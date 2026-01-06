Golpeó a su madre por un terreno y terminó detenido en Oaxaca

El presunto agresor fue detenido tras una orden de aprehensión en su contra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que ejecutó una orden de aprehensión contra un hombre identificado como G.B.R. por el delito de violencia familiar cometido contra su madre en la región de la Costa.

El hecho, reportado el 2 de enero de 2025 en San José del Progreso, municipio de Villa de Tututepec, tuvo como origen una disputa por la posesión de un terreno, según confirmó la dependencia.

Los hechos fueron informados por la FGEO mediante un comunicado compartido en sus canales oficiales.

Disputa por terreno derivó en agresión

De acuerdo con la FGEO, la denuncia penal señala que la víctima fue agredida físicamente por su hijo tras un conflicto relacionado con la propiedad de un terreno.

“Tras atraer el caso, la FGEO inició las investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa, lo que permitió ubicar y ejecutar la orden de aprehensión en contra de G.B.R.” señaló la dependencia.

El hombre es señalado por haber golpeado a su madre tras una disputa por un terrero Crédito: Fiscalía General del Estado de Oaxaca

El imputado fue aprehendido y quedó a disposición del Ministerio Público con sede en Puerto Escondido, donde se determinará su situación jurídica conforme a los procedimientos legales vigentes.

Fiscalía reitera política de cero tolerancia a la violencia familiar

En el comunicado antes mencionado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reiteró su política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres por razón de género y aseguró que realiza “investigaciones prontas y eficaces, especialmente en los casos de violencia familiar, con el objetivo de garantizar a las víctimas un acceso efectivo a la justicia y la protección de sus derechos”.

Las autoridades estatales mantienen abierta la investigación y darán seguimiento al proceso judicial de G.B.R.

Violencia intrafamiliar a finales e inicio de año

Autoridades han señalado el aumento de casos en estas fechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero del año 2025 se registraron 23 mil 456 casos de violencia familiar en México.

Especialistas y autoridades atribuyen este fenómeno a factores como la convivencia prolongada en el hogar durante las festividades, el estrés económico por gastos de fin de año, la ingesta de alcohol y el aumento de conflictos familiares relacionados con bienes y herencias, los cuales no son justificables.

Las cifras evidencian que el cierre e inicio de año representan un periodo de mayor riesgo para la aparición de situaciones de violencia dentro del hogar, por lo que diversas instituciones gubernamentales han insistido en la importancia de fortalecer la prevención, la atención a víctimas y la denuncia oportuna de estos hechos.

La persistencia de la violencia intrafamiliar en estos periodos subraya la necesidad de mantener campañas permanentes de sensibilización y apoyo, así como de garantizar mecanismos eficaces de protección y acompañamiento para las personas afectadas.