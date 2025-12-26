En México se registraron más de 492 mil llamadas para reportar violencia familiar en 2025: estos son los estados con más casos

El Secretariado Ejecutivo informó que se registraron más de 492 mil llamadas para reportar situaciones de violencia familiar. | Jovany Pérez

El combate a la violencia contra las mujeres en México ha tenido avances significativos en los últimos años, con el impulso de diversos programas y reformas para prevenir los casos y atender a las víctimas, así como para reforzar las sanciones en contra de los agresores.

No obstante, a nivel nacional se continúan registrando altas cifras de casos de diferentes tipos de violencia, entre ellos la familiar.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional del Seguridad Pública informó que al corte del 30 de noviembre del 2025, se han registrado en total 492 mil 216 llamadas de emergencia por violencia familiar a nivel nacional, tanto en contra de mujeres como de hombres.

De acuerdo con dicha dependencia, esta es una cifra menor a la reportada en todo el 2024, cuando hubo en total 571 mil 267 llamadas; no obstante, se debe precisar que aún falta incluir las registradas en diciembre de este año.

Detalló que de las 492 mil 216 llamadas reportadas en 2025, el 42.9% de las llamadas se concentran en cinco entidades, que son:

Guanajuato: con 54 mil 411 (11.1%).

Ciudad de México: con 51 mil 674 casos (10.5%)

Sonora: con 39 mil 599 (8.0%)

Coahuila: con 33 mil 458 casos (6.8%).

Jalisco: con 31 mil 612 casos (31 mil 612)

En sexto lugar está Quintana Roo, con 24 mil 615 casos, seguido de Veracruz, con 22 mil 414; y de Baja California, con 21 mil 685.

Secretaría de las Mujeres atendió a 377 mil mexicanas en Centros LIBRE

La Secretaría de las Mujeres informó que, a través del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), ha brindado 864 mil servicios a 377 mil 124 mexicanas en las 32 entidades del país, desde el 1 de mayo hasta el 22 de diciembre de este año.

En un comunicado, destacó que estos servicios se han ofrecido principalmente en los 678 Centros LIBRE, además de Unidades Móviles y la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres.

Señaló que el despliegue del PAIBIM responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ejecutar las reformas constitucionales de octubre de 2024, que elevaron la igualdad sustantiva a rango máximo.

Resaltó que los Centros LIBRE se han consolidado como espacios de atención integral para promover derechos, impulsar autonomías y prevenir las violencias. En estos centros, las mujeres cuentan con una “tríada de atención”, conformada por trabajadora social, psicóloga y abogada.

Otro componente destacado es la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, integrada por 838 profesionistas, quienes acompañan a las mujeres en casos de litigio estratégico y están presentes en los Centros LIBRE y en todas las entidades federativas.

La coordinadora general de Vinculación y Seguimiento, Viridiana Lorelei Hernández Rivera, explicó que la profesionalización de estos equipos busca garantizar que nunca más una mujer se sienta sola frente a la violencia.

El despliegue del PAIBIM representa un andamiaje robusto de políticas públicas para combatir la violencia de género y fortalecer la autonomía femenina.