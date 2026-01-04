Vuelos encubiertos y pasaportes diplomáticos: el Modus Operandi de Maduro para traficar droga con el Cártel de Sinaloa revelado por EEUU

Se recibió el permiso del IMPI para el uso de la marca "Aerolínea Maya " (CUARTOSCURO)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un documento de 25 páginas en el que señaló que durante más de 25 años, líderes venezolanos, entre ellos Nicolás Maduro, “abusaron de su poder para facilitar el tráfico de cocaína”.

Bajo este argumento, apuntó que los dirigentes han creado una red de corrupción, a la cual le otorgó el nombre del Cártel de los Soles, en referencia al emblema de sol que llevan en los uniformes los altos mandos militares venezolanos.

Según el Departamento del Tesoro, el Cártel de los Soles está formado por funcionarios civiles, militares y de inteligencia que “se benefician del narcotráfico”.

Supuestamente, los funcionarios permitieron el paso de droga con aviones y pasaportes (CUARTOSCURO/MARIO JASSO)

Maduro y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa según EEUU

Con respecto a la relación operacional, el Departamento del Tesoro señaló que la estructura de tráfico funcionaba así: la cocaína producida en Colombia (bajo control de FARC/ELN) pasaba a Venezuela, desde donde era enviada por mar o aire, a menudo utilizando protección oficial venezolana para evitar controles.

El transporte final hacia EEUU se realizaba utilizando rutas del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones mexicanas, incluyendo Los Zetas, a través de Centroamérica y México.

Presuntamente, esto ocurría debido a que oficiales venezolanos vendieron pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitaron vuelos encubiertos con dinero de la droga.

Bajo este esquema presentado por el Departamento del Tesoro, Maduro y otros miembros coordinaban y protegían envíos multimillonarios de cocaína utilizando recursos estatales, por lo que supuestamente “los beneficios económicos del narcotráfico” fueron usados para fortalecer la influencia política y financiar campañas electorales.

Además, el texto señaló que hubo pagos de sobornos para usar personal militar, instalaciones de aeropuertos presidenciales y colectivos para el transporte y la protección del tráfico de drogas.

Otros involucrados según el Departamento del Tesoro

En el documento estadounidense figuran nombres como el de Maduro y otros altos cargos, como Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín, quienes supuestamente han protegido y promovido actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas, “utilizando la estructura estatal venezolana”.

Además, Estados Unidos estableció en el texto que Maduro y otros elementos mantuvieron alianzas con narcotraficantes y organizaciones criminales internacionales, incluyendo al Cártel de Sinaloa.

Este grupo delictivo, fue descrito por el Departamento del Tesoro como la organización de tráfico de drogas más grande del mundo que controla rutas en Centroamérica y métodos para cruzar drogas desde México a Estados Unidos

Según el documento, en 2011, se menciona un caso en el que el entonces líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, financió laboratorios de cocaína en Colombia.

La cocaína producida era transportada bajo protección de las FARC, luego pasaba a Venezuela y posteriormente era protegida en su tránsito por oficiales venezolanos supuestamente cercanos a Maduro para su envío a Estados Unidos.

Además, se indicó en el texto que en varios momentos desde 1999, funcionarios venezolanos han colaborado con el Cártel de Sinaloa para el “envío de toneladas de cocaína”.