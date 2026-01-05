Senado habría pausado la entrada de Navy SEALs estadounidenses a México

La cooperación militar México-Estados Unidos habría quedado en pausa tras la solicitud de Claudia Sheinbaum debido al cambio en el contexto internacional. | Yiannis Kourtoglou / Reuters

La solicitud de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para reforzar la cooperación militar con Estados Unidos ha quedado en pausa tras un giro en el contexto internacional, a pesar de que la capacitación conjunta estaba programada para comenzar en menos de un mes.

De acuerdo con el analista político Juan Ortiz, la Comisión de Marina del Senado habría suspendido la reunión donde debía debatirse la entrada de tropas estadounidenses para entrenamientos en México y la salida de fuerzas mexicanas a instalaciones militares en el país vecino, justo cuando los ejercicios previos estaban calendarizados para iniciar el próximo 18 de enero.

Uno de los factores decisivos para este aplazamiento fue la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, lo cual llevó al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara a defender que se debe “dar un tiempo” antes de autorizar estos permisos. El legislador consideró prudente esperar y evaluar cómo evoluciona el escenario internacional, planteando la conveniencia de actuar sin prisas.

Pese a la suspensión, la colaboración bilateral en materia de Defensa no ha sido cancelada formalmente.

¿Por qué el Senado debe aceptar la entrada de tropas extranjeras a México?

La Comisión de Marina del Senado suspendió la discusión sobre el ingreso de tropas estadounidenses y la salida de fuerzas mexicanas para entrenamientos bilaterales. REUTERS/Akhtar Soomro

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la solicitud enviada por Sheinbaum fue recibida el pasado 23. El plan original contemplaba que, el 7 de enero, la Comisión Permanente presentara una iniciativa para convocar a un periodo extraordinario del pleno senatorial el 13 de enero, donde se votaría la autorización para la entrada de personal militar extranjero y la salida de elementos mexicanos a terrenos estadounidenses.

El procedimiento responde al artículo 76 de la Constitución Mexicana, que otorga al Senado la facultad exclusiva de aprobar o rechazar la salida de tropas nacionales y el ingreso de fuerzas extranjeras al territorio nacional, así como la permanencia de escuadras de otros países en aguas mexicanas por más de un mes.

Tanto la solicitud de permitir el ingreso de 29 militares estadounidenses —19 Navy SEALs y 10 elementos del 7º Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina— como el envío de tropas mexicanas a una base en Camp Shelby, Mississippi, requieren la aprobación legislativa obligatoria.

¿Cuál es la razón por la que podrían entrar tropas estadounidenses a México?

Las tropas estadounidenses realizarían ejercicios junto a la Marina de México del 19 de enero al 15 de abril de 2026 en instalaciones del Estado de México y Campeche. (Semar).

De acuerdo con la información divulgada el pasado 17 de diciembre, los efectivos extranjeros participarían en ejercicios dirigidos a "Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales", con actividades coordinadas junto a la Marina de México en instalaciones de Donato Guerra, Estado de México, y en centros especializados ubicados en Champotón y Ciudad del Carmen, Campeche.

La estancia de los estadounidenses abarcaría del 19 de enero al 15 de abril de 2026, en cuatro fases sucesivas.

En paralelo, entre el 18 de enero y el 13 de marzo, personal naval mexicano acudiría a Estados Unidos para fortalecer su capacidad operacional, integrándose a programas de capacitación alineados a los estándares conjuntos, según describió la presidencia mexicana.