Los Reyes Magos de 31 Minutos: dónde tomarte la foto gratis en CDMX

Un grupo tributo de los icónicos personajes de 31 Minutos estará caracterizado como Los Reyes Magos para tomarse fotos en la CDMX.

Las marionetas tendrán esta actividad gratuita en el Museo del Pulque y las Pulqueras.

Cabe señalar que no se trata de los muñecos originales de 31 Minutos, si no de un grupo tributo hecho por fans.

Otra de las actividades será dejar la carta de deseos dirigida a los Reyes Magos.

Entre comentarios, muchos admiradores de la serie chilena bromearon con que probablemente habrá más jóvenes y adultos que niños.

"Yo tengo 33 ¿aun puedo ir? creo que somos mas fans los de esta edad", “Los niños de 30 podemos ir?” entre otros.

Cabe señalar que la actividad estará abierta a todo público.

¿A qué hora tomarse la foto con Los Reyes Magos de 31 mintuos?

Los personajes estarán de 14:00 a 19:00 horas en el museo el lunes 5 de enero.

La toma de foto es gratuita; sin embargo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México menciona que existe la opción de cooperación voluntaria.

Cómo llegar al Museo del Pulque y las Pulqueras

Las estaciones de transporte público más cercanas son Metro Hidalgo (transbordo entre la Línea 3 y la Línea 2); así como Hidalgo del Metrobús.

La dirección exacta es Avenida Hidalgo 105, esquina con Avenida Reforma, colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

¿Quiénes son los Reyes Magos?

Los Reyes Magos, conocidos como Melchor, Gaspar y Baltasar, son figuras que aparecen en el Evangelio según San Mateo.

Según la tradición cristiana, fueron sabios de Oriente que siguieron una estrella hasta Belén para rendir homenaje al nacimiento de Jesús y entregarle tres regalos: oro, incienso y mirra.

Históricamente, estos personajes representan la figura de astrónomos o sacerdotes persas, aunque actualmente se les atribuye otros s entregan regalos el 6 de enero.

Radio Guaripolo II: 31 Minutos en México

El grupo chileno 31 Minutos prepara su retorno a los escenarios mexicanos con la gira Radio Guaripolo II, expandiendo su itinerario a varios estados:

San Luis Potosí

Tijuana

Toluca

Torreón

León

Querétaro

Esta serie de espectáculos, prevista para abril, recreará en vivo un auténtico programa radiofónico nocturno, sumergiendo al público en la reconocible estética y humor que han consolidado al proyecto como referente de la televisión latinoamericana.

Radio Guaripolo II transforma el escenario en un estudio de radio en vivo con secciones inéditas, entrevistas y canciones originales (Ocesa)

El anuncio llega tras la viralización de una grabación de treinta segundos entre Guaripolo y Tulio Triviño, difundida por Ocesa, y después de la aplaudida participación del elenco en el formato Tiny Desk en NPR desde Washington D.C., lo que ha reavivado el entusiasmo de seguidores mexicanos de distintas generaciones.

Fechas de 31 minutos en México

30 de marzo en el Teatro La Paz (San Luis Potosí)

14 de abril en El Foro (Tijuana)

18 de abril en el Teatro Morelos (Toluca)

22 de abril en el Teatro Nazas (Torreón)

24 de abril en El Domo (León)

26 de abril en el Auditorio Josefa Ortiz (Querétaro)