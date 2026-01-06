México

Caen cuatro personas con armas, metanfetamina y cocaína en Tabasco

Uno de los detenidos es apodado "El Seuz" y otro es conocido como "El Gato"

Parte de los sujetos detenidos
(SSPC Tabasco)

Un total de cuatro personas fueron detenidas en Tabasco junto con armas y dosis de droga, lo anterior como resultado de dos acciones realizadas en el municipio de Centro.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de dos personas en Tabasco como parte de las acciones relevantes del 2 a al 4 de enero.

Las autoridades federales señalan que diversos elementos de seguridad participaron en el arresto de dos sujetos señalados como posibles extorsionadores y quienes llevaban armas y droga.

Si bien el reporte de la SSPC no lo detalla, lo reportado coincido con los registros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco del 4 de enero.

Caen “El Seuz” y “El Gato”

Fue en inmediaciones de la calle Alfonso Vicente Saldívar, en la colonia Gaviotas que fueron arrestados dos hombres, quienes son identificados como Rey David “N”, de 18 años de edad y apodado El Seuz, así como José Manuel “N”, alias El Gato quien tiene 19 años. Dichos suwjtos fueron asegurados junto con:

  • Dos armas de fuego cortas, marca Taurus, calibre 9 mm;
  • Un par de cargadores metálicos
  • 12 cartuchos útiles
  • Bolsas con presunta marihuana,
  • Bolsas pequeñas con posible metanfetamina metanfetamina (“cristal”)
  • bolsas pequeñas con presunta cocaína

Además, les fueron aseguradas una mochila, una cangurera, una moto y dinero en efectivo.

Los otros dos detenidos

Apenas un día antes, el 3 de enero pasado, la SSPC de Tabasco informó sobe la detención de otras dos personas en Centro, específicamente en inmediaciones de la calle Francisco I. Madero, en Villa Playas del Rosario.

Las personas detenidas son Eduardo Enrique “N”, de 29 años de edad y Marco Antonio “N” de 46 años de edad.

A dichos hombres les fueron aseguradas bolsas pequeñas transparentes con posible marihuana, además de bolsas pequeñas con una sustancia sólida naranja y con características similares a la metanfetamina, así como otra sustancia color naranja con características de la cocaína.

Las cuatro personas detenidas, junto con los indicios, serán puestas a disposición de las autoridades para que sea determinada la situación jurídica de los ahora capturados.

El material fotográfico compartido por las autoridades estatales muestra a las personas arrestadas, así como las dosis de droga incautadas.

Detenciones ligadas al CJNG en Tabasco

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre fueron detenidas 20 personas en Tabasco y quienes estarían ligadas con el homicidio de tres mujeres en Macuspana.

Entre los sujetos capturados estaba Jorge Armando “N”, alias El Toto, señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También fueron detenidos cuatro elementos activos de la Policía Municipal de Jalapa, quienes, según la investigación, habrían brindado apoyo logístico y operativo al grupo criminal.

