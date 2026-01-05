Atole de huitlacoche, una receta nutritiva con sabor intenso

El atole de huitlacoche es una bebida tradicional — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atole de huitlacoche ocupa un lugar especial dentro de la cocina tradicional por su carácter intenso y su origen ligado al maíz. Esta bebida caliente no busca suavizar su identidad, sino resaltar un ingrediente que durante siglos ha sido parte esencial del campo y la mesa.

Su preparación parte de pocos elementos, pero exige tiempo y atención, la cocción lenta permite que los aromas se integren y que la textura final alcance el espesor esperado, creando una experiencia intensa y profunda.

Más que una receta, este atole funciona como un gesto cultural, cada sorbo recuerda a prácticas heredadas, donde el maíz se transforma sin perder su esencia.

Receta de atole de huitlacoche

Una receta fácil y rápida de hacer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina, es una bebida fácil y rápida de hacer. En su preparación tardarás aproximadamente 35 minutos y el rendimiento total será de cuatro porciones.

Ingredientes

250 g de huitlacoche

1 l de leche

150 g de azúcar

1 rama de canela

1 taza de agua

4 cucharadas de harina de maí

Preparación

Coloque el huitlacoche en una olla junto con la leche, el azúcar y la canela y cueza a fuego medio durante 10 minutos. Retire del fuego y deje enfriar

Retire la vara de canela y licúe el resto de la mezcla. Cuele la mezcla y regrese a una olla a fuego bajo

En una taza, disuelva la harina de maíz con agua y vierta a la olla con el atole

Deje hervir por 10 minutos o hasta que la mezcla tenga consistencia espesa

¿Qué es el huitlacoche?

Este hongo es considerado "oro negro" en la comida mexicana. Foto: (iStock)

El huitlacoche es un hongo que crece de forma natural en las mazorcas de maíz. Su apariencia oscura contrasta con su valor culinario, ya que desde mucho tiempo atrás ha sido aprovechado como alimento y complemento dentro de la cocina mexicana.

En la gastronomía tradicional se utiliza por su sabor terroso y profundo, ya que es capaz de aportar complejidad a distintos platillos. No es un sustituto del maíz, sino una expresión distinta de su ciclo natural.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), estás son algunas de las propiedades del huitlacoche, “tiene alto contenido de aminoácidos esenciales, ácidos grasos (oleico y linoleico que son fuentes de Omega 3 y Omega 6 respectivamente), azúcares de fácil digestión y alto contenido de fibra”.

¿Cuáles son los beneficios de la canela?

La canela es una especia versátil y aromática utilizada tanto en la cocina como en preparaciones medicinales tradicionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela se emplea en esta receta como elemento aromático que perfila el sabor final del atole. Su presencia es sutil, pero suficiente para aportar calidez y profundidad al conjunto.

Además de su función culinaria, la canela es valorada por sus propiedades naturales y nutricionales entre ellas su aporte antioxidante, antiinflamatorio y antimicrobiano.

Dentro del atole, la rama de canela acompaña, añadirla refuerza la intensidad de la bebida y completa una preparación donde cada ingrediente cumple un propósito claro.