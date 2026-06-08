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Euro hoy en México: cotización de apertura del 8 de junio

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,11 pesos mexicanos, lo que representa una ligera disminución del -0,04% respecto al cierre anterior de 20,12 pesos, según reportes de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso de -0,38%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 7,09%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con una caída en su valor después de un día consecutivo de descenso.

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La volatilidad actual del 3,3% se mantiene por debajo de la volatilidad de referencia del 5,8%, indicando un momento de estabilidad en el mercado cambiario para este par.

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