México

Aseguran más de mil litros de precursores para la creación de droga en los límites entre Sinaloa y Durango

Elementos de seguridad realizaban labores en inmediaciones del Río Tamazula

Guardar
Efectivos hallaron las sustancias (Guardia
Efectivos hallaron las sustancias (Guardia Nacional)

Agentes de seguridad realizaron el aseguramiento de precursores usados para la creación de droga sintética en los límites entre Sinaloa y Durango.

Efectivos de la Guardia Nacional fuero los encargados de realizaron labores de patrullaje en inmediaciones del Río Tamazula, a la altura de la localidad de Los Mayos, ubicado en el municipio de Culiacán.

Los elementos de seguridad identificaron que había bultos que estaban cubiertos con lonas y debajo de árboles.

Como resultado, los uniformados aseguraron 25 bidones con capacidad de 50 litros que contenían una sustancia líquida (de los cuales está pendiente su confirmación como posible precursor químico) y los cuales dieron un peso aproximado de mil 250 litros.

Los bidones asegurados (Guardia Nacional)
Los bidones asegurados (Guardia Nacional)

De igual manera, los guardias nacionales incautaron 25 kilogramos de sosa cáustica. No fueron reportadas personas detenidas tras el hallazgo de las sustancias.

“Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, para continuar las investigaciones correspondientes”, es parte del informe de la Vocería de la Guardia Nacional.

El material compartido por la institución muestra a los efectivos inspeccionando la zona mientras usan trajes especiales.

No fueron registradas personas detenidas
No fueron registradas personas detenidas (Guardia Nacional)

Aseguran precursores ocultos bajo tierra en Baja California

Cabe recordar que a inicios de diciembre pasado elementos del Ejército aseguraron más de 2 mil litros de precursores químicos usados en la elaboración de metanfetaminas y los cales fueron escondidos bajo tierra en Ensenada, Baja California.

Fue en el ejido Benito Juárez que los militares encontraron más de 40 bidones de 50 litros, todos con sustancias esenciales en los laboratorios de drogas sintéticas, los cuales estaban enterrados y cubiertos con plástico.

En dicha ocasión, el Ejército destacó la operación como “un golpe a la delincuencia organizada”, además de que el valor de lo asegurado sería de aproximadamente 45 millones de pesos.

Fueron elementos del 67° Batallón de Infantería los encargados del operativo realizado en Baja California.

Destruyen más tres toneladas de precursores químicos

Mientras que el 21 de diciembre pasado la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la destrucción de más de 3 toneladas y 3 mil litros de precursores químicos.

Autoridades informaron que los precursores
Autoridades informaron que los precursores decomisados en Baja California fueron incinerados por una empresa del Edomex. Crédito: FGR

Dichos materiales fueron asegurados en operativos realizados en Baja California y entregados para su eliminación por el Ministerio Público Federal (MPF) a una empresa especializada ubicada en el Estado de México.

De manera específica, las autoridades informaron que fueron destruidos 3 mil 75 kilos con 997 gramos y 300 miligramos de material sólido. Mientras que en los líquidos, fueron 3 mil 749 litros con 740 mililitros.

Temas Relacionados

SinaloaDurangoPrecursoresNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

Más de 6 mil productos ya cuentan con el distintivo Hecho en México, destaca la Secretaría de Economía

El respaldo a la manufactura local fortalece las marcas mexicanas y estimula la innovación emprendedora

Más de 6 mil productos

Montserrat Ontiveros de ‘El Rival Más Débil’ vuelve a México tras 17 años y busca trabajo

Luego de casi dos décadas en Europa, la actriz y conductora retorna con una trayectoria aún más sólida, lista para sorprender al público mexicano con nuevos proyectos y experiencia acumulada

Montserrat Ontiveros de ‘El Rival

El jugo natural que te ayuda a bajar de peso y eliminar toxinas tras el exceso de las comidas de fin de año

Los días de fiesta suelen dejar huella en el organismo, pero una mezcla sencilla de frutas y verduras frescas puede aportar esa sensación de alivio que se busca al empezar el año

El jugo natural que te

Línea 3 del Metro CDMX: cuándo inicia la remodelación, cómo será el proyecto y posibles cierres de estaciones

Las autoridades capitalinas se preparan para iniciar con la obra para optimizar el servicio de la ruta Indios Verdes - Universidad

Línea 3 del Metro CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran chalecos con las siglas

Aseguran chalecos con las siglas del CJNG y destruyen 15 campamentos delictivos en Zacatecas tras ataque

Cocaína, marihuana y una motocicleta asegurada: el saldo de una revisión a dos jóvenes en Ecatepec, Edomex

Inicia 2026 con graves cifras de homicidios: 90 casos en los primeros dos días del año reportan autoridades

Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California

Quién era Adrián Corona, empresario hallado muerto en Jalisco tras ser privado de la libertad

ENTRETENIMIENTO

Montserrat Ontiveros de ‘El Rival

Montserrat Ontiveros de ‘El Rival Más Débil’ vuelve a México tras 17 años y busca trabajo

¿No sabes que ver? Conoce el top 10 de las películas favoritas del público en Netflix México

Eduardo Santamarina revela trágica historia que inspiró ‘El Triste’ de José José, escrita por su ex suegro Roberto Cantoral

Michelle Aguilera, hermana de Aislinn Derbez, comparte emotiva reflexión tras muerte de su mamá Gabriela Michel

Violeta Isfel recuerda cruel comentario de un productor que la rechazó en plena crisis hormonal: “Estás muy llenita”

DEPORTES

Rodrigo Dourado es el nuevo

Rodrigo Dourado es el nuevo refuerzo del club América: así fue la presentación oficial del brasileño

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, denuncia que ha recibido amenazas en redes sociales

Qué pasó en el Pumas vs Juárez: reportan que Efraín Juárez protagonizó discusión en Cantera tras partido amistoso

Chivas Femenil debuta con victoria en la jornada 1 de la Liga Mx Femenil