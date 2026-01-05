La Mega Rosca de Reyes provoca cortes viales en el Ángel de la Independencia: conoce las alternativas

El transporte público dio a conocer el horario de servicio para apoyar a los Reyes Magos este lunes 5 y martes 6 de enero. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

El Centro de Orientación Vial (COV) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX alertó vía X sobre el cierre total de Paseo de la Reforma entre la Glorieta del Ahuehuete y la Diana Cazadora, en ambos sentidos.

La clausura se debe a las celebraciones que se llevarán a cabo este 5 de enero por la zona como motivo del Día de Reyes, generando aglomeraciones que afectan el tránsito en la zona.

Las autoridades informaron que las vialidades recomendadas son Avenida Chapultepec, Circuito Interior y Avenida Insurgentes, por lo que los transiten por la zona tendrán que contemplar otras opciones para circular.

Mega Rosca de Reyes en el Ángel

La repartición de la Mega Rosca de Reyes será gratuita. Foto: (Gobierno CDMX)

La Secretaría alertó a la ciudadanía para manejar con precaución y consultar actualizaciones en tiempo real para evitar contratiempos en esta fecha festiva.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que este lunes 5 de enero desde las 11:00 horas se partiría la Mega Rosca de Reyes en el Ángel de la Independencia, evento donde todos los ciudadanos podrán tomarse foto con Melchor, Gaspar y Baltazar.

Además, anunciaron que regalarán 7 mil patines del Diablo para todos los asistentes. Esta será la primera ocasión que la Mega Rosca se lleve a cabo en el Paseo de la Reforma, ya que anteriormente se realizaba en el Zócalo Capitalino.

Tradición de la Rosca de Reyes

Esta tradición tiene su origen en España pero tiene un gran arraigo en México. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La tradición de la Rosca de Reyes tiene raíces españolas y se ha arraigado en México como emblema del fin de la temporada navideña, conmemorando la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús.

Originalmente, se compartía un pan redondo para simbolizar el cierre de un ciclo y el inicio de otro, pero con el tiempo ha evolucionado incorporando nuevos significados culturales.

Su forma circular, que antes evocaba un ciclo eterno, ahora remite a una corona real, adornada con frutas cristalizadas o caramelizadas que simulan joyas.

Esta evolución busca recordar que incluso los reyes más poderosos se postraron ante el Niño Dios, rindiéndole homenaje con sus riquezas.

Lo esencial de la rosca son las figuras ocultas del Niño Jesús y quien las encuentra en su pedazo al partirla se convierte en padrino y debe invitar tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria, atrayendo abundancia y bendiciones.