Aumentan dinero en programa del Bienestar: conoce cuál tendrá el incremento para 2026

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes explicó la dispersión próxima de apoyos sociales - (Cuartoscuro)

Durante la conferencia matutina del lunes 5 de enero de 2026, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el ejercicio previo concluyó con una cobertura histórica. Al cierre de 2025, más de 18.5 millones de personas recibieron respaldo a través de los esquemas a su cargo, respaldados por una asignación superior a 579 mil millones de pesos.

De cara al cierre de 2026, el objetivo es alcanzar 20.3 millones de beneficiarios, con una inversión social proyectada en 663 mil 719 millones de pesos, ya contemplados en el presupuesto de la Federación.

Este crecimiento se acompaña de una señal inmediata: el inicio de la dispersión del primer bimestre del año, correspondiente a enero–febrero de 2026. Con ello, el gobierno federal activa desde los primeros días del calendario ingresos periódicos para millones de hogares.

Metas y montos: a quiénes llegará el apoyo en 2026

La dispersión comienza hoy 05 de enero del 2026 - (Infobae)

La distribución de objetivos para el cierre de 2026 se estructura por programa. La meta principal es llegar a 14.1 millones de adultos mayores que ejercerán su derecho a la Pensión del Bienestar.

A este punto se suman casi 3.5 millones de mujeres mayores de 60 años incorporadas a Mujeres Bienestar; 2 millones de personas con discapacidad que recibirán la pensión correspondiente; 312 mil madres trabajadoras con apoyo para el cuidado de sus hijas e hijos; y 445 mil sembradores y sembradoras. En conjunto, el total proyectado asciende a 20,334,248 derechohabientes.

Desde hoy inicia la dispersión del primer bimestre. Recibirán 6,400 pesos bimestrales 13.4 millones de adultos mayores, monto que refleja un aumento de 200 pesos. Además, 2,982,222 mujeres obtendrán 3,100 pesos; 1,613,706 personas con discapacidad recibirán 3,300 pesos; y 237,855 madres trabajadoras contarán con 1,650 pesos. Solo en este bimestre, la inversión social superará los 99 mil millones de pesos y alcanzará a 18,268,649 personas.

Calendario oficial de pago enero–febrero 2026

A lo largo del mes se entregará el apoyo bimestral - (Secretaría del Bienestar)

La entrega de recursos se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, a lo largo de enero. Este esquema busca ordenar la dispersión y facilitar el acceso a los depósitos bancarios.

• Letras A — Lunes 05 de enero

• Letras B — Martes 06 de enero

• Letras C — Miércoles 07 de enero

• Letras C — Jueves 08 de enero

• Letras D, E, F — Viernes 09 de enero

• Letras G — Lunes 12 de enero

• Letras G — Martes 13 de enero

• Letras H, I, J, K — Miércoles 14 de enero

• Letras L — Jueves 15 de enero

• Letras M — Viernes 16 de enero

• Letras M — Lunes 19 de enero

• Letras N, Ñ, O — Martes 20 de enero

• Letras P, Q — Miércoles 21 de enero

• Letras R — Jueves 22 de enero

• Letras R — Viernes 23 de enero

• Letras S — Lunes 26 de enero

• Letras T, U, V — Martes 27 de enero

• Letras W, X, Y, Z — Miércoles 28 de enero

En estas fechas se reflejarán los depósitos para los derechohabientes de los programas sociales.