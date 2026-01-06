México

Francis y Reese, de ‘Malcolm el de en medio’ llegan a México con una firma de autógrafos: fechas, sedes y precios

Los fanáticos de esta emblemática serie de comedia tendrán la oportunidad de conocer a dos de los actores más queridos en una convivencia única

Cuándo se estrena en México
Cuándo se estrena en México la temporada 8 de ‘Malcolm el de en medio’: Disney confirma fecha, capítulos y adelanto (Disney)

Durante los últimos días del 2025 la más reciente temporada de la serie ‘Malcolm el de enmedio’ salió al aire trayendo consigo una ola de nostalgia e incertidumbre por conocer cuál fue el destino de sus icónicos personajes.

Con esta nueva propuesta, los fans no han dudado en apoyar el proyecto y ahora incluso podrán tener la oportunidad de estar de frente a sus más grandes ídolos, tomarse una foto u obtener un autógrafo con la visita de Francis y Reese.

Cuándo, dónde y cuánto costará el evento

Christopher Masterson y Justin Berfield, conocidos por sus papeles de Francis y Reese en Malcolm el de en medio, asistirán como invitados especiales a Desertcon 2026. Los actores estarán presentes el 19 de abril en la Antigua Nave Lewis, ubicada en Monterrey, Nuevo León, donde se reunirán con su público latinoamericano.

Parte del elenco de la
Parte del elenco de la serie llegará a México durante esta expo dedicada a la cultura pop. (DesertCon Monterrey)

La participación de Masterson y Berfield se limita al segundo día del evento. Los fans de la serie podrán encontrarse con ellos, ya que ambos ofrecerán sesiones de fotografías y firmas de autógrafos, tanto de forma individual como grupal.

Esta modalidad de interacción, habitual en eventos de cultura pop en México, permite un acercamiento directo entre los seguidores y los protagonistas de una serie emblemática que ha marcado a varias generaciones.

El acceso para cada actividad se gestiona mediante dos modalidades de entradas, vendidas por día. El boleto General cuesta $299, mientras que el boleto Dorado tiene un precio de $999, permitiendo así diferentes niveles de experiencia para los asistentes.

El interés por “Malcolm el de en medio” se ha renovado tras el reciente lanzamiento del primer avance de “Life’s Still Unfair”, miniserie de cuatro episodios original de Hulu y Disney+. Este proyecto vuelve a reunir a los protagonistas originales en una nueva historia, atrayendo la atención de viejos y nuevos seguidores de la franquicia.

Tanto las sesiones de fotos con los actores como los boletos de ingreso a la Antigua Nave Lewis están disponibles a través del sistema digital de Boletópolis.

Antiguos y nuevos personajes aparecen
Antiguos y nuevos personajes aparecen en la nueva temporada de Malcolm el de en medio. (Hulu / YouTube)

¿En dónde ver la nueva serie?

Tras años de espera y especulaciones, se conformó oficialmente el regreso de la icónica familia disfuncional con una nueva entrega titulada Malcolm el de en medio: Life’s still unfair.

Esta continuación no será una temporada larga de formato tradicional, sino una miniserie especial compuesta por cuatro episodios inéditos que buscan capturar la esencia de la producción original.

El estreno en México y a nivel internacional está programado para el 10 de abril de 2026 a través de la plataforma Disney+. El proyecto destaca por contar con el regreso del elenco original casi en su totalidad, incluyendo a figuras clave como Frankie Muniz y Bryan Cranston, quien también estuvo involucrado en el desarrollo del guion. Los nuevos capítulos explorarán la dinámica familiar desde la perspectiva de la adultez, manteniendo el humor ácido y las situaciones caóticas que definieron a la serie durante los años 2000.

Gran parte del cast original
Gran parte del cast original regresó para esta secuela. (Disney+)

Junto con la confirmación de la fecha, se ha liberado un primer adelanto oficial que muestra un vistazo nostálgico al presente de los personajes. El modelo de lanzamiento será de temporada completa, lo que significa que los cuatro episodios estarán disponibles de forma simultánea desde el día del estreno.

Con esta propuesta, la producción busca cerrar o expandir las historias de Malcolm y sus hermanos, apelando tanto a las generaciones que crecieron con ellos como a los nuevos espectadores que han descubierto la serie en el catálogo de streaming.

