Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quién cobra hoy 6 de enero y de cuánto es el aumento?

Reciben su depósito las beneficiarias con el aumento al monto bimestral como parte de la actualización anual de los Programas para el Bienestar

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, este martes 6 de enero corresponde el pago a las mujeres inscritas en el programa Pensión Mujeres Bienestar cuyo primer apellido comienza con la letra B.

Los depósitos se realizan de forma directa y sin intermediarios a través del Banco del Bienestar, siguiendo el esquema de pagos escalonados por orden alfabético, con el objetivo de evitar saturaciones en sucursales y cajeros automáticos.

Las autoridades recomiendan a las beneficiarias no acudir antes de su fecha asignada, ya que el recurso queda disponible en la tarjeta del Bienestar y puede retirarse de manera gradual.

¿De cuánto es el aumento de la Pensión Mujeres Bienestar en 2026?

Uno de los puntos clave de este primer pago del año es el incremento al monto del apoyo económico. A partir de enero de 2026, la Pensión Mujeres Bienestar pasó de 3 mil pesos a 3 mil 100 pesos bimestrales, lo que representa un aumento de 100 pesos respecto a lo entregado hasta diciembre de 2025.

El pago se realiza de forma directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar, siguiendo el esquema escalonado por orden alfabético para evitar saturaciones en sucursales y cajeros automáticos

El ajuste fue anunciado oficialmente por la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, como parte de la actualización anual de los Programas para el Bienestar y en apoyo a la economía familiar.

¿Quiénes reciben este apoyo?

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad, quienes reciben este respaldo económico previo a incorporarse, al cumplir 65 años, a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los programas sociales con mayor cobertura en el país.

Para este bimestre enero–febrero de 2026, el Gobierno federal estima que millones de mujeres recibirán el depósito, como parte de un operativo que en conjunto con otros programas del Bienestar beneficiará a más de 18 millones de personas.

¿Cómo consultar si ya cayó el pago?

Las beneficiarias pueden verificar si el depósito ya fue realizado mediante:

La aplicación móvil del Banco del Bienestar , disponible para Android y iOS.

Cajeros automáticos del Banco del Bienestar, usando su tarjeta.

La Línea Bienestar (800 639 42 64) y los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

Pagos continúan durante enero

El calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar se extenderá hasta el miércoles 28 de enero, conforme a la letra inicial del primer apellido. Las beneficiarias pueden consultar su saldo directamente en cajeros del Banco del Bienestar o mediante los canales oficiales, evitando compartir datos personales para prevenir fraudes.

El pago se realiza de forma directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar, siguiendo el esquema escalonado por orden alfabético para evitar saturaciones en sucursales y cajeros automáticos

Con este aumento y el arranque puntual del operativo, la Pensión Mujeres Bienestar se mantiene como uno de los ejes centrales de la política social del Gobierno de México, enfocado en fortalecer el ingreso y la autonomía económica de las mujeres en todo el país.

En resumen:

La Pensión Mujeres Bienestar continuará operando durante 2026 como uno de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México.

Está dirigida a mujeres de 60 a 64 años , quienes reciben el apoyo de forma directa y sin intermediarios .

En 2025 , el programa alcanzó una cobertura histórica de 3 millones de beneficiarias en todo el país.

Los pagos se realizan de manera bimestral , con depósitos en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre .

El primer pago de 2026 corresponde al bimestre enero–febrero y se deposita durante el mes de enero.

Los depósitos se efectúan de forma escalonada por orden alfabético , según la letra inicial del primer apellido.

Para 2026, el monto del apoyo es de 3 mil 100 pesos bimestrales , tras el aumento aplicado al inicio del año.

Al cumplir 65 años , las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores .

El pago se recibe mediante la tarjeta del Banco del Bienestar y puede consultarse por app, cajero o en sucursal.