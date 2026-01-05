México

“El programa de la Lic”: María Julia Lafuente regresa tras despedirse de Telediario con 48 años de trayectoria

El productor Diego Sandia reveló los primeros detalles y escenografía del show nocturno, generando gran expectativa entre los seguidores regiomontanos por la vuelta de la querida conductora

El regreso de María Julia
El regreso de María Julia Lafuente marca un nuevo capítulo en Multimedios Televisión tras su salida del Telediario Mediodía en Monterrey (María Julia Lafuente, Facebook)

El regreso de María Julia Lafuente a la televisión regiomontana ocurre tras un breve retiro, sorprendiendo a quienes anticipaban una ausencia prolongada.

La conductora, con casi cinco décadas al frente del Telediario, prepara su retorno con un proyecto nocturno en Multimedios Televisión que promete renovar el horario estelar, en momentos en los que el público todavía no asimilaba su salida y Monterrey, Nuevo León, continuaba expresando muestras de gratitud por su trayectoria.

El productor Diego Sandia difundió en su cuenta de Instagram imágenes del foro donde se gestará esta nueva apuesta, sugiriendo que el regreso de la “Lic” es inminente.

María Julia Lafuente prepara el
María Julia Lafuente prepara el estreno de un talk show nocturno, innovando en la oferta televisiva de Monterrey y de Grupo Multimedios (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

La apuesta por el formato de <i>talk show</i>

Las grabaciones revelan que el formato tendrá la estructura de un talk show, con un espacio para recibir invitados, una banda musical y un escritorio central, elementos que distancian este concepto de la oferta noticiosa que marcó la carrera de Lafuente en el Canal 6.

De acuerdo con la información publicada por Sandia, el programa llevaría por nombre “El programa de la Lic” y se emitirá los miércoles por la noche.

Mientras la periodista no ha realizado declaraciones oficiales en sus redes, el productor de “SNSerio” adelantó el impacto que causará este lanzamiento en la franja nocturna, asegurando que la presencia de Lafuente representa un hito para la televisión local y una transformación dentro del propio Grupo Multimedios.

La televisora regiomontana contará de nuevo su presencia Crédito: Instagram/diegosandia

María Julia, ligada desde su origen a Grupo Multimedios

La salida de María Julia Lafuente del noticiero Telediario Mediodía, transmitido desde Monterrey junto a Erik Solheim Rocha, tuvo lugar el 28 de noviembre de 2025.

En dicha emisión, se despidió formalmente tras 48 años de labor ininterrumpida, dejando un mensaje de agradecimiento para su audiencia y los directivos de Grupo Multimedios, al que consideró su hogar profesional desde que inició como locutora en 1977.

Al recordar este periodo, Lafuente destacó: “Yo dejo las puertas abiertas de par en par, porque mi vida va de la mano con la familia González y con el Grupo Multimedios. Hay proyectos y planes a futuro”.

En el último tercio de su mensaje de despedida, subrayó que permanecer casi cinco décadas en una sola empresa ha sido tanto un reto como una fuente de grandes satisfacciones.

María Julia Lafuente dejó Telediario
María Julia Lafuente dejó Telediario Mediodía luego de 48 años de labor ininterrumpida, despidiéndose con un emotivo mensaje para la audiencia regiomontana (María Julia Lafuente, Facebook)

Durante su extensa carrera, Lafuente ejerció como reportera, redactora y conductora de noticias. Construyó una identidad basada en la transparencia y una postura crítica frente a las autoridades, especialmente en temas de inseguridad.

Fue responsable de cubrir eventos históricos, como el fallecimiento de Selena Quintanilla en marzo de 1995, lo que consolidó su reputación como referente informativo en Nuevo León.

Colaboró estrechamente con figuras emblemáticas como Francisco González Sánchez y Héctor Benavides, desarrollando un enfoque colectivo que llevó la información más relevante a los hogares regiomontanos.

Un breve retiro ante gestos de reconocimiento

El retiro de María Julia Lafuente generó una oleada de reacciones dentro de la comunidad, entre ellas la de Mariana Rodríguez, responsable de Amar a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García.

Desde su cuenta de Instagram, agradeció: “Gracias, María Julia, por tu entrega, tu pasión, y por regalarnos tantos años de dedicación. Te llevas nuestro respeto, nuestro cariño y un lugar en nuestro corazón de Nuevo León, y en el de todas las generaciones que crecimos contigo. Dejarás un legado que permanecerá para siempre”.

