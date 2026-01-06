Mujeres Bienestar 2026: ¿Cuándo será el primer pago del año y de cuánto será el incremento del apoyo?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social que fue implementado por el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum en 2025 con el objetivo de seguir apoyando a la población adulta del país.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social que fue implementado por el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum en 2025 con el objetivo de seguir apoyando a la población adulta del país.

Cabe recordar que en su primera etapa, la iniciativa se enfocó en ayudar a mujeres de 63 y 64 años. Sin embargo, en agosto de 2025 amplió su cobertura para que adultas mayores de 60, 61 y 62 años pudieran integrarse.

Al cumplir 65 años, las mujeres se convertirán automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Al cumplir 65 años, las mujeres se convertirán automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Cuándo es el primer pago del año de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las autoridades del programa aún no han dado a conocer cuándo será el primer pago del año de la pensión, aunque tomando en cuenta la manera en cómo se han manejado los depósitos, se espera que las beneficiarias comiencen a recibir su dinero en este mes (enero).

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

Tomando en cuenta la manera en cómo se han manejado los depósitos, se espera que las beneficiarias comiencen a recibir su dinero en este mes (enero).

¿De cuánto dinero será el incremento de la Pensión Mujeres Bienestar?

Hace algunos días, Ariadna Montiel Reyes informó que algunos de los programas sociales recibirán un aumento de al menos 3.7 por ciento, que estaría por debajo de la inflación.

Tomando en cuenta esto, la Pensión Mujeres Bienestar podría tener un aumento de 108 pesos, por lo que los pagos en 2026 serían de 3 mil 108 pesos bimestrales, aproximadamente.

Calendario tentativo de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero

La Secretaría de Bienestar no ha publicado hasta ahora el calendario oficial de pagos de la pensión correspondiente a enero de 2026. Sin embargo, se prevé que podría ser el siguiente:

Lunes 5 de enero: apellidos con letra A

Martes 6 de enero: apellidos con letra B

Miércoles 7 de enero: apellidos con letra C

Jueves 8 de enero: apellidos con letra C

Viernes 9 de enero:: apellidos con letras D, E, F

Lunes 12 de enero: apellidos con letra G

Martes 13 de enero: apellidos con letra G

Miércoles 14 de enero: apellidos con letras H, I, J, K

Jueves 15 de enero: apellidos con letra L

Viernes 16 de enero: apellidos con letra M

Lunes 19 de enero: apellidos con letra M

Martes 20 de enero: apellidos con letras N, Ñ, O

Miércoles 21 de enero: apellidos con letras P, Q

Jueves 22 de enero: apellidos con letra R

Viernes 23 de enero: apellidos con letra R

Lunes 26 de enero: apellidos con letra S

Martes 27 de enero: apellidos con letras T, U, V

Miércoles 28 de enero: apellidos con letras W, X, Y, Z

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Pensión Mujeres Bienestar: un programa que benefició a más de 3 millones de adultas mayores

El programa, concebido para responder a una de las demandas históricas relacionadas con la equidad y la valoración del trabajo no remunerado que realizan las mujeres, ha logrado una ampliación considerable de la cobertura social en el país.

Según datos oficiales, al cierre de 2025 el número de beneficiarias alcanzó los 3 millones, estableciéndose así una marca histórica y un avance sin precedentes en la política de protección social dirigida a este sector.