Dónde está la cascada de tres caídas en México que enloqueció a los fans de “Stranger Things”

Los admiradores mexicanos de la serie echaron a volar su imaginación con la descripción de “Mike” en el último capítulo

(Netflix)
(Netflix)

El final de “Stranger Things” continúa dando de qué hablar en redes sociales, pues varios fanáticos de la emblemática serie de Netflix no quedaron conformes con el cierre de la historia y no han parado de analizar escena por escena en búsqueda de respuestas.

Entre análisis, algunas personas detectaron supuestas inconsistencias y las expusieron a través de redes sociales.

A raíz de ello, surgió la teoría “Conformity Gate”, la cual asegura que el último capítulo no es el final de la serie, sino una representación de lo que ocurriría en un “mundo ideal” y supuestamente el verdadero final saldrá a la luz el 7 de enero.

La serie consta de 5
La serie consta de 5 temporadas. (Netflix)

Hasta el momento, los hermanos Duffer -creadores de la serie- no se han pronunciado al respecto y los fans siguen expandiendo el mundo de “Stranger Things” con sus teorías.

Fans de “Stranger Things” encuentran el paraíso de Once y Mike en México

En una parte de la historia, Mike -personaje interpretado por Finn Wolfhard- describió un paradisiaco lugar con tres cascadas y casi de inmediato los fanáticos mexicanos de la serie se dieron a la tarea de “encontrarlo” en México.

(Netflix)
(Netflix)

A continuación, te contamos cuáles son las tres cascadas con tres caídas de agua que internautas señalaron como el posible hogar ideal de Once -personaje interpretado por Millie Bonnie Bongiovi- y Mike.

  • Cascada Las Tres Caídas: se encuentra en el Pueblo Mágico de Cuetzalan, Puebla.
  • Cascada Los Tres Chorros: se localiza en Tipitarillo, Ario de Rosales, Michoacán.
  • Cascadas de Tamasopo: se encuentra en Tamasopo, San Luis Potosí.

Cabe mencionar que ninguno de estos lugares es el que aparece en el último capítulo de la serie, solo son espacios que los fans relacionaron con la descripción.

Imágenes de la quinta temporada
Imágenes de la quinta temporada de 'Stranger Things'. (Netflix)

¿Dónde está la cascada que aparece en el último capítulo de “Stranger Things”?

En el capítulo 8 de la quinta temporada de la serie Once aparece cerca de una cascada con dos caídas de agua; según internautas, esa toma habría sido grabada en nada más y nada menos que Islandia.

