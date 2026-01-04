Cocaína, marihuana y una motocicleta asegurada: el saldo de una revisión a dos jóvenes en Ecatepec, Edomex

Jóvenes detenidos en la colonia Sagitario 8, Ecatepec. Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México

Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a dos hombres en la colonia Sagitario 8, de Ecatepec, tras encontrarles diversas dosis de presunta marihuana y cocaína durante un operativo.

El aseguramiento derivó de una revisión preventiva, la cual habría sido efectuada tras notar que los dos jóvenes se comportaron evasivos al ver a las unidades policiales.

Los hechos fueron informados por la SSEM mediante sus canales oficiales, donde resaltaron que la detención fue resultado de la implementación del Mando Unificado en la zona oriente del Estado de México. La autoridad subrayó que estas acciones forman parte de las operaciones tácticas que se realizan de manera cotidiana para salvaguardar la seguridad de la población mexiquense.

La revisión y aseguramiento

La detención se realizó sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz, esquina con Emilio Portes Gil, cuando los agentes observaron a dos personas que viajaban en una motocicleta KTM de color naranja.

Los sospechosos intentaron evadir la presencia policial, por lo que los oficiales les marcaron el alto y, tras una inspección, aseguraron lo siguiente:

Drogas aseguradas a los dos jóvenes en Ecatepec. Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México

28 bolsas verdes con hierba seca con características similares a la marihuana

24 bolsas con probable cocaína en piedra

21 bolsas con aparente cocaína en polvo

Una motocicleta marca KTM, año 2022

Detenidos y proceso legal

Los reportes de la SSP señaló que los detenidos fueron identificados como Brian “N”, de 23 años, y Ángel “N”, de 21.

Ambos, junto con los objetos asegurados, fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

En el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, las autoridades recordaron a la ciudadanía que los teléfonos 089 para denuncia anónima y 9-1-1 para emergencias están disponibles las 24 horas, además de poner a disposición sus redes sociales oficiales para atención ciudadana.

Otras detenciones por posesión de drogas en el Edomex

De igual forma, la SSEM informó este 4 de enero que una mujer identificada como Mayra “N”, de 27 años, fue detenida en la colonia El Cerrito, municipio de Cuautitlán Izcalli, por su probable responsabilidad en delitos de narcomenudeo y portación de arma prohibida.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando elementos del Agrupamiento de Fuerzas de Acción y Reacción realizaban recorridos de seguridad sobre la calle Río Chiquito, en el marco de las operaciones del Mando Unificado Oriente.

Detención de Maya "N" en el Edomex. Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México

Durante el despliegue, los agentes observaron a la mujer que, al notar la presencia policial, aceleró el paso y realizó movimientos evasivos, lo que llamó la atención de los uniformados.

Tras marcarle el alto, la sospechosa intentó huir, pero fue alcanzada metros adelante.

Al acceder a una inspección preventiva, los policías localizaron en el interior de su mochila 19 bolsas de plástico transparente con hierba verde seca con características similares a la marihuana, 15 bolsas herméticas negras con una sustancia granulada y cristalina, además de un cuchillo metálico de aproximadamente 25 centímetros de largo.

Luego de informarle sobre los derechos que la ley le confiere, la detenida fue trasladada junto con los objetos asegurados a la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli. Ahí, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.