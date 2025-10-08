México

Capturan a 16 policías municipales por liberar a un hombre detenido en Chiapas

Los uniformados interceptaron el convoy en el que se trasladaba al sujeto para llevárselo

Los policías municipales obstruyeron el paso del convoy para evitar la detención. Foto: FGE Chiapas

Dieciséis elementos de la Policía Municipal de Chilón, en Chiapas, fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de evasión de preso tras liberar a un sujeto capturado por agentes estatales.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, los policías municipales interceptaron el convoy en el que elementos de seguridad estatales trasladaban a Israel “N” -detenido por los delitos de pandillerismo y ataques a las vías de comunicación- para ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional en el municipio de Ocosingo.

Los hechos se registraron a la altura del crucero Bachajón-Sitalá, en el que uniformados de la Policía Municipal de Chilón obstruyeron el paso con unidades oficiales.

Debido al bloqueo, hicieron descender a los elementos de aprehensiones de manera agresiva y liberaron de manera ilegal al detenido.

Al tener a Israel “N”, lo subieron a una patrulla municipal y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Ante los hechos, los policías estatales solicitaron apoyo por parte de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Nacional (GN), lo que posibilitó el aseguramiento de los agentes municipales.

Los 16 policías municipales fueron detenidos por su probable participación en el delito de evasión de preso. (Crédito: Facebook / Fiscalía General del Estado de Chiapas)

Los detenidos fueron identificados como Miguel “N”, Cristian “N”, Artemio “N”, Juan P “N”, Yovani “N”, Juan M “N”, Juan S “N”, Ezequiel “N”, Juan A “N”, Elmar “N”, Germán “N”, José “N”, Juan J “N”, Néstor “N”, Jorge “N” y Armando “N”, quienes son señalados como presuntos responsables del delito de evasión de preso.

La FGE detalló que los dieciséis detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que continúe con las investigaciones y determine su situación jurídica.

Aprehenden a director de la Policía Municipal en Cintalapa junto a 58 agentes por asociación delictuosa

Los elementos fueron aprehendidos por
Los elementos fueron aprehendidos por delitos de asociación delictuosa y uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias. Foto: FGE Chiapas

Este hecho se suma a la detención del director de la Policía Municipal de Cintalapa, Chiapas, identificado como Ulber “N”, así como de 58 agentes por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y uso indebido de insignias.

La FGE informó que la aprehensión de los policías y su director se realizó tras seis cateos en inmuebles de Cintalapa y Jiquipilas, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Durante los operativos, las autoridades aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm con cargador y 16 cartuchos útiles, dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7,62 mm, siete vehículos con placas de Chiapas y uno de la Ciudad de México, además de una motocicleta Vento, una cuatrimoto modelo 2020 y un jaguar.

Foto: FGE Chiapas
Foto: FGE Chiapas

El felino fue rescatado y trasladado al Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” (ZooMAT) con apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los detenidos quedaron a disposición del Fiscal del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

