“La OEA y la ONU deben garantizar el derecho de autodeterminación de los pueblos”: Sheinbaum sobre intervención de EEUU en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deben de garantizar la “autodeterminación de los pueblos, la no intervención(...) siempre buscar una salida pacífica como lo establece la Carta de las Naciones Unidas”.
La mandataria adelantó que durante la reunión que se llevará a cabo el día martes 6 de enero del 2026 con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, México mantendrá su rechazó a la intervención en Venezuela.
“Nosotros no estamos a favor de las intervenciones, sino de la solución pacífica”, destacó Sheinbaum.
Información en proceso...
