modalidad no permite obtener beneficios económicos y el trámite puede realizarse sin acudir directamente a un consulado o embajada, utilizando medios digitales habilitados para este fin.

Temas Relacionados

Permiso de trabajoLicencia 2026mexico-noticias

Más Noticias

Signo de Frank: el inesperado descubrimiento de un fan de La Cotorrisa que alerta sobre la salud de Ricardo Pérez

Un tiktoker generó polémica por insistirle al youtuber la necesidad de someterse a estudios clínicos

Signo de Frank: el inesperado

Violencia en Sinaloa: grupo armado disparó contra casino en Culiacán por segunda ocasión

De manera casi simultánea, una gasolinería también fue atacada, misma que también fue rafagueada con anterioridad

Violencia en Sinaloa: grupo armado

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de enero: Línea 5 del MB con afectaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Quién es “la Hiena de Querétaro”, exreina de belleza y catequista que asesinó a sus hijos en casa

Tras una discusión con su esposo, la mujer le quitó la vida a tres menores de edad con un arma blanca; 30 años después fue liberada

Quién es “la Hiena de

Tras hallazgo de fosa clandestina en Guanajuato, fiscal responde a cuestionamientos: “Dios quiera que no sean tantos”

Datos extraoficiales señalaban que la cifra rondaba los 10 cuerpos, motivo por el que Alatriste expresó un deseo con el que esperaba que no fueran tantos

Tras hallazgo de fosa clandestina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de Venezuela en México

Embajada de Venezuela en México habría auspiciado ganancias del narco, según acusación de EEUU

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

ENTRETENIMIENTO

Signo de Frank: el inesperado

Signo de Frank: el inesperado descubrimiento de un fan de La Cotorrisa que alerta sobre la salud de Ricardo Pérez

Top 5 conciertos en CDMX en enero 2026 que no te puedes perder

Francis y Reese, de ‘Malcolm el de enmedio’ llegan a México con una firma de autógrafos: fechas, sedes y precios

¿Por qué Victoria Ruffo es tendencia en redes sociales?

Felicia Mercado revela la verdad de la fuerte cachetada que le dio Verónica Castro: “Nos peleábamos”

DEPORTES

Barcelona vs Athletic: a qué

Barcelona vs Athletic: a qué hora y dónde ver en México el partido de la semifinal de la Supercopa de España

Famosa periodista mexicana exhibe a repartidor de aplicación que se robó sus Roscas de Reyes: “Nos dejo sin comer”

Mujer aparta todas las Roscas de Reyes en centro comercial y es exhibida por influencer; así fue la confrontación

Green Bay Packers vs Chicago Bears: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México

Dónde y cuándo ver Arsenal vs Liverpool en México: Jornada 21 de la Premier League 2025-26