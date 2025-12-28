México

Hacienda reporta desaceleración de la inflación a 3.72% en diciembre

La variación se ubicó dentro del rango objetivo del Banco de México

Frutas y verduras registraron una
Frutas y verduras registraron una caída de 1.54% en la primera mitad de diciembre. REUTERS/Edgard Garrido

La inflación en México mostró una moderación durante la primera quincena de diciembre de 2025, al ubicarse en 3.72% anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado se explicó principalmente por la caída en los precios de productos agropecuarios, aunque persistieron presiones en el componente subyacente, especialmente en servicios y algunos bienes de consumo.

En términos quincenales, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.17%, una variación menor a la registrada en periodos previos y por debajo de las expectativas del mercado.

Los energéticos y tarifas gubernamentales
Los energéticos y tarifas gubernamentales presentaron aumentos moderados.

Con ello, la inflación general se colocó dentro del rango objetivo del Banco de México, establecido en 3% más/menos un punto porcentual.

Menor presión desde los precios no subyacentes

El comportamiento de la inflación estuvo influido por el componente no subyacente, que registró una disminución de 0.30% quincenal y una tasa anual de 1.71%.

Este rubro incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.

La baja respondió principalmente a la reducción en los precios de frutas y verduras, que retrocedieron 1.54% en la primera mitad de diciembre.

Frutas y verduras registraron una
Frutas y verduras registraron una baja de 1.54% en la primera quincena del mes. REUTERS/Luis Cortes

En contraste, los energéticos y tarifas gubernamentales mostraron incrementos moderados, sin ejercer una presión significativa sobre el índice general.

Inflación subyacente continúa elevada

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles y es considerada un indicador clave de la tendencia inflacionaria, presentó un incremento quincenal de 0.31% y una variación anual de 4.34%.

Aunque este nivel fue inferior al observado en la quincena anterior, se mantuvo por encima del 4%, fuera de la meta de estabilidad del banco central.

Al interior de este componente, los precios de los servicios aumentaron 0.47% quincenal, mientras que las mercancías subieron 0.13%.

La inflación se ubicó dentro
La inflación se ubicó dentro del rango objetivo del Banco de México. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Analistas señalaron que la persistencia de una inflación subyacente elevada sugiere que las presiones estructurales sobre los precios aún no se disipan por completo.

Transporte aéreo y turismo, con alzas relevantes

Durante la primera quincena de diciembre, algunos bienes y servicios registraron incrementos importantes, en un contexto previo al periodo vacacional de fin de año.

El transporte aéreo fue el genérico con mayor aumento de precios, con un alza quincenal de 38.25%, lo que incidió de manera significativa en la inflación general.

El aumento en servicios turísticos
El aumento en servicios turísticos presionó la inflación durante la primera quincena de diciembre. Crédito: X @SECTUR_mx

Otros productos y servicios que mostraron aumentos relevantes fueron:

  • Transporte aéreo
  • Servicios turísticos en paquete
  • Tomate verde
  • Azúcar
  • Leche

En contraste, productos como jitomate, huevo, pollo y calabacita registraron disminuciones de precio, contribuyendo a contener el avance del INPC.

Expectativas y panorama hacia 2026

De acuerdo con analistas financieros, la desaceleración de la inflación al cierre de 2025 refleja un comportamiento mixto: menores presiones desde el componente no subyacente, pero niveles aún elevados en la inflación subyacente.

El comportamiento de los precios
El comportamiento de los precios en 2026 estará marcado por factores internos y externos. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Para 2026, se identifican riesgos al alza asociados al aumento del salario mínimo, posibles ajustes fiscales, mayores aranceles a productos importados y factores climáticos que podrían afectar los precios agropecuarios.

No obstante, la moderación reciente de la inflación podría ofrecer margen para ajustes adicionales en la política monetaria durante el próximo año, en un entorno donde el balance de riesgos sigue siendo relevante para la evolución de los precios.

