Capturan a 16 policías municipales por liberar a un hombre detenido en Chiapas

Los policías municipales obstruyeron el paso del convoy para evitar la detención. Foto: FGE Chiapas

Dieciséis elementos de la Policía Municipal de Chilón, en Chiapas, fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de evasión de preso tras liberar a un sujeto capturado por agentes estatales.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, los policías municipales interceptaron el convoy en el que elementos de seguridad estatales trasladaban a Israel “N” -detenido por los delitos de pandillerismo y ataques a las vías de comunicación- para ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional en el municipio de Ocosingo.

Los hechos se registraron a la altura del crucero Bachajón-Sitalá, en el que uniformados de la Policía Municipal de Chilón obstruyeron el paso con unidades oficiales.

Debido al bloqueo, hicieron descender a los elementos de aprehensiones de manera agresiva y liberaron de manera ilegal al detenido.

Al tener a Israel “N”, lo subieron a una patrulla municipal y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Ante los hechos, los policías estatales solicitaron apoyo por parte de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Nacional (GN), lo que posibilitó el aseguramiento de los agentes municipales.

Los 16 policías municipales fueron detenidos por su probable participación en el delito de evasión de preso. (Crédito: Facebook / Fiscalía General del Estado de Chiapas)

Los detenidos fueron identificados como Miguel “N”, Cristian “N”, Artemio “N”, Juan P “N”, Yovani “N”, Juan M “N”, Juan S “N”, Ezequiel “N”, Juan A “N”, Elmar “N”, Germán “N”, José “N”, Juan J “N”, Néstor “N”, Jorge “N” y Armando “N”, quienes son señalados como presuntos responsables del delito de evasión de preso.

La FGE detalló que los dieciséis detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que continúe con las investigaciones y determine su situación jurídica.

Aprehenden a director de la Policía Municipal en Cintalapa junto a 58 agentes por asociación delictuosa

Los elementos fueron aprehendidos por delitos de asociación delictuosa y uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias. Foto: FGE Chiapas

Este hecho se suma a la detención del director de la Policía Municipal de Cintalapa, Chiapas, identificado como Ulber “N”, así como de 58 agentes por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y uso indebido de insignias.

La FGE informó que la aprehensión de los policías y su director se realizó tras seis cateos en inmuebles de Cintalapa y Jiquipilas, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Durante los operativos, las autoridades aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm con cargador y 16 cartuchos útiles, dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7,62 mm, siete vehículos con placas de Chiapas y uno de la Ciudad de México, además de una motocicleta Vento, una cuatrimoto modelo 2020 y un jaguar.

Foto: FGE Chiapas

El felino fue rescatado y trasladado al Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” (ZooMAT) con apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los detenidos quedaron a disposición del Fiscal del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.