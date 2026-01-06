México

Gobierno de México adquiere un récord de 9 mil millones de dólares en deuda a inicios del 2026

La transacción incluye instrumentos a ocho, doce y treinta años, con diferenciales mínimos y participación de inversionistas globales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció en un comunicado de este 5 de noviembre la colocación de 9 mil millones de dólares de deuda pública en los mercados internacionales, marcando así el inicio de las emisiones latinoamericanas en 2026 y estableciendo un nuevo récord anual para México por tercer año consecutivo.

Esta operación —realizada en condiciones de alta liquidez y con el atractivo de ser el primer soberano regional en emitir títulos este año— permite al gobierno, según el comunicado de Hacienda, cubrir una parte significativa de las necesidades de financiamiento externo, otorgando flexibilidad ante eventuales cambios en el contexto financiero global.

La reciente emisión estrenó tres bonos de referencia en dólares: uno a 8 años, con un cupón de 5.625% por un monto de 3 mil millones de dólares; otro a 12 años, con cupón de 6.125% por 4 mil millones de dólares; y el tercero a 30 años, con cupón de 6.75% por 2 mil millones de dólares.

Los tramos a largo plazo destacaron al registrar los diferenciales de precio más bajos desde 2019 y 2020 (200 puntos básicos), lo que, según Hacienda, refleja una percepción de menor riesgo soberano a futuro entre inversionistas internacionales pese al entorno global desafiante.

Los bonos tuvieron una demanda de 300 mil millones de dólares

La colocación despertó un interés sin precedentes, con una demanda máxima de 30 mil millones de dólares —más de 3.3 veces el monto emitido— y la participación de 279 inversionistas de diversas regiones.

Ello prolonga la trayectoria de los altos niveles históricos de participación en los títulos mexicanos y representa una señal clara sobre la confianza en su gestión fiscal prudente y orientada a preservar la estabilidad macroeconómica.

Con esta operación, México consolida tres nuevos puntos de referencia líquidos en su curva soberana en dólares, lo que, en palabras de la Secretaría, fortalece la infraestructura de los mercados de capitales y mejora “las condiciones de acceso al financiamiento para futuros emisores mexicanos tanto públicos como privados".

Deuda pública de México descendió en el 2025

De acuerdo con Hacienda, el nivel de deuda pública descendió a 51.1% del PIB al cierre de octubre de 2025, una mejora respecto al 52% registrado al finalizar 2024. Esta tendencia se asocia con una optimización en el perfil de vencimientos y avances en la sostenibilidad fiscal. Según la dependencia federal, todas las nuevas emisiones respetaron los límites y lineamientos del Programa Anual de Financiamiento, confirmando la disciplina presupuestaria del Ejecutivo.

La estructura de la deuda federal continuó privilegiando la moneda nacional y tasas fijas de largo plazo, limitando la vulnerabilidad frente a ciclos adversos internacionales.

Operaciones de refinanciación superiores a 300 mil millones de pesos —incluyendo recompra y emisión de Cetes, Bonos M y Udibonos— contribuyeron a aumentar la vida promedio de los instrumentos y a mantener el endeudamiento en los márgenes previstos. Aunque el costo financiero subió 7.9% en términos reales por las condiciones todavía restrictivas en el mercado internacional, al cierre de octubre aún se mantuvo 52 mil millones de pesos por debajo de lo esperado.

