Esta fue la Zona Arqueológica de México más visitada este 2025

La tendencia de visitas alcanzó a más de 19 millones de personas el año pasado, confirmando una preferencia significativa por espacios históricos y museísticos

El auge del turismo cultural
El auge del turismo cultural en México sumó 19.5 millones de visitantes entre museos y zonas arqueológicas de enero a noviembre de 2025. (Cuartoscuro)

Chichén Itzá se posicionó en 2025 como la zona arqueológica más visitada de México, con 2 millones de visitantes de enero a noviembre, según cifras de la Secretaría de Turismo

Este flujo constante superó al de cualquier otro sitio turístico del país, confirmando la preferencia de turistas nacionales y extranjeros por el emblemático centro maya de Yucatán. El atractivo de sus monumentos y su historia milenaria siguen cautivando a quienes buscan conocer el pasado prehispánico mexicano.

Durante el mismo periodo, Teotihuacán y su Museo de Sitio reportaron 1.6 millones de visitantes, mientras que Tulum fue visitada por 980 mil personas. Aunque estos sitios también generaron gran interés, ninguno alcanzó el nivel de afluencia registrado en Chichén Itzá, que se consolida como principal referente del turismo cultural en México.

El impacto del turismo cultural

Chichén Itzá lideró en 2025
Chichén Itzá lideró en 2025 como la zona arqueológica más visitada de México con 2 millones de visitantes, según la Secretaría de Turismo. (INAH).

El turismo cultural vivió un crecimiento destacado en 2025. La Secretaría de Turismo reportó que, entre enero y noviembre, 19.5 millones de personas visitaron museos y zonas arqueológicas en el país. De esa cifra, 9 millones optaron por explorar sitios arqueológicos, mientras que 10.5 millones acudieron a museos. Este repunte refleja el interés sostenido por el patrimonio mexicano y la riqueza de su oferta cultural.

En los museos, la mayor parte de los asistentes fueron mexicanos, representando el 89% del total, mientras que los extranjeros sumaron el 11%. El Museo Nacional de Antropología encabezó las preferencias, al concentrar el 43% de las visitas, seguido por el Museo Nacional de Historia y el Museo del Templo Mayor.

Historia y significado de Chichén Itzá

Chichén Itzá es reconocido por
Chichén Itzá es reconocido por la Unesco por su fusión de estilos mayas y toltecas, siendo un testimonio clave del pasado prehispánico. REUTERS/Lorenzo Hernández/

La Unesco reconoce a Chichén Itzá como uno de los principales centros de la civilización maya en la península de Yucatán, con casi mil años de historia. El sitio destaca por la fusión de estilos arquitectónicos mayas y toltecas, visible en monumentos como El Castillo, el Templo de los Guerreros y el observatorio El Caracol. Estas construcciones reflejan la sofisticación y el simbolismo de las culturas que ocuparon la ciudad.

El entorno de El Castillo alberga otros complejos monumentales, como el Gran Juego de Pelota y el Templo del Jaguar, considerados entre las obras más importantes de la arquitectura mesoamericana. La influencia de Chichén Itzá se extendió a toda la región, consolidándola como un referente del legado maya-tolteca.

Conservación y retos actuales

La Unesco advierte que la
La Unesco advierte que la masiva afluencia diaria, de hasta 8 mil visitantes, demanda planes de conservación y resguardo para proteger el patrimonio. (INAH).

El éxito turístico de Chichén Itzá implica retos importantes en materia de conservación. La Unesco señala que el sitio recibe entre 3 mil 500 y 8 mil visitantes diarios, dependiendo de la temporada, lo que exige un mantenimiento constante para preservar su valor patrimonial. Amenazas como la erosión de la piedra caliza y el fuego requieren atención continua y recursos adecuados para garantizar la integridad de los monumentos.

La administración del sitio recae en el INAH y el Consejo de Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, que coordinan acciones para su protección. La Unesco subraya la importancia de fortalecer los planes de manejo y los mecanismos de resguardo a largo plazo para evitar riesgos derivados del turismo masivo o del desarrollo inadecuado de infraestructura.

