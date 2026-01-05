Aseguran más de mil litros de precursores para la creación de droga en los límites entre Sinaloa y Durango

Efectivos hallaron las sustancias (Guardia Nacional)

Agentes de seguridad realizaron el aseguramiento de precursores usados para la creación de droga sintética en los límites entre Sinaloa y Durango.

Efectivos de la Guardia Nacional fuero los encargados de realizaron labores de patrullaje en inmediaciones del Río Tamazula, a la altura de la localidad de Los Mayos, ubicado en el municipio de Culiacán.

Los elementos de seguridad identificaron que había bultos que estaban cubiertos con lonas y debajo de árboles.

Como resultado, los uniformados aseguraron 25 bidones con capacidad de 50 litros que contenían una sustancia líquida (de los cuales está pendiente su confirmación como posible precursor químico) y los cuales dieron un peso aproximado de mil 250 litros.

Los bidones asegurados (Guardia Nacional)

De igual manera, los guardias nacionales incautaron 25 kilogramos de sosa cáustica. No fueron reportadas personas detenidas tras el hallazgo de las sustancias.

“Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, para continuar las investigaciones correspondientes”, es parte del informe de la Vocería de la Guardia Nacional.

El material compartido por la institución muestra a los efectivos inspeccionando la zona mientras usan trajes especiales.

No fueron registradas personas detenidas (Guardia Nacional)

Aseguran precursores ocultos bajo tierra en Baja California

Cabe recordar que a inicios de diciembre pasado elementos del Ejército aseguraron más de 2 mil litros de precursores químicos usados en la elaboración de metanfetaminas y los cales fueron escondidos bajo tierra en Ensenada, Baja California.

Fue en el ejido Benito Juárez que los militares encontraron más de 40 bidones de 50 litros, todos con sustancias esenciales en los laboratorios de drogas sintéticas, los cuales estaban enterrados y cubiertos con plástico.

En dicha ocasión, el Ejército destacó la operación como “un golpe a la delincuencia organizada”, además de que el valor de lo asegurado sería de aproximadamente 45 millones de pesos.

Fueron elementos del 67° Batallón de Infantería los encargados del operativo realizado en Baja California.

Destruyen más tres toneladas de precursores químicos

Mientras que el 21 de diciembre pasado la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la destrucción de más de 3 toneladas y 3 mil litros de precursores químicos.

Autoridades informaron que los precursores decomisados en Baja California fueron incinerados por una empresa del Edomex. Crédito: FGR

Dichos materiales fueron asegurados en operativos realizados en Baja California y entregados para su eliminación por el Ministerio Público Federal (MPF) a una empresa especializada ubicada en el Estado de México.

De manera específica, las autoridades informaron que fueron destruidos 3 mil 75 kilos con 997 gramos y 300 miligramos de material sólido. Mientras que en los líquidos, fueron 3 mil 749 litros con 740 mililitros.