Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de enero: reportan humo en la L3 del STC

Debido a estas medidas, los viajes en la L7 podrían estar retrasados, se recomienda tomar precauciones.
Usuarios en redes sociales compartieron el momento en el que se aprecia la salida de humo al interior de una de las estaciones de la Línea 3 (Indios Verdes-Universidad). Ante la situación, el Metro indicó:
"Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar".
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Entre la noche de este lunes 5 de enero y la madrugada del martes 6, la Ciudad de México se prepara para uno de los días más esperados por la infancia: el Día de Reyes. Este año, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció un horario especial en el transporte público para facilitar el traslado de quienes participan en la entrega de regalos. La medida responde a la significativa movilización que ocurre cuando miles de familias buscan cumplir con la tradición de los Reyes Magos.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 5 de enero de 2026.