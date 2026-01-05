México

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de enero: reportan humo en la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Guardar

En pocas líneas:

14:07 hsHoy

Metrobús CDMX

Debido a estas medidas, los viajes en la L7 podrían estar retrasados, se recomienda tomar precauciones.

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
13:00 hsHoy

Metro CDMX

Usuarios en redes sociales compartieron el momento en el que se aprecia la salida de humo al interior de una de las estaciones de la Línea 3 (Indios Verdes-Universidad). Ante la situación, el Metro indicó:

"Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar".

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (Redes sociales)
12:55 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
12:53 hsHoy

Metrobús CDMX

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 5 de enero

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Consulta cuáles son las estaciones
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Leer la nota completa
11:18 hsHoy

Día de Reyes 2026: Este es el horario especial del transporte público en la CDMX

En esta ocasión el Metrobús, RTP y STE facilitarán el traslado de quienes participan en la entrega de regalos

En esta ocasión el Metrobús,
En esta ocasión el Metrobús, RTP y STE facilitarán el traslado de quienes participan en la entrega de regalos. Crédito: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar

Entre la noche de este lunes 5 de enero y la madrugada del martes 6, la Ciudad de México se prepara para uno de los días más esperados por la infancia: el Día de Reyes. Este año, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció un horario especial en el transporte público para facilitar el traslado de quienes participan en la entrega de regalos. La medida responde a la significativa movilización que ocurre cuando miles de familias buscan cumplir con la tradición de los Reyes Magos.

Leer la nota completa
11:16 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 5 de enero de 2026.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCCDMXmexico-noticias

Últimas noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

Temblor hoy 5 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 5 de enero

México: cotización de apertura del euro hoy 5 de enero de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de apertura del

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum de hoy lunes 5 de enero| En Vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia de este lunes desde Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum

Entre la negligencia y la falta de regulación: menores mexicanos expuestos a productos sexuales en marketplaces

Plataformas digitales no mantienen un aviso constante sobre la exposición de contenido para adultos a los que podrían ser expuestas infancias y adolescentes

Entre la negligencia y la

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lista de prefijos que alertan

Lista de prefijos que alertan cuando una llamada es estafa, aplica también para WhatsApp

El emotivo mensaje de amor de Darío Barassi a su esposa por su cumpleaños: “Somos equipo desde los 23″

CES 2026: Las Vegas anticipa el futuro del automóvil y la inteligencia artificial

Córdoba: una mujer falleció tras sufrir graves quemaduras y la Justicia investiga el caso

Cómo actúan los nuevos medicamentos que frenan la replicación del virus del herpes, según un estudio de Harvard

INFOBAE AMÉRICA

Dictan detención preventiva contra el

Dictan detención preventiva contra el exgerente de la empresa estatal de alimentos en Bolivia

Expectativa por el destino de los 863 presos políticos que aún mantiene cautivos el régimen chavista

“Avatar: fuego y cenizas” supera los mil millones de dólares en la taquilla global

Maduro podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos

Jacob Elordi obtuvo su primer gran premio de actuación por Frankenstein en los Critics Choice Awards

DEPORTES

Javier Frana anunció el equipo

Javier Frana anunció el equipo de Copa Davis con cuatro debutantes para visitar a Corea del Sur

Conmoción por la muerte de un fisicoculturista en Brasil tras padecer una “bacteria carnívora”

La confesión de una leyenda del boxeo sobre su dura infancia: “Consumí agua para sobrevivir”

Impacto en la Premier League: Manchester United echó a su entrenador Rubén Amorim

Un piloto de la Fórmula 1 elogió el apoyo que recibe Franco Colapinto de los argentinos: “Impresionado”