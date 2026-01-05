Línea 3 del Metro CDMX: cuándo inicia la remodelación, cómo será el proyecto y posibles cierres de estaciones (DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

La renovación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) arrancará en 2026, según anunció Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, en conferencia de prensa. La mandataria adelantó que el proyecto beneficiará a millones de usuarios y se busca mejorar el servicio que brinda el Metro CDMX.

De acuerdo con lo que compartió Brugada, la intervención será una renovación total, no solo mantenimiento, comparándola con la realizada recientemente en la Línea 1 ya rehabilitada hasta Observatorio. Por lo que este año, la Línea 3 del Metro CDMX será la prioridad para mejorar su funcionamiento tras las constantes denuncias ciudadanas de fallas y retrasos en el servicio.

“El próximo año vamos a renovar la Línea 3 del Metro, y cuando digo renovar es por completo, no un mantenimiento mayor, no, una renovación, como la Línea 1, que acabamos de entregar hasta el metro Observatorio”, afirmó en su mensaje.

¿Cuándo empieza la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX?

Clara Brugada confirmó que la remodelación de la Línea 3 empezará en 2026. Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

En una reciente conferencia de prensa puntualizó que el proceso en la Línea Indios Verdes - Universidad implicará la renovación integral de trenes, sistemas eléctricos y vías, y seguirá el modelo aplicado previamente a la Línea 1. Además, especificó que la modernización formal comenzará en 2026, tras una fase de análisis y planeación que se desarrollará desde 2025.

Respecto al cronograma y fechas exactas del proyecto, Clara Brugada comentó que los detalles sobre la ruta de inversión y las etapas del proyecto se compartirán en la primera conferencia del año próximo. “En la primera conferencia del año que viene, 2026, daremos a conocer los pormenores de la ruta de inversión en el Metro con la Línea 3”, precisó.

El presupuesto aprobado para movilidad en 2026 es de 43 mil 749 millones de pesos, con 25 mil millones dirigidos al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Dentro de ese monto, 5 mil millones de pesos serán para la primera etapa de la modernización de la Línea 3, indicaron las autoridades durante la conferencia.

¿La Línea 3 del Metro CDMX cerrará por remodelación?

El Gobierno CDMX empezará con la remodelación de la Línea 3 (X/ @GobCDMX)

Para la jefa de Gobierno, la renovación de la Línea 3 es prioritaria por el alto volumen de usuarios y la avanzada edad del sistema, que supera los 50 años en operación. El STC Metro transporta a millones de personas cada día y constituye el eje central del transporte público capitalino.

Sobre la operación durante la modernización, la funcionaria aseguró que no habrá cierres escalonados en la Línea 3 durante el primer semestre de 2025, lo que marcará una diferencia respecto al proceso seguido en la Línea 1.

Durante la conferencia, se destacó también el avance en proyectos paralelos: nuevas líneas de Cablebús y la llegada del primer Tren Ajolote, orientados a transformar la movilidad en zonas periféricas y consolidar la electromovilidad Ciudad de México.