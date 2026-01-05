Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de enero: reportan humo en la L3 del STC

Día de Reyes 2026: Este es el horario especial del transporte público en la CDMX En esta ocasión el Metrobús, RTP y STE facilitarán el traslado de quienes participan en la entrega de regalos

Entre la noche de este lunes 5 de enero y la madrugada del martes 6, la Ciudad de México se prepara para uno de los días más esperados por la infancia: el Día de Reyes. Este año, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció un horario especial en el transporte público para facilitar el traslado de quienes participan en la entrega de regalos. La medida responde a la significativa movilización que ocurre cuando miles de familias buscan cumplir con la tradición de los Reyes Magos.